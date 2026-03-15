Se viene un clásico de Rincón de los Sauces: el Encuentro de Mujeres Asadoras de Chivos

Será la tercera edición, que se disputará entre el 21 y 22 de marzo. El jurado estará integrado por expertos de la gastronomía neuquina

Rincón de los Sauces se prepara para vivir la tercera edición del Encuentro de Mujeres Asadoras de Chivo en Vaca Muerta , una propuesta gastronómica y cultural que se desarrollará el 21 y el 22 de marzo.

La iniciativa, que ya se consolidó como una cita especial dentro del calendario local, se realiza cada año como parte del Mes de la Mujer , con el objetivo de visibilizar y reconocer el trabajo de las mujeres vinculadas a las tradiciones culinarias del norte neuquino.

En esta oportunidad, el evento fue declarado de interés turístico provincial por la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves , reconociendo su aporte a la promoción de la identidad cultural y gastronómica de la provincia. La distinción destaca especialmente el valor del encuentro para poner en relieve el rol histórico y actual de las mujeres en la gastronomía regional, así como su contribución al desarrollo del turismo y la economía local.

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La propuesta es organizada por la municipalidad de Rincón de los Sauces y tendrá lugar en el predio ferial y espacio público habilitado de la localidad, donde se desarrollarán distintas actividades pensadas para el público y las participantes.

Las competencias

Entre ellas se destacan la competencia de asado de chivo al asador en duplas femeninas, clases magistrales, demostraciones gastronómicas, espacios de emprendedores, patio de comidas y espectáculos artísticos.

El jurado estará integrado por reconocidos referentes de la gastronomía neuquina, entre ellos los chefs embajadores Claudio Abraham, de Junín de los Andes, y Jorgelina Esper, de Zapala, quienes volverán a evaluar las preparaciones y técnicas de las participantes, aportando su experiencia en la cocina regional.

El encuentro fue impulsado por el chef Ramón “Moncho” Vázquez, embajador de la gastronomía neuquina y creador de la propuesta, quien destacó el sentido que tiene esta iniciativa.

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“Para mí es como cumplir un sueño, porque es una idea que tenía desde hace muchísimos años: reivindicar el trabajo de la mujer de campo y su rol en nuestras tradiciones”, expresó, al tiempo que valoró que el evento ya haya alcanzado su tercera edición en la localidad.

Además de la competencia, el Encuentro de Mujeres Asadoras se propone como un espacio de integración comunitaria y de promoción turística para el norte neuquino, sumando una propuesta que combina cultura, tradición y gastronomía.

Quienes deseen conocer más detalles sobre el evento pueden consultar la información disponible en el sitio oficial del municipio: https://munirdls.gob.ar/

Premios

Según precisó el municipio, se premiarán a los 1°, 2° y 3° puestos.

La modalidad de cocción será exclusivamente a las llamas, mediante asador, estaca o cruz, quedando prohibido el uso de combustibles o materiales inflamables.

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El costo de inscripción será de $150.000 (pesos ciento cincuenta mil con 00/100) por dupla, no reembolsable.

La organización proveerá chivo, leña, asador o cruz, y espacio físico. No obstante las participantes podrán incluir leña a su elección.

Cada dupla deberá contar con sus propios utensilios, herramientas, vestimenta y demás elementos necesarios para la cocción.

“Se prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas durante la competencia”, dice la reglamentación del evento.

Tampoco se permitirá la presencia de personas ajenas al equipo dentro del espacio asignado de competencia, al tiempo que sí se podrá utilizar estandartes, banderas y elementos decorativos.

“El jurado estará compuesto por tres o más chefs especializados, y su fallo será inapelable”, se indicó desde la Municipalidad.