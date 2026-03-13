Beneficios para pagar los impuestos en Neuquén: descuentos en patentes y habilitaciones comerciales

Las medidas cuentan con el aval del Concejo Deliberante. Ocho meses sin pagar patente para los 0KM comprados en concesionarias neuquinas y un año sin costo para los nuevos comercios.

El paquete de beneficios impositivos impulsado por la Municipalidad de Neuquén ya cuenta con el aval del Concejo Deliberante y está listo para entrar en vigencia. Se trata de una serie de medidas que buscan incentivar la actividad económica en la ciudad, aliviar la carga tributaria de comerciantes y vecinos, y fomentar la radicación de vehículos nuevos.

Entre los principales anuncios se destacan tres ejes: ocho meses sin pagar patente para quienes radiquen autos 0 km comprados en concesionarias locales, doce meses sin costo para nuevas habilitaciones comerciales y un descuento del 20% en la licencia comercial para comerciantes neuquinos que ya están en actividad.

Las iniciativas fueron presentadas por el intendente Mariano Gaido durante la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante el pasado 15 de febrero y aprobadas en los últimos días. Según explicó el secretario de Finanzas, Recursos y Protección Ciudadana del municipio, Fernando Schpoliansky , las medidas apuntan a seguir acompañando al sector productivo local y a dinamizar la economía.

Fernando Scholiansky 03.jpg Claudio Espinoza

“Estas iniciativas significan una eliminación o reducción de impuestos. Buscamos acompañar al comercio neuquino y promover la inversión en la ciudad”, sostuvo el funcionario.

Uno de los beneficios que generó mayor atención es la ampliación del período sin pagar patente para quienes compren un vehículo 0 kilómetro en la ciudad de Neuquén.

Hasta ahora, el municipio ya otorgaba seis meses de gracia en el pago de la patente para cualquier vehículo que se radicara en la ciudad, tanto nuevo como usado. Con la nueva ordenanza, ese beneficio se amplía a ocho meses exclusivamente para los autos 0 km adquiridos en concesionarias locales.

“Los seis meses de patentamiento gratuito se mantienen para todos los vehículos. Lo que se agrega ahora es que, si el auto es 0 km y se compra en una concesionaria de la ciudad, ese beneficio se extiende a ocho meses”, explicó Schpoliansky.

La medida busca fortalecer el mercado automotor local y evitar que las compras se realicen en otras ciudades o provincias. “Lo que buscamos es acompañar al sector automovilístico de Neuquén. Cada persona que compre un vehículo en una concesionaria de la ciudad va a tener ocho meses de patente gratis”, agregó.

Un año sin pagar licencia comercial

Otro de los cambios importantes tiene que ver con el régimen de habilitaciones comerciales. A partir de ahora, cualquier nueva licencia comercial que se habilite en la ciudad no pagará ningún tipo de tasa durante un año completo.

Los trajes de baños en Neuquén son más caros que en Buenos Aires. La clave es recorrer y comparar precios en la mayor cantidad de comercios posible. Los trajes de baños en Neuquén son más caros que en Buenos Aires. La clave es recorrer y comparar precios en la mayor cantidad de comercios posible. María Isabel Sanchez

El beneficio incluye no solo la habilitación del comercio, sino también otros costos asociados como el carnet de manipulación o matriculación de trabajadores y la habilitación de vehículos utilitarios vinculados a la actividad.

Hasta ahora, este programa contemplaba seis meses de exención. Con la nueva normativa, el plazo se duplica.

“Antes eran seis meses y ahora lo ampliamos a un año. Durante ese período no se paga absolutamente nada relacionado con la licencia comercial”, explicó el secretario en declaraciones a LU5.

Según el funcionario, la experiencia del programa en el último año mostró resultados positivos. De acuerdo con datos del municipio, más de 2000 nuevas licencias comerciales se habilitaron en la ciudad bajo este esquema de incentivos.

“Esto demuestra que cuando uno elimina impuestos, la gente invierte e inicia actividades comerciales”, aseguró.

Además de los beneficios para nuevos emprendimientos, el municipio también implementará un descuento para los comercios que ya están funcionando.

En este caso, quienes tengan licencia comercial vigente podrán acceder a una reducción del 20% en el pago de ese tributo. El trámite se realiza a través de la plataforma digital Muni Express.

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“Vas a entrar al sistema, te va a aparecer la opción ‘descuento neuquino 20%’, hacés clic ahí y automáticamente lo solicitás”, explicó Schpoliansky.

La intención es que el beneficio alcance al universo de comerciantes que ya forman parte de la actividad económica de la ciudad.

Más de 50 tasas eliminadas

El paquete de medidas también se complementa con la eliminación de distintas tasas municipales que impactaban en la actividad comercial.

El año pasado el municipio eliminó 45 tasas y ahora el Concejo Deliberante aprobó la eliminación de otras siete. De esta manera, en los últimos dos años se quitaron 52 tributos municipales, detalló.

Entre los conceptos que ya no se cobrarán se encuentran diversas certificaciones vinculadas al área de comercio, trámites administrativos y contribuciones relacionadas con actividades comerciales.

“Hay tasas vinculadas a certificaciones o trámites que ya no se cobran más, como algunas vinculadas a bajas de licencias comerciales o a determinados servicios administrativos”, indicó el funcionario.

La medida, según explicaron desde el municipio, forma parte de una estrategia para reducir la presión fiscal y simplificar los procesos administrativos.

Beneficios para frentistas por obras en Avenida Mosconi

Dentro del paquete aprobado también se incluyó un beneficio especial para comerciantes ubicados en sectores donde se realizan las obras de la Avenida Mosconi. Quedarán exentos del pago de la licencia comercial durante el tiempo que dure la intervención.

Gaido - recorrida obra - Avenida Mosconi (14) Claudio Espinoza

“Durante aproximadamente un año, los comerciantes frentistas no van a pagar la licencia comercial”, explicó Schpoliansky.

La obra es considerada por la gestión municipal como una de las intervenciones urbanas más importantes de los últimos años, por lo que el objetivo es mitigar el impacto que puedan tener los trabajos en la actividad económica de la zona.

En paralelo, el funcionario confirmó que la tasa vial continuará vigente en la ciudad. Este tributo comenzó a aplicarse en 2024 como respuesta a la eliminación del fondo compensador del transporte para el interior del país.

La tasa se aplica sobre el precio del combustible y hoy representa el 4,5% del valor neto.

Según explicó Schpoliansky, la municipalidad mantendrá ese esquema hasta que el Gobierno nacional restituya los fondos que anteriormente se distribuían a las ciudades del interior.

“Cuando el Gobierno nacional restituya esos fondos, el intendente fue claro: la tasa se elimina. Pero mientras tanto se va a renovar”, señaló.

Con este conjunto de medidas, la Municipalidad de Neuquén busca reforzar una política de incentivos fiscales orientada a sostener el crecimiento de la actividad comercial y a fortalecer la economía local en un contexto económico complejo.