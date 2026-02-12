Chubut: el abogado del político acusado de querer coimear a un sindicalista denuncia persecución

El exministro Gonzalo Carpintero es investigado por un presunto intento de provocar un paro docente . Para su defensa, la causa "no tiene pies ni cabeza".

El abogado de Gonzalo Carpintero, el ex funcionario del Gobierno del Chubut acusado de intentar coimear a un importante sindicalista de Trelew , aseguró que no hay sustento jurídico ni razones para que la Justicia avance del modo en que lo está haciendo sobre su defendido.

Carpintero fue denunciado por José Severiche, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado ( ATE ) de Trelew , quien aseguró que el político -que fue ministro de Coordinación del Gabinete provincial durante el gobierno del fallecido Mario Das Neves - le ofreció plata a cambio de que motorizara un paro docente el 17 de febrero, día de inicio de clases en Chubut , presuntamente para generarle un perjuicio político al gobernador Ignacio Torres.

Tras la denuncia, Carpintero fue interceptado mientras se trasladaba en su automóvil desde Rawson hacia Trelew , y le secuestraron el teléfono celular , por orden de la jueza Mirta Moreno a partir de un pedido de Julieta Gamarra, la fiscal al frente de la Unidad Especializada en Delitos contra la Administración Pública.

También se ordenó un allanamiento de la oficina de trabajo de Carpintero ubicada en el Parque Industrial Liviano de Trelew, donde se produjo el encuentro de un allegado suyo con Severiche -imágenes de cámaras de vigilancia confirmaron la presencia del sindicalista-. Allí se incautó otro teléfono, de una persona que, según Gmarra, “funcionó como intermediario y además estuvo presente en la reunión”.

Para el abogado, "se afecta la libertad"

El abogado de Carpintero, Federico Ruffa, afirmó que la fiscal actuó sin ningún sustento jurídico que la respaldara. “No tiene ni pies ni cabeza esto de ‘defender la imagen del gobernador’ como aseguró Gamarra. Y me preocupa”, indicó el letrado.

Gonzalo Carpintero, exfuncionario de Chubut acusado de un intento de coima Gonzalo Carpintero, exfuncionario de Chubut acusado de un intento de coima.

Además, sostuvo estar sorprendido por la liviandad con la que “se afecta la libertad de las personas en Chubut”.

“Por una supuesta denuncia, detienen a una persona en la vía pública, le retiran el celular y avanzan en una pesquisa en su oficina, con lo que eso implica”, protestó.

“Yo me reúno con sindicalistas todo el tiempo -aseguró el abogado-, ¿eso es un delito?”

“O hasta incluso les digo que deberían hacer un paro en contra de la reforma laboral y hasta capaz les doy una pancarta ¿Por eso deben sacarme mi celular?”, agregó.

Qué dijo la fiscal de Chubut

Gamarra confirmó que Severiche “denunció haberse reunido con un intermediario de Carpintero y que éste le ofreció una suma de dinero para generar el conflicto (en el inicio de clases)”.

La fiscal rechazó las acusaciones de persecución política contra el exdirigente, quien actualmente se dedica a la actividad privada en el sector pesquero. “No hay una persecución hacia Carpintero por lo que hizo. La situación actual de él es de imputado”, señaló.

En cuanto a la reunión donde se habría dado el intento de coima, dijo que se produjo en una oficina de la calle Chiquichano al 1515, Trelew, propiedad del empresario pesquero Raúl “Tato” Cereseto, pero que éste no tiene ninguna vinculación con la causa.

Agregó que en las imágenes de las cámaras se lo ve a Severiche ingresando al lugar en el horario que dijo haber sido citado.

El dirigente sindical -aclaró Gamarra- no presentó audios, sólo mensajes previos y posteriores al encuentro.