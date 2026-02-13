Histórico: apareció en Chubut un ejemplar del animal más grande del mundo

Científicos que tomaban fotos en las aguas de un parque provincial se toparon con una ballena azul. Se trata de una especie que puede pesar hasta 140.000 kilos.

Un equipo de investigación del Parque Provincial Patagonia Azul, de Chubut , tuvo un hallazgo inesperado mientras realizaba tareas de identificación fotográfica de ballenas sei y jorobadas en la costa patagónica. Ante los biólogos apareció entre las olas un ejemplar de ballena azul, la especie animal más grande del mundo, de la que hasta ahora no existían registros en el área del parque.

"Salimos un ratito a navegar. Tenemos un proyecto de fotoidentificación enfocado principalmente a ballenas jorobadas y, como el pronóstico anunciaba buen clima, aprovechamos la ventana de tiempo", explicó Tomás Tamagno, técnico de campo del equipo.

En la intensa actividad de los primeros minutos después de zarpar, los biólogos dieron con una ballena jorobada y luego, con un grupo, algo ya de por sí inusual.

"Vimos un par más, habría por lo menos cuatro ballenas saltando al mismo tiempo, una locura. En un momento teníamos varias alrededor nuestro", detalló Tamagno.

La fotografiaron y se fue

Mientras se desarrollaba ese “baile de ballenas”, los científicos divisaron una que se destacaba del resto. "Nos encontramos con esta ballena que salió del agua, pero era distinta, era gigante, muchísimo más grande que cualquier otra que hayamos visto", contó Tamagno con entusiasmo.

Una ballena azul cerca de la costa de Chubut Una ballena azul cerca de la costa de Chubut.

En el área donde estaban trabajando, no es inhabitual la presencia de ballenas sei, un tipo de ballena también enorme -la tercera más grande-, pero las dimensiones de lo que veían eran aún mayores, y también les llamó la atención el color.

"Nos acercamos un poco, con cuidado, para ver qué era y nos encontramos con una ballena azul. Por suerte pudimos tenerla más o menos cerca para sacar unas buenas fotos", señaló Tamagno.

Tras el encuentro con el equipo científico, la ballena se fue entre las olas, a toda velocidad, mar adentro. Pero el registro fotográfico ya había sido logrado.

La ballena azul es una especie en peligro de extinción que recorre miles de kilómetros a lo largo de toda su vida. Según indicaron los científicos, es probable que el ejemplar avistado corresponda a la subespecie de ballena azul antártica (Balaenoptera musculus intermedia), reconocida como el animal más grande del mundo.

Se trata de cetáceos que pueden alcanzar los 30 metros de largo y pesar entre 75.000 y 140.000 kilos.

Como punto de comparación, Tamagno hizo referencia a las jorobadas, que miden, cuanto mucho, la mitad que una ballena azul, y pesan menos de la tercera parte. "Una ballena jorobada, que es la más abundante en el parque, mide hasta 16 metros y pesa entre 25 y 35 toneladas", detalló.

¿Cómo llegó a Chubut? Una hipótesis

Existen registros ocasionales de ballenas azules en el Golfo San Jorge, cerca de Comodoro Rivadavia, pero nunca habían aparecido en el sector norte. "Es un avistaje súper importante porque no teníamos registrada ballena azul en el Parque Patagonia Azul. Nunca la habíamos visto en todos los años que venimos trabajando y saliendo frecuentemente al mar", contó el biólogo.

Aunque se barajan teorías, todavía no está claro cómo fue que el ejemplar apareció en esta zona. A diferencia de otras que tienen patrones migratorios claros y períodos de ayuno, la ballena azul se alimenta durante todo el año consumiendo entre 3 y 5,5 toneladas de alimento por día.

"No es que está pasando solamente, sino que quizás también tenga algo de alimento con el que se sustente en estas aguas", dijo Tamagno, aclarando que se trata solo de una hipótesis.