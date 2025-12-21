Intento de femicidio en Centenario: un hombre baleó a su expareja y luego se suicidó

El violento episodio ocurrió en una vivienda. La mujer fue derivada de urgencia al hospital de Neuquén capital y permanece internada en estado crítico.

Un intento de femicidio conmocionó a la ciudad de Centenario luego de que un hombre le disparó a su expareja y, posteriormente, se suicidó . La mujer fue asistida de urgencia y trasladada en estado grave al hospital Castro Rendón de Neuquén.

El episodio ocurrió este domingo en un domicilio ubicado en el sector de Formosa y Agrimensor Arriaga, en la Toma Familias Unidas, tras la activación del Botón de Alerta Personal (B.A.P.) por parte de la víctima. A raíz del alerta, se desplegó un importante operativo policial y sanitario en la zona.

Según se conoció, la cronología del hecho se inició a las 15:40, cuando se generó la activación S.O.S. desde el sistema B.A.P. Tres minutos después, a las 15:43, un móvil de la Comisaría Quinta recibió la alerta y se dirigió al lugar. A las 15:50, el personal interviniente informó la existencia de detonaciones de arma de fuego en el interior del domicilio, por lo que se solicitó una ambulancia de manera urgente.

Al arribar al lugar, los efectivos policiales constataron que la mujer presentaba una herida de arma de fuego, mientras que en el interior de la vivienda se encontraba un hombre sin signos vitales. De inmediato, se preservó la escena y se dio intervención a los servicios de emergencia y a las áreas especializadas.

En tanto, la mujer fue trasladada con vida en ambulancia al hospital Natalio Burd de Centenario, pero debido a la gravedad de su condición se la derivó de inmediato al Hospital Castro Rendón.

De acuerdo al parte médico, la víctima ingresó al hospital con una herida de arma de fuego en la cabeza, sin especificar sector, y fue derivada de urgencia al Shock “B”, donde era intervenida quirúrgicamente. Su estado de salud es crítico y permanece bajo estricta observación.

Las autoridades policiales confirmaron que el hombre fallecido es Fernando Gabriel Gómez.

Amenazas y hostigamiento

Desde la cartera de Seguridad también se informó que, durante la misma jornada, a las 13:07, la mujer había realizado una activación S.O.S. previa del sistema B.A.P., manifestando que su agresor se encontraba fuera de su casa. En esa oportunidad, personal de Comisaría Quinta se entrevistó con la víctima, quien refirió que el hombre se había retirado del lugar a bordo de un auto Renault y que no presentaba heridas, motivo por el cual manifestó que no realizaría el escrito correspondiente.

El Botón de Alerta Personal había sido entregado a la usuaria el pasado 12 de diciembre. En el sistema, la víctima figuraba como usuaria activa y el agresor ya se encontraba identificado como Fernando Gabriel Gómez.

En el lugar intervino personal de Criminalística y las autoridades judiciales competentes, mientras continúan las actuaciones de rigor para esclarecer completamente lo sucedido.