Villa Pehuenia, en la cuenta regresiva para la Fiesta Nacional del Chef Patagónico

Villa Pehuenia y Moquehue se preparan para vivir una edición histórica de la Fiesta Nacional del Chef Patagónico , que se desarrollará entre el 1 y el 3 de mayo. Este año celebrará su vigésima edición, lo que la consolida como uno de los eventos gastronómicos más importantes de la Argentina.

Desde la Patagonia hasta el Norte argentino, la Fiesta Nacional del Chef Patagónico reúne sabores, técnicas y productos que representan la diversidad culinaria del territorio nacional. En la edición 2026 participarán cocinas de provincias como Neuquén, Río Negro, La Pampa, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego , junto con propuestas de Salta, Mendoza, Córdoba y Chaco, y Chile .

La Fiesta contará con la participación de su Madrina, la reconocida chef argentina Dolli Irigoyen . Su presencia jerarquiza la propuesta gastronómica y reafirma el crecimiento sostenido de la Fiesta a lo largo de dos décadas.

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Dolli Irigoyen es una referente indiscutida de la cocina nacional y será parte de las clases magistrales del sábado 2 de mayo por la tarde, compartiendo escenario con chefs de distintas regiones del país y Chile. Su participación consolida a la Fiesta como un espacio de encuentro entre la alta cocina, los productos regionales y la identidad territorial.

Desde su primera edición, la Fiesta Nacional del Chef Patagónico es protagonista en la promoción de la gastronomía como motor de desarrollo turístico, cultural y económico. En ese camino, la presencia de figuras de renombre nacional fortalece el posicionamiento del evento y proyecta a Villa Pehuenia - Moquehue como un destino gastronómico de referencia.

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La Fiesta Nacional del Chef Patagónico es organizada por la municipalidad de Villa Pehuenia-Moquehue con el apoyo del Gobierno de la Provincia del Neuquén. Esta edición especial celebra el recorrido realizado, y también proyecta el futuro de una Fiesta que sigue innovando.

Actividades de promoción

En el ámbito de las acciones, se llevan adelante distintas propuestas destinadas a promocionar el evento y acercar su espíritu al público.

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Una de las iniciativas tendrá lugar en el Alto Comahue Shopping, donde hasta el 26 de abril se desarrollará una acción promocional abierta al público.

Además, se dispondrán propuestas lúdicas con juegos interactivos de NeuquenTur, en una acción que cuenta con el acompañamiento del ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales. Durante la acción en el shopping también habrá un punto de venta de números para participar del sorteo de un automóvil Toyota Yaris 0 km, que se sorteará durante la jornada de cierre de la Fiesta, el domingo 3 de mayo. Los números tienen un valor de 40.000 pesos y también pueden adquirirse desde todo el país a través del WhatsApp 2942-517777, en una iniciativa conjunta con IJAN y el BPN.

En paralelo, comenzará a vivirse antes de su apertura oficial con una pre-fiesta exclusiva. El miércoles 30 de abril se desarrollará “Cocina & Patagonia by Bodega Malma”, una experiencia gastronómica en uno de los escenarios más destacados de la región.

La propuesta tendrá lugar en el Muelle Turístico y Paseo Recreativo de Villa Pehuenia. Desde las 17 se podrá disfrutar del entorno y de la previa, mientras que a las 18:30 se servirá el plato principal: una cazuela de arroz cremoso “Pampa Rice” con trucha a la tabla, langostinos y pulpos de “Puerto Marisco”, con un valor de 20.000 pesos por porción. La experiencia se complementará con vinos de Bodega Malma, con opciones por copa y recarga. Se recomienda asistir con anticipación, ya que las porciones son limitadas.