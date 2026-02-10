Finde largo de Carnaval: ¿Cómo se pagan esos días si me toca trabajar?

Con el Carnaval, el 2026 ofrece un respiro temprano para quienes ya sienten el peso del inicio de año.

En la cuenta de lo que será un nuevo fin de semana largo para muchos argentinos, se conoció la decisión final del Gobierno Nacional respecto que pasará con los dos días de Carnaval.

A través del calendario oficial del Ministerio del Interior se confirmó qué ocurrirá con las fechas de Carnaval en 2026. Allí se establece cuándo y a quiénes les corresponden los descansos extendidos.

Con el Carnaval, el 2026 ofrece un respiro temprano para quienes ya sienten el peso del inicio de año, pero como siempre surgen dudas sobre si se tratará de un fin de semana largo con feriados nacionales o con días no laborables.

calendario Indican que la medida iría en línea con una estrategia orientada a fortalecer el turismo interno y replicar el impacto económico del último feriado.

Según el cronograma oficial de feriados, los festejos de Carnaval caen lunes 16 y martes 17 de febrero, generando un puente natural que, con una mínima gestión administrativa, puede transformarse en unas vacaciones de larga duración.

¿Feriados o días no laborables?

Según lo establecido, el lunes 16 y martes 17 de febrero fueron declarados feriados inamovibles, lo que impacta tanto en la organización laboral como en el turismo. Esto significa que no se trata de simples "días no laborables" (donde el empleador decide si se trabaja), sino de feriados nacionales con los mismos alcances legales que fechas patrias como el 25 de mayo o el 9 de julio.

Los feriados trasladables son aquellos que, con fines turísticos, pueden moverse al lunes previo o posterior.

Así, el próximo feriado será doble, en el marco de los carnavales, conformando un fin de semana largo de cuatro días. Por lo tanto, para la mayoría de los trabajadores regirá el descanso obligatorio y, en caso de tener que prestar servicios, se deberá abonar la jornada doble, tal como establece la Ley de Contrato de Trabajo.

¿Cómo se pagan los feriados y los días no laborables?

Un feriado nacional implica descanso obligatorio para todos los trabajadores, regido por las normas del descanso dominical. Esto significa que si un empleado trabaja durante el feriado, el empleador debe abonarle el doble de la remuneración habitual de una jornada normal. La decisión de hacer trabajar o no en un feriado no es optativa para el empleador, a menos que existan excepciones específicas que no modifican la obligación de pago doble.

Por otro lado, un día no laborable tiene un carácter optativo para el empleador. Esto quiere decir que la empresa puede decidir si concede el día libre o exige la prestación laboral. En caso de que la empresa decida que se trabaje durante un día no laborable, el empleado recibirá su salario habitual, sin recargos adicionales ni pago doble.

Los feriados inamovibles del 2026

Jueves 1 de enero: Año Nuevo.

Lunes 16 y Martes 17 de febrero: Carnaval.

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

Viernes 3 de abril: Viernes Santo.

Es importante recordar que el Jueves Santo (2 de abril, coincidente este año con Malvinas) es considerado día no laborable, al igual que las festividades religiosas de la comunidad judía (Pascuas) y musulmana (Fiesta de la Ruptura del Ayuno) que caen en fechas específicas detalladas en el calendario oficial.

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador.

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Los feriados trasladables

Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Güemes (es el miércoles 17)

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (es el viernes 20)

Días no laborables