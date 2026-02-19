Femicidio de Valeria Schwab: la familia no le cree a la Fiscalía e investigará por su cuenta

La familia de la mujer asesinada en Comodoro Rivadavia se presentará como querellante. La Justicia culpabilizó a un hombre que luego se quitó la vida.

La familia de Valeria Schwab se presentará como querellante en la causa que investiga el femicidio de la mujer de 39 años ocurrido en enero pasado en Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut .

De esta forma, según explicó Mauro Fontañez, el abogado que la representa, los familiares de Valeria podrán intervenir de manera autónoma en la investigación y solicitarle medidas al juez, más allá de lo que haga o pida la Fiscalía.

El 14 de enero pasado, el cuerpo de Valeria Schwab, fue hallado en los barrancos del cerro Chenque , en Comodoro Rivadavia. Casi un mes más tarde, las autoridades judiciales confirmaron que el autor del crimen había sido Jonathan Chacano, un albañil de 34 años que se suicidó cuando ya era señalado como el principal sospechoso.

Sin embargo, desde un primer momento, Jessica Schwab, hermana de Valeria, opinó que hubo un cómplice de Chacano y que hay pruebas que apuntan esa hipótesis que la Justicia descartó.

Por este motivo, tal como confirmó Fontañez, este viernes la familia realizará el pedido formal para ser querellante en la causa y constituirse “como parte, como acusador privado” en el proceso.

Testimonios, pruebas y un hisopado que falta

En referencia a la hipótesis que sostiene Jessica, el abogado dijo: “Es lo que venimos manteniendo, no es un capricho sino que está sostenido por evidencias, por testimonios, entrevistas y también por prueba objetiva que tiene que ver con la prueba genética”.

En este sentido, subrayó que aún falta constatar algunos resultados de hisopados que aún no presentó el laboratorio, algo que, según dijo, la Fiscalía también indicó.

Jessica Schwab, hermana de Valeria Schwab, asesinada en Comodoro Rivadavia, Chubut Jessica Schwab, hermana de Valeria Schwab, asesinada en Comodoro Rivadavia, Chubut.

Fontañez explicó que como querellantes en la causa podrán solicitar medidas de prueba “no solamente ante el Ministerio Público Fiscal sino directamente ante el juez”, algo fundamental teniendo en cuenta que la Fiscalía fue la que concluyó que Chacano fue el único asesino, contrariamente a lo que opina la familia Schwab.

Comodoro Rivadavia: para la hermana "no se investigó hasta el final"

Por su parte, Jessica Schwab puntualizó que no pone en duda las pruebas de ADN que vinculan a Chacano, sino la teoría de que actuó en soledad.

“No estoy diciendo que el ADN no sea, pero eso no quiere decir que no hayan participado más personas”, aclaró y opinó que “hay cosas que todavía no se investigaron hasta el final”.

femicidio valeria comodoro rivadavia (1) Jonathan Chacano, el violador y femicida de Valeria Schwab en Comodoro Rivadavia.

Jessica afirmó que tuvo acceso a registros fílmicos en la Brigada de Investigaciones en los que habría más de una persona en circunstancias compatibles con el hecho.

“Me he acercado muchas veces y me han mostrado videos. Por eso creo firmemente que no fue una sola persona, por todas las cosas que vi y escuché”, le dijo al stream de Chubut Seta TV.

También hizo referencia a un testigo que habría visto dos personas corriendo por la ruta en un horario cercano al momento del crimen. “La persona (que dio el testimonio) los distingue muy bien y la hora es muy cercana a lo que pasó. Para mí eso es clave”, remarcó.

“La fiscal dijo que no va a cerrar el caso, pero necesito que se empiece a mover. Quiero que se investiguen todos los testimonios y todas las pruebas hasta el final”, completó la hermana de Valeria.