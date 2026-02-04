Pidieron condena de un hombre por abuso sexual contra una menor: ¿Cuándo se conocerá el veredicto?

El fiscal sostuvo que quedó acreditada la autoría y la materialidad del hecho, ocurrido en 2023 y cuya víctima era una adolescente de 15 años.

En la última jornada del juicio, el Ministerio Público Fiscal solicitó que se declare la responsabilidad penal de un hombre acusado de haber cometido un abuso sexual en la ciudad de Neuquén, en un hecho ocurrido en abril de 2023 y que tuvo como víctima a una adolescente de 15 años .

El pedido fue formulado por el fiscal del caso, Gastón Medina, quien consideró que durante el debate quedó debidamente acreditada tanto la materialidad del hecho como la autoría del acusado, a partir de la prueba producida a lo largo del proceso judicial.

El imputado, identificado por sus iniciales como C.O.J., llegó al juicio detenido y cuenta con antecedentes penales por delitos contra la propiedad. Durante el debate oral y público, la fiscalía sostuvo que su responsabilidad quedó demostrada mediante testimonios, pericias y evidencia científica incorporada al expediente.

Durante su alegato final, Medina remarcó que las pruebas reunidas a lo largo del proceso permitieron reconstruir lo sucedido y sostener la acusación. Entre los elementos valorados se incluyeron estudios médicos, evaluaciones psicológicas y análisis genéticos, los cuales —según indicó— resultaron consistentes entre sí y respaldaron la versión de la víctima.

En función de ese análisis, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó que el tribunal declare al acusado autor penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal, tal como fue formulado en la acusación.

La querella particular, que intervino en representación de la víctima, acompañó el pedido de la fiscalía y también solicitó que se declare la responsabilidad penal del imputado, al considerar que la prueba producida durante el juicio permitió alcanzar el grado de certeza necesario para una condena.

Por su parte, la defensa del acusado pidió la absolución. En su planteo, sostuvo que no se logró acreditar la responsabilidad del imputado con el nivel de certeza que exige una sentencia condenatoria, y cuestionó la valoración de la prueba presentada por la fiscalía y la querella.

El tribunal de juicio está integrado por los jueces Marco Lupica Cristo, Raúl Aufranc y Lucas Yancarelli. Tras escuchar a las partes, los magistrados informaron que el veredicto será dado a conocer el viernes, una vez finalizado el proceso de deliberación.

Hasta tanto se conozca la resolución, el acusado continuará detenido, en el marco de una causa que se encuentra en su instancia final y cuyo desenlace definirá su situación penal.

Cómo fue el hecho por el que se lo acusa

Según lo expuesto en el juicio, el hecho investigado ocurrió durante la noche del 19 de abril de 2023. En ese contexto, la víctima —que tenía 15 años al momento del episodio— se encontró con un hombre mayor de 30 años y se dirigió junto a él a una obra en construcción ubicada en la zona de calle Salta al 700.

De acuerdo con la acusación fiscal, el abuso se produjo en un contexto de consumo de estupefacientes. En ese sentido, el fiscal señaló que esta circunstancia influyó directamente en la situación de vulnerabilidad de la adolescente, lo que fue tenido en cuenta al momento de analizar los hechos y la conducta del acusado.