Confirmaron que pasará con Carnaval: ¿Serán dos días feriados o no laborables?

Se acerca el primer fin de semana largo del año y surge la duda acerca si será un finde XL para todos.

Se acerca el carnaval, enterate si es feriado y como deben pagarte si trabajas esos días.

A pocos días del primer feriado del año , el Gobierno nacional ratificó a través del calendario oficial del Ministerio del Interior qué ocurrirá con las fechas de Carnaval en 2026.

Según lo establecido, el lunes 16 y martes 17 de febrero fueron declarados feriados inamovibles , lo que impacta tanto en la organización laboral como en el turismo. Esto significa que no se trata de simples "días no laborables" (donde el empleador decide si se trabaja), sino de feriados nacionales con los mismos alcances legales que fechas patrias como el 25 de mayo o el 9 de julio. Por lo tanto, para la mayoría de los trabajadores regirá el descanso obligatorio y, en caso de tener que prestar servicios, se deberá abonar la jornada doble, tal como establece la Ley de Contrato de Trabajo.

La confirmación de estas fechas configura el primer fin de semana largo de cuatro días del año, ideal para escapadas turísticas. El cronograma quedará conformado de la siguiente manera:

calendario Indican que la medida iría en línea con una estrategia orientada a fortalecer el turismo interno y replicar el impacto económico del último feriado.

Sábado 14 de febrero

Domingo 15 de febrero

Lunes 16 de febrero (Feriado inamovible de Carnaval)

Martes 17 de febrero (Feriado inamovible de Carnaval)

Los próximos feriados del 2026

Pasado el Carnaval, el calendario oficial prevé los siguientes descansos para el primer semestre:

23 de marzo: Feriado turístico.

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (Inamovible).

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (Inamovible).

3 de abril: Viernes Santo (Feriado inamovible).

Es importante recordar que el Jueves Santo (2 de abril, coincidente este año con Malvinas) es considerado día no laborable, al igual que las festividades religiosas de la comunidad judía (Pascuas) y musulmana (Fiesta de la Ruptura del Ayuno) que caen en fechas específicas detalladas en el calendario oficial.

carnaval zapala

Origen de la celebración del carnaval en Argentina

El carnaval nació en el siglo XVIII .

Según narra el Ministerio de Cultura de la Nación, el carnaval fue introducido en Buenos Aires por lo españoles.

, el carnaval fue introducido en por lo españoles. En principio fue una celebración pagana pero de origen cristiano, vinculada a los días previos a "limpiar la carne", la cual era una prohibición religiosa de consumir ese tipo de alimento durante los cuarenta días que dura la cuaresma .

. Tanto en ese momento como en las más recientes celebraciones, el carnaval también tenía bailes y juegos con agua inundaron las calles, llamadas en ese entonces como "costumbres bárbaras".

Más contemporáneamente, en el siglo XX la influencia de los inmigrantes italianos y españoles fue resignificando el carnaval, creando murgas, que comenzaron a bailar y tocar en los corsos.

En 1976, durante la dictadura cívico-militar, se eliminó al carnaval del calendario oficial de festejos y se detuvieron sus manifestaciones callejeras.

En el año 2010 se restituyeron oficialmente los feriados nacionales del lunes y martes de carnaval.

ON - Carnaval Jujeño (26) copia.jpg Omar Novoa

El carnaval en la Argentina varía entre las diferentes regiones del país. Las más relevantes se llevan a cabo en la provincias de Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, San Luis, La Rioja, Jujuy, Salta y la Ciudad de Buenos Aires y alrededores.

Finalmente, vale la pena destacar que "el carnaval más alto del mundo" se realiza a 4.220 metros sobre el nivel del mar el viaducto la polvorilla San Antonio de los Cobres, provincia de Salta.