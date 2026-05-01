Cuatro mujeres fueron condenadas por vender droga frente a Ciudad Deportiva: pagarán una millonaria multa

Una banda de cuatro mujeres que operaban un kiosco narco que se desarticuló en diciembre pasado fueron condenadas tras acordar con la Fiscalía. Solo una de ellas recibió pena de prisión efectiva, pero la cumplirá en modalidad domiciliaria. Los detalles.

El Ministerio Público Fiscal informó el día jueves que se llegó a las nuevas condenas mediante un procedimiento abreviado impulsado por la fiscal del caso Eugenia Titanti, y que involucró a cuatro mujeres que integraban una banda dedicada a comercializar estupefacientes de manera organizada en un punto de venta ubicado frente al predio de Ciudad Deportiva . Como parte de las penas, deberán pagar multas por un total aproximado de $24.000.000.

Fue durante una audiencia realizada el jueves, en la que el juez de garantías Juan Guaita homologó el acuerdo y declaró la responsabilidad penal de: Araceli López , Brisa Milagros Pailos , Ainara Morena Pailos y Yamila Montes Caram .

fiscal eugenia titanti

Cómo funcionaba la banda

Según se constató durante la investigación, entre octubre y diciembre de 2025 las acusadas montaron un sistema de venta de droga en una vivienda del barrio La Sirena, donde funcionaba un punto de expendio con turnos rotativos y medidas de seguridad. La organización era liderada por Araceli López Michel, quien proveía la sustancia, coordinaba la actividad y recaudaba el dinero, incluso a través de billeteras virtuales.

En los allanamientos se secuestraron $4.230.900 y USD 3.500 en efectivo, además de cocaína fraccionada, balanzas, teléfonos celulares y otros elementos vinculados a la actividad ilícita. A esto se sumó el análisis financiero, que permitió determinar que durante 2025 la principal imputada recibió más de $112 millones en transferencias, lo que da cuenta de la magnitud del negocio. Además, se acreditaron al menos 129 maniobras de venta (modalidad “pasamanos”) en la vivienda.

El punto de venta, ubicado en la calle Bernardo Houssay, se encontraba clausurado desde la formulación de cargos. En la audiencia se resolvió prorrogar esa clausura por seis meses para gestionar la restitución del inmueble al Estado nacional, titular del terreno.

allanamiento narcotrafico (2)

Los detalles del acuerdo

El hecho fue calificado como comercio de estupefacientes doblemente agravado: por la intervención organizada de tres o más personas y por realizarse en inmediaciones de espacios deportivos. En el caso de Brisa Milagros Pailos, también se sumó un hecho previo por tenencia ilegal de un arma de guerra.

Como resultado del acuerdo, Araceli López fue condenada a 6 años de prisión de cumplimiento efectivo, con modalidad domiciliaria por ser madre de una niña menor de 5 años, además del pago de una multa de 100 unidades fijas (equivalente a $12.000.000), que deberá abonar dentro del primer año de la condena, y la declaración de reincidencia.

Por su parte, Brisa Pailos deberá pagar 40 unidades fijas (equivalente a $4.800.000), por encima del mínimo legal debido al concurso con el delito de tenencia ilegal de arma de guerra, mientras que Ainara Pailos y Yamila Montes Caram deberán abonar 30 unidades fijas cada una (equivalente a $3.600.000).

allanamiento narcotrafico

Estas últimas tres mujeres cumplirán 3 años de prisión condicional y en el caso de Brisa Pailos, además, se impuso una inhabilitación para portar armas.

Como parte del allanamiento al lugar que operaban las mujeres, la Policía allanó otros cinco domicilios ese mismo día y secuestró más dinero y droga.