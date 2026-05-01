Fiesta Nacional del Chef Patagónico: Villa Pehuenia celebra 20 años de identidad gastronómica con ocupación plena

El evento recibió a más de cuatro mil visitantes en su primera jornada. Las bodegas neuquinas sellaron su unión con la cocina local para brindar un turismo centrado en experiencias.

La Fiesta Nacional del Chef Patagónico inició este viernes la celebración de sus veinte años de historia con un evento que se vive como una doble fiesta para Villa Pehuenia-Moquehue. Además de ser una fecha tradicional en el calendario turístico de la comunidad cordillerana, esta edición aniversario terminó de consolidar a la localidad como la principal referente de la gastronomía neuquina.

Al mediodía, el sol desafiaba los pronósticos de inestabilidad meteorológica e iluminaba los cerros que circudan al Salón de Actividad Física (SAF) de Villa Pehuenia-Moquehue , el espacio elegido desde hace años para congregar a los cocineros más renombrados del sur argentino.

En el stand de ruta de la gastronomía neuquina , el fuego crepitaba a orillas de la laguna, mientras los últimos chivos y las últimas truchas del almuerzo terminaban de cocinarse en las estacas. El público, que contabilizó cerca de cuatro mil asistentes en la primera jornada, se apiñaba cerca del mostrador con la intención de llevarse una porción y calentarse el estómago frente al frío impiadoso del otoño cordillerano.

“Todos los platos son muy elegidos, pero el chivo siempre es la opción más buscada“, dijo Emanuel Antimi, chef del hotel Alto Traful, que aportó la identidad del sur de Neuquén en algunos de los platos. El stand congregaba a los cocineros de distintos puntos de la provincia para actuar como embajadores de los sabores más icónicos de la región.

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Ciervo al disco, sushi de trucha, sorrentinos con hongos de pino y limonadas con piñón forman parte de la oferta gastronómica del festival, que mezcla recetas tradicionales con ofertas innovadores, platos sorprendentes o esas preparaciones que le dan una vuelta de tuerca gourmet a los ingredientes típicos de Neuquén.

Después del almuerzo, cuando el patio de comidas y la terraza de fuegos al aire libre mostraban un ritmo más tranquilo, la acción pasó al auditorio interno del SAF.

Desde las tres de la tarde, los DJS hicieron vibrar al público que esperaba ansioso por las clases magistrales. Las lecciones recorrieron el mapa de la Patagonia a través de sus platos y sus chefs. Desde la merluza negra más austral hasta las manzanas del Alto Valle, el abanico de ingredientes autóctonos permitió combinar sabores salados y dulces, frente a la audiencia que participaba con preguntas.

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Este viernes, el primer día de la Fiesta Nacional del Chef Patagónico, las recetas llegaron desde todas las provincias patagónicas. El cierre de la jornada incluyó una clase de recetas binacionales, en las que los cocineros Alejandro Sura y Verónica Pollich combinaron los sabores de Chile y de Neuquén.

Cuando el sol bajaba sobre la laguna y el frío se volvía más agresivo, cientos de personas se refugiaron en el auditorio del SAF para presenciar las clases magistrales. Con las gradas repletas, los cocineros repasaban el paso a paso de sus platos más innovadores mientras la artista plástica Pabla Arias los retrataba en vivo: los resultados coloridos de sus cuadros se subastaban para costear el festival.

El impacto en el turismo

Por el fin de semana largo y la presencia de un festival cada vez más convocante, la ocupación turística de la localidad fue del 100 %. “Hay muchos visitantes que se quedaron en localidades vecinas porque no encontraron alojamiento“, dijo Eugenia Napolitano, secretaria de Turismo de la Municipalidad de Villa Pehuenia-Moquehue.

Agregó que a los turistas se suman también los visitantes de Zapala, Aluminé y otras localidades cercanas que visitan el salón de Pehuenia únicamente por el día para degustar algunos platos o disfrutar de las actividades que propone la Fiesta Nacional.

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Los que pernoctan en los hoteles o cabañas cercanas también combinan la oferta gastronómica con otras propuestas turísticas, por lo general asociadas al contacto pleno con la naturaleza. “Tenemos el privilegio de estar ubicados sobre dos lagos, el Aluminé y el Moquehue“, dijo Napolitano, quien aclaró que muchos eligen propuestas lacustres, trekkings por los cerros o el volcán o simplemente jornadas de calma en las playas de la zona.

La Fiesta Nacional del Chef, que nació hace veinte años como una reunión de cocineros en la cima del Batea Mahuida, se posicionó como un evento clave en el calendario turístico, que logró fomentar la ocupación hotelera en la zona más allá de Semana Santa, una fecha considerada por años como el final de la temporada alta.

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De esta manera, el evento derrama en la economía de la región no sólo a través de la hotelería o los servicios, sino a partir de la presencia de los establecimientos gastronómicos en el patio de comidas, los productores de alimentos regionales, artesanos y hasta los estudiantes de las escuelas secundarias, que armaron un buffet de bebidas para colaborar con los establecimientos.

Este fin de semana, la zona recibió viajeros de Neuquén y Río Negro, así como de Mendoza, de Buenos Aires y hasta de Chile. Napolitano recordó que, a partir de la escasa distancia que los separa de la nación vecina, el vínculo entre chilenos y neuquinos es muy estrecho, y eso se deja ver no sólo en la gastronomía compartida sino en un flujo de tránsito cada vez más intenso.

Fiesta del Chef Patagónico.

“En esta edición de los veinte años estamos acompañando con una carpa de Patagonia de Vinos, con más de quince bodegas de la zona, porque entendemos que los visitantes no buscan sólo el turismo con contemplativo sino el turismo activo y, sobre todo, de experiencias, algo que ofrecemos a través de la gastronomía y el vino“, afirmó el ministro de Turismo, Gustavo Fernández Capiet, que destacó el crecimiento del evento y su impacto para la región.

Pese a las bajas temperaturas, el cielo despejado y los pases internacionales garantizaron la llegada de miles de turistas a Villa Pehuenia-Moquehue. “La mejor política turística que impulsa el gobernador Rolando Figueroa es la inversión en rutas“, dijo Fernández Capiet, que recordó que cada kilómetro de pavimento llega también con fibra óptica y gas. “No sólo para los visitantes sino para todos los vecinos de la región“, añadió.

Un cierre con música y sabor patagónico

Al atardecer, el auditorio se colmó para una entrega de distinciones a los flamantes embajadores de la gastronomía y los vinos neuquinos, un reconocimiento que sirvió como acto oficial de apertura del evento, con la presencia del gobernador Rolando Figueroa, el intendente de la localidad, Arturo de Gregorio y las autoridades del Ministerio de Turismo.

Este viernes, el evento sumó la música folklórica como protagonista, con la presentación de Runa, Matías Hermosilla, Trawun y Guille Quiroz, que prometía hacer bailar al público en el área de comedor, una globa calefaccionada que se convertía en el espacio de encuentro para todos los asistentes.

Los que desafiaban al frío, en cambio, se dejaron rodear por las araucarias y el perfil de los cerros cordilleranos mientras se movían al ritmo de la música electrónica. A pocos metros, una nueva tanda de chivos se cocinaban a fuego lento, listos para hacerle honor al festival en la hora de la cena, con los sabores autóctonos como verdaderos protagonistas.