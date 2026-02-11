Imputan a un político de Chubut por intento de coima a un líder sindical para provocar un paro docente

El acusado es Gonzalo Carpintero, quien en 2021 fue condenado por enriquecimiento ilícito. Lo denunció el secretario general de ATE Trelew , José Severiche.

La Justicia de Chubut imputó a Gonzalo Carpintero, ex funcionario provincial durante la gestión de Mario Das Neves, por un presunto intento de coimear a un alto dirigente sindical de Trelew para provocar un paro docente que frenara el inicio de clases.

La fiscal Julieta Gamarra, al frente de la Unidad Especializada en Delitos contra la Administración Pública, conformó además que se allanaron oficinas del exfuncionario y secuestraron su teléfono celular.

La denuncia contra Carpintero fue presentada por José Severiche , secretario general de la seccional Trelew de la Asociación de Trabajadores del Estado ( ATE ).

El dirigente sindical manifestó que Carpintero lo citó a una reunión en una oficina vinculada al sector pesquero donde actualmente realiza actividades privadas.

Allí le ofreció un “resarcimiento económico” a cambio de que generara un conflicto de entidad suficiente para impedir el inicio de clases en la provincia.

El objetivo: complicarlo a Torres

La fiscal aclaró que la denuncia apunta únicamente a Gonzalo Carpintero, desmintiendo de ese modo versiones que hablaban de empresarios pesqueros involucrados.

José Severiche, secretario general de ATE Trelew Chubut: José Severiche, secretario general de ATE Trelew.

Gamarra contó que se analizaron cámaras de seguridad de las inmediaciones de la oficina señalada por Severiche y se confirmó que la reunión efectivamente se realizó en el día y horario referidos por el sindicalista en el inmueble situado en el Parque Industrial Liviano de Trelew.

Con esa prueba, la Justicia autorizó el allanamiento de esa oficina, donde se secuestró un teléfono celular “de otra persona que funcionó como intermediario y además estuvo presente en la reunión”, detalló Gamarra.

Dijo, en este sentido, que esa persona, que no fue denunciada, intervino “porque tiene algún vínculo con Severiche”.

“Tambien pudimos secuestrar el DVR (dispositivo de almacenamiento de las imágenes de cámaras de seguridad) del lugar, así que todo salió muy bien”, añadió.

A la vez, Carpintero fue interceptado en Trelew cuando volvía en su automóvil desde Rawson y se le incautó también el teléfono que llevaba consigo.

Según detalló la fiscal, Severiche dijo que Carpintero le pidió “un quilombo suficiente” para impedir el inicio de clases, y remarcó que el objetivo del exfuncionario era provocarle un daño político al gobernador Ignacio Torres.

Para Gamarra, la presunta propuesta puede ser considerada especialmente grave debido a que Severiche “no es cualquier persona” sino alguien con capacidad para motorizar lo que le pedía Carpintero.

Sucesivos cargos en Chubut y una condena

La funcionaria judicial indicó que la causa podría ser calificada como cohecho -ofrecimiento de dinero para que otra persona realice u omita un acto vinculado a sus funciones-. “La investigación recién comienza y ahora debemos trabajar sobre los teléfonos para corroborar los mensajes y la coordinación del encuentro”, dijo.

Gonzalo Carpintero ya tiene en su historial una condena a tres años de prisión en suspenso por enriquecimiento ilícito, que se le aplicó en 2021, tras una investigación posterior a la muerte de Das Neves.

Durante la gestión del exgobernador fallecido en 2017, había sido su secretario privado, director y luego ministro del Menor y la Familia, presidente del Instituto de Asistencia Social (IAS) y viceministro y posteriormente ministro de Coordinación de Gabinete.