Lo que dejó la alerta naranja en Neuquén: viento extremo con ráfagas de 95 km/h, daños y cortes de energía

La alerta naranja por viento provocó voladuras de chapas, caída de árboles, cortes de energía y restricciones preventivas en rutas de la provincia.

Las intensas ráfagas de viento que afectaron a la provincia de Neuquén provocaron daños materiales, cortes de suministro eléctrico y complicaciones en rutas durante la vigencia de la alerta naranja emitida por el Servicio Meteorológico Nacional.

De acuerdo con el director provincial de Defensa Civil, Carlos Cruz, en diálogo con LM Neuquén , las ráfagas en el Alto Valle alcanzaron valores muy elevados durante la jornada, con picos de 95 km/h , mientras que en otras localidades, principalmente del centro y norte de la provincia, se registraron valores cercanos o superiores a los 100 km/h . El fenómeno generó voladuras de chapas, caída de árboles, cartelería y postes, principalmente en Neuquén capital y Centenario.

El viento provocó interrupciones en el suministro eléctrico en distintos puntos de la provincia. Según precisó Cruz, se registraron cortes en barrios de Neuquén capital, Centenario, Añelo, San Patricio del Chañar y Rincón de los Sauces, producto de las fuertes ráfagas que afectaron líneas de alta tensión del Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN).

El funcionario indicó que los equipos técnicos trabajaron de manera rápida para restablecer el servicio en las zonas afectadas, aunque las condiciones meteorológicas complicaron las tareas durante varias horas.

Viento (3)

Restricciones preventivas en rutas, lluvias y neviscas en la cordillera

En el marco del operativo preventivo, se dispusieron restricciones al tránsito en las rutas 22 y 237, donde se registró polvo en suspensión y baja visibilidad, especialmente durante la tarde y la noche. Las limitaciones alcanzaron principalmente a colectivos de línea interprovinciales, que debieron suspender su circulación como medida de seguridad.

Las restricciones se extendieron en una amplia franja territorial, incluyendo la Ruta 22 hasta Zapala, la Ruta 237 y el corredor de la Ruta 40 en sus tramos sur, centro y norte. En estas zonas, las ráfagas se acercaron a los 100 km/h, y en sectores comprendidos entre Picún Leufú, Piedra del Águila, Las Lajas y Chos Malal se habrían superado ampliamente esos valores, aunque sin registros estadísticos oficiales.

Además del viento, se registraron precipitaciones en la zona cordillerana. Cruz detalló que hubo lluvias desde Caviahue-Copahue hacia Villa La Angostura, con neviscas en alta montaña en San Martín de los Andes, Villa Pehuenia y Aluminé, donde también se registraron precipitaciones en cotas más bajas.

Villa La Angostura - alerta naranja

En cuanto a los pasos fronterizos, se informó que se encuentran habilitados. El paso Pino Hachado presenta vientos superiores a los 70 km/h, mientras que Icalma y Mamuil Malal registran vientos permanentes de unos 60 km/h, con lluvias aisladas. En tanto, el paso Cardenal Samoré presenta lluvias persistentes y viento en la zona, con condiciones que podrían continuar durante la tarde.

Pronóstico: mejora gradual del tiempo

El director de Defensa Civil anticipó que la jornada continuará ventosa, aunque sin valores extremos como los registrados durante la alerta naranja. A partir de este jueves, se espera que el viento comience a disminuir, mientras que hacia el fin de semana se espera una mejora en las condiciones generales, con un aumento progresivo de las temperaturas.

Actualmente, las temperaturas en la provincia se mantienen bajas, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y extremar las precauciones ante la persistencia de ráfagas y precipitaciones en algunas zonas.