En 5 fotos: así trabajan a contrarreloj en el predio de la Fiesta de la Confluencia 2026

El convocante evento se desarrollará desde el jueves 5 al 8 de febrero en el predio de la Isla 132 del Paseo Costero, frente al río Limay. Cómo estará el clima.

La Fiesta de la Confluencia comienza este jueves y finaliza el 8 de febrero.

La organización de la Fiesta de la Confluencia 2026 ultima detalles en el predio de la Isla 132 del Paseo Costero, frente al río Limay . El festival más convocante de la Patagonia tendrá lugar desde el jueves 5 al domingo 8 de febrero con la presencia de artistas de renombre y actividades para disfrutar durante cada día.

La grilla completa para esta edición trae músicos para todas las edades y gustos musicales. El jueves 5 de febrero abrirá con una impronta popular al ritmo de Rombai, Migrantes, Luciano Pereyra y Karina. El viernes, el foco estará puesto en las nuevas expresiones urbanas y del pop joven con FMK, Lautygram, Tuli, Roze, Ángela Torres y Luckra.

Por su parte, el sábado tendrá un perfil rockero con La Beriso, Bersuit Vergarabat, Kapanga y No Te Va a Gustar . En tanto, el domingo, el cierre estará encabezado por Dillom, La Joaqui, Tizishi, Femi y Trueno.

La edición 2026 del festival tendrá cuatro escenarios distribuidos a lo largo y ancho del predio: el Escenario Confluencia como espacio principal; el Escenario Limay, que suma figuras nacionales de peso; el Escenario Río Neuquén; y un escenario dedicado a la música electrónica. También habrá áreas para las infancias y espacios recreativos.

ON - Fiesta de la Confluencia ultimos preparativos (12) Omar Novoa

ON - Fiesta de la Confluencia ultimos preparativos (2) Omar Novoa

¿Cómo estará el clima durante la Fiesta de la Confluencia?

El pronóstico para los cuatro días en los que se desarrollará el masivo evento anticipa temperaturas agradables, aunque la presencia del viento y sus ráfagas podría generar malestar. Según el pronóstico extendido de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), la ciudad de Neuquén capital tendrá un jueves con cielo parcialmente nublado, una temperatura máxima cercana a los 28 °C y una mínima de 10 °C, acompañado por viento del sudoeste con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h. Para el viernes 6, se espera una jornada mayormente despejada, con una máxima de 29 °C y una mínima de 11 °C, además de viento leve del sur.

ON - Fiesta de la Confluencia ultimos preparativos (4) Omar Novoa

ON - Fiesta de la Confluencia ultimos preparativos (11) Omar Novoa

El calor comenzará a intensificarse durante el fin de semana. El sábado 7 se presentará soleado y caluroso, con temperaturas que podrían llegar a los 35 °C y ráfagas del noreste cercanas a los 54 km/h. En tanto, el domingo 8 se anticipa inestable y ventoso, con una máxima de 37 °C y ráfagas que podrían superar los 70 km/h.