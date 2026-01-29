Una camioneta del EPEN chocó contra un auto en la Ruta 51, camino a Vaca Muerta

El vehículo de menor porte hizo un "giro en U" de forma imprevista y la camioneta no alcanzó a maniobrar para evitar el impacto.

Un fuerte choque alteró el tránsito este jueves a la mañana sobre la Ruta 51, camino a Vaca Muerta. El impacto ocurrió entre una camioneta oficial, perteneciente al Ente Provincial de Energía de Neuquén (EPEN) y un auto Fiat Palio Adventure.

El siniestro ocurrió en el kilómetro 13 a la altura de la entrada de la "Península", alrededor de las 9. Según la información que pudo relevar LM Neuquén , el vehículo de menor porte hizo un "giro en U" de forma imprevista y la camioneta no alcanzó a maniobrar para evitar el impacto.

Ambos vehículos resultaron con importantes daños en toda la estructura, por lo que en el lugar se hizo presente personal de Bomberos, que trabajó para liberar a los ocupantes del auto.

Por su parte, asistió una ambulancia del SIEN para atender a dos personas que resultaron heridas. Una de ellas, con quemaduras producto de la caída de agua de un termo. En tanto, la Policía dispuso un operativo para coordinar el tránsito, que sufrió importantes demoras.

Un motociclista murió tras ser embestido por un adolescente

Neuquén está conmocionado una vez más por otro choque fatal. La noticia salió a la luz a casi 48 horas de la muerte de uno de los involucrados y generó bronca al conocerse que el responsable fue un adolescente de 16 años que iba al volante de un auto. El accidente ocurrió en el oeste neuquino y la fiscalía ya inició una investigación.

Todo pasó bastante desapercibido: el choque fatal tuvo lugar en los primeros minutos del sábado 24, poco antes de la 1 de la madrugada, en la intersección de Avenida del Trabajador y Moritán. No obstante, la víctima falleció recién el lunes de esta semana, en horas de la noche.

Muchos vecinos de la zona fueron testigos del operativo policial, pero pocos se enteraron de lo que pasaba. LM Neuquén accedió a una fotografía de esa noche, pero ante la consulta a la fuerza policial, no se recibió respuesta sobre el motivo ni la naturaleza del hecho. Este miércoles trascendió el porqué: un adolescente de 16 años quedó bajo investigación por el choque fatal.

Nicolás Celaya era un amigo de la víctima fatal, Antonio Altamirano, y relató a LU5 un poco de lo que fue el hecho y lo poco que la familia sabe hasta el momento.

Confió que Antonio se trasladaba en moto por Avenida del Trabajador con sentido oeste-este y el conductor de apenas 16 años también lo hacía por esa misma arteria.

"Venía muy fuerte el auto y lo chocó (a Altamirano) de atrás y lo hizo volar contra la persiana de una panadería. Venían en la misma dirección, de oeste a este, la moto un poco orillada. No se sabe qué quiso hacer (el adolescente); un testigo dijo que dobló en rojo, otro dijo que quiso doblar a la derecha y se llevó puesta a la moto", contó Nicolás en el diálogo radial, entre una mezcla de dolor, confusión e incertidumbre.

Lo cierto es que las lesiones que sufrió Antonio fueron muy graves, tanto que aunque su cuerpo peleó con todas sus fuerzas, finalmente el lunes 26 por la noche, se declaró su deceso.

El hombre había llegado apenas seis meses atrás a la región, confió Nicolás. Era oriundo de Corrientes, donde tiene a la mayor parte de su familia; mientras que en Neuquén solo estaba junto a su hermana. Sus padres y demás hermanos debieron viajar en cuanto se enteraron de la tragedia.