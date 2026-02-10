Alerta naranja por fuertes vientos y amarilla por lluvias: ¿Cuáles son las provincias afectadas?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por fuertes vientos para la región de Cuyo y el norte de la Patagonia , mientras que también rige una alerta por lluvias para varias provincias del norte y centro argentino . Ante esto, se emitieron una serie de recomendaciones para minimizar los riesgos en la población.

Según el organismo, la alerta naranja por viento alcanza a sectores de Mendoza, San Juan, La Rioja, Neuquén y Río Negro , donde se prevén vientos intensos con velocidades sostenidas elevadas y ráfagas que podrían superar valores peligrosos. En tanto, en Chubut, La Pampa y sur de Buenos Aires rige una alerta amarilla por viento.

En estas zonas, el fenómeno podría provocar voladuras de objetos, caída de ramas y árboles, daños en infraestructura y posibles interrupciones en los servicios de energía y comunicaciones. Se espera que los vientos constantes sean de 65 km/h, mientras que las ráfagas podrían llegar a los 110 km/h en estas regiones.

En tanto, el SMN también emitió una alerta por lluvias para provincias del norte y centro del país, donde se esperan precipitaciones de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las áreas afectadas incluyen regiones del noroeste, nordeste, este de La Pampa y sur de Buenos Aires, con acumulados que podrían ser significativos en cortos períodos, lo que eleva el riesgo de anegamientos, crecidas de ríos y complicaciones en zonas urbanas y rurales.

Alerta naranja por lluvia

"Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual", puntualizaron.

El Sistema de Alerta Temprana del SMN clasifica las advertencias en tres niveles —amarillo, naranja y rojo— según la intensidad del fenómeno y su posible impacto, con el objetivo de brindar información anticipada y permitir la toma de medidas preventivas por parte de la población y las autoridades.

Recomendaciones ante estas condiciones

Ante este escenario, el organismo recomendó asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, evitar actividades al aire libre durante los períodos más intensos y mantenerse informado a través de los canales oficiales. En las zonas bajo alerta por lluvias, se aconsejó no circular por calles inundadas, no arrojar residuos que obstruyan desagües y seguir las indicaciones de los organismos de emergencia.

Evitá salir al momento del fenómeno.

Cerrá puertas y ventanas para evitar la entrada de polvo y aire caliente.

Retirá o asegura objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.

No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

Conducí con precaución.

Hidratate y protegé tus ojos y nariz del polvo con anteojos y barbijo.

No enciendas fuego.

Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna. Cargá los celulares con anticipación

Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones

Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía

Alerta naranja por vientos

El SMN continuará monitoreando la evolución de las condiciones meteorológicas y actualizará los alertas en función de los cambios en los pronósticos, por lo que se recomienda a la población consultar periódicamente los informes oficiales para conocer la situación en cada región del país.