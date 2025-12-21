Microtráfico de drogas en Neuquén: cocaína, marihuana y una millonaria suma de dinero secuestrada

Se realizaron varios allanamientos en el barrio Don Bosco de Neuquén Capital, luego de una ardua investigación que duró meses. Hay detenidos e imputados.

Luego de una ardua tarea de investigación que comenzó en el mes de junio, personal policial logró ir contra el microtráfico de drogas al desbaratar bocas de expendio en el barrio Don Bosco de Neuquén Capital.

El operativo lo llevó a cabo personal del Departamento Antinarcóticos tras confirmar movimientos compatibles con la venta de estupefacientes en varios domicilios. De esta forma, se realizaron seis allanamientos que arrojaron resultados positivos.

Estos procedimientos ocurren en el marco de la campaña a nivel provincial que hay contra las drogas. Una de las medidas tomadas es por parte de la Municipalidad de Neuquén , que continúa con la campaña de difusión del código QR que permite denunciar la venta de drogas en la capital provincial. Diversas cartelerías en la ciudad ya acercan a la comunidad el acceso rápido para denunciar ante la fiscalía local.

allanamiento narcotrafico (1)

Cuál fue el resultado del operativo contra el microtráfico de drogas

Como resultado luego de más de 30 días de tareas investigativas, se realizaron seis allanamientos, que se extendieron por más de cinco horas, con un saldo de 4 personas detenidas y 3 imputadas.

Durante los procedimientos se secuestraron cocaína y cannabis fraccionados para la venta, más de $8.800.000, 3.500 dólares, una camioneta Amarok, balanzas de precisión, celulares, cámaras de vigilancia y otros elementos vinculados al narcomenudeo.

allanamiento narcotrafico (2)

Como resultado, la Justicia dispuso la clausura preventiva de un domicilio cercano a un sector deportivo y evalúa medidas similares en otra vivienda de la ciudad, destacándose el trabajo coordinado y sostenido del personal policial para llevar mayor seguridad a los vecinos.

Lucha provincial contra las drogas

Cabe recordar que, desde finales del mes de julio, la lucha contra el narcotráfico entró en una segunda etapa en la que el Estado irá por los inmuebles utilizados para vender drogas. Durante ese anuncio, el fiscal general de Neuquén, José Gerez fue categórico al señalar: "Apuntamos a las personas que venden y a los domicilios".

En este sentido, el fiscal remarcó el rol central de la ciudadanía para denunciar de forma anónima con el QR, o a través de la app Neuquén Te Cuida, los lugares de venta y la importancia del trabajo conjunto con los tres poderes del Estado. El código QR fue diseñado por el Ministerio Público Fiscal (MPF) y permite que los vecinos y vecinas puedan denunciar la venta de drogas de forma anónima y segura, para utilizar esa información en las investigaciones que realiza la fiscalía de Narcocriminalidad y la Policía provincial.

La clausura preventiva de los domicilios implica un avance concreto en la política de Estado para combatir el delito en general y el microtráfico en particular, una de las prioridades del Gobierno neuquino. Para ello, se realizan fuertes inversiones en la jerarquización de la Policía, aportando equipamiento y vehículos, promoviendo capacitaciones para el personal policial y trabajando junto a los municipios, con el objetivo de robustecer las acciones preventivas y garantizar la seguridad de la población.