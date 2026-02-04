Ladrones robaron objetos de una camioneta, se fugaron y protagonizaron un choque

Ocurrió el martes por la noche. Los ladrones iban a bordo de un auto Volkswagen Suran.

Dos ladrones terminaron demorados tras robar pertenencias de la camioneta de una neuquina y protagonizar un choque en medio de la huida. Todos los objetos ya fueron recuperados y entregados a su dueña. Uno de los sospechosos es un adolescente.

Según informó la Policía, todo inició la noche del martes, cuando una mujer sufrió un robo de su camioneta estacionada en inmediaciones de las calles Los Cipreses y Río Senguer . Allí, al acercarse a su vehículo, la mujer constató el daño y la sustracción de varias de sus pertenencias, por lo que convocó a la Policía a la escena.

En el lugar, los efectivos entrevistaron a la mujer, constataron los daños y conocieron de boca de la mujer que le faltaba un bolso con documentación y tarjetas personales . Además, gracias al aporte de un testigo, se pudo conocer que los ladrones habrían arribado al lugar en otro vehículo, un Volkswagen Suran , y escapado a bordo del mismo tras cometer el hecho en breves minutos.

cipreses y rio senguer

Con esta información, se pidió colaboración al resto de las unidades de calle y, al cabo de unos minutos, personal de Metropolitana logró localizar a los presuntos autores en cercanías de calles Leguizamón y Plaza Literaria. Por este motivo, se inició un seguimiento.

Sin embargo, los ladrones no lograron huir muy lejos, dado que en la desesperación por alejarse del sector, protagonizaron un choque.

Así, se logró identificar al conductor y demás ocupantes. En el interior del vehículo se hallaron elementos coincidentes con los denunciados como sustraídos, por lo que se demoró a los sospechosos: un adulto al volante del Suran y un adolescente menor de edad que lo acompañaba.

Tras dar intervención a la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos, se dispuso el secuestro del vehículo, la demora del conductor y la intervención del personal especializado en Niñez y Adolescencia respecto de un menor que lo acompañaba. Posteriormente, se realizó una requisa vehicular con resultados positivos, recuperándose la totalidad de los elementos denunciados, los cuales fueron restituidos a la damnificada.

Un adolescente robó una moto, fue perseguido y terminó demorado

Días atrás, un adolescente protagonizó un hecho delictivo en el oeste neuquino, pero no logró su cometido. En cambio, se recuperó la moto que intentó robar y él terminó con un legajo por intento de robo.

Según informó la Policía, todo ocurrió el martes 27 de enero alrededor de las 4:24 horas, cuando un llamado telefónico alertó sobre el presunto robo de una motocicleta en inmediaciones de las calles San Martín y Casilda.

Ante esta situación, el personal de la Comisaría 16 activó de inmediato un operativo tipo cerrojo, irradiando la información a los móviles policiales y al Centro de Monitoreo Urbano para recibir colaboración en el seguimiento de los delincuentes que huían con el rodado.

moto recuperada

Gracias al trabajo coordinado entre el personal policial y los operadores de cámaras, se logró visualizar la motocicleta en distintos puntos del sector oeste y sur de la ciudad, aportando datos clave sobre su recorrido y las características del sospechoso, quien intentaba darse a la fuga.

Luego de varios minutos de persecución, finalmente, móviles policiales lograron localizar el rodado y al conductor, quien al advertir la presencia policial, abandonó la moto e intentó escapar a pie sin éxito, siendo interceptado y correctamente identificado.

Así se determinó que el sospechoso era un adolescente, por lo que se le dio inmediata intervención de personal de la Comisaría del Menor, conforme a los protocolos vigentes. En tanto, se secuestró la motocicleta, la cual fue trasladada a la sede policial a la espera de ser reconocida por su propietario y restituida una vez que la fiscalía dé la orden.