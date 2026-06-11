Volcaron dos mujeres mayores en un camino rural cerca de San Martín de los Andes

El siniestro vial ocurrió a unos 10 kilómetros de esa localidad cordillerana. Cuál es el estado de salud de las ocupantes.

Una camioneta Jeep Cherokee protagonizó un vuelco aproximadamente a unos 10 kilómetros del casco urbano de San Martín de los Andes. Dos mujeres mayores eran las ocupantes del vehículo que debieron ser atendidas por personal médico del hospital local.

Desde el Cuartel de Bomberos Voluntarios de San Martín de los Andes informaron a LM Neuquén que el accidente de tránsito tuvo lugar en horas de la tarde de este último miércoles en un sector de la calzada conocido como la Cuesta Sepúlveda.

“A las 16.12 se recibió un llamado informando sobre un vuelco ocurrido en la zona a aproximadamente 10 kilómetros del centro de nuestra ciudad. De inmediato, se despachó una unidad de rescate al lugar”, señalaron.

Al arribar, el personal constató que se trataba de una camioneta Jeep Cherokee que había volcado sobre un camino rural de la zona. En el vehículo viajaban una mujer de 50 y otra de 55 años.

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Derrame de combustible tras el accidente de tránsito

Los bomberos se encontraron al llegar con que sus dos ocupantes, ambas mujeres mayores de edad, ya se encontraban fuera del vehículo. A pesar de haber quedado con el vehículo invertido, habían logrado salir por sus propios medios.

Desde el Cuartel confirmaron que ninguna de las mujeres, afortunadamente, presentaba lesiones de gravedad. Manifestaron haber recibido, como consecuencia del vuelco, golpes de carácter leve.

Posteriormente, los bomberos realizaron tareas para asegurar el vehículo siniestrado como así también para “controlar un derrame de combustible, con el fin de prevenir riesgos adicionales en la zona”.

Impresionante choque entre un camión y una camioneta en Lago Lolog

En menos de 24 horas se registraron dos accidentes de consideración en la zona del extremo sur provincial. El siniestro vial de este último martes ocurrió en horas del mediodía sobre la Ruta 62 cuando dos vehículos colisionaron en un peligroso sector de curvas.

La situación demandó la intervención del personal de Bomberos Voluntarios, efectivos de la Policía y profesionales del Sistema Integrado de Emergencias de Neuquén (SIEN). Afortunadamente, los conductores resultaron ilesos y solo se registraron daños materiales.

El accidente de tránsito ocurrió ayer en el sector conocido como Los Caracoles, en las afueras de San Martín de los Andes. El mismo estuvo protagonizado por una camioneta Fiat Strada con carrito transportador conducida por un hombre de 63 años y un camión de traslado de bebidas manejado por una persona de 41 años. Ambos sujetos están domiciliados en la ciudad cordillerana.

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Desde el cuerpo de Bomberos Voluntarios, informaron que el alerta ingresó a la Central de Alarmas alrededor de las 12.35, cuando se notificó sobre una colisión vial en ese sector de la ruta. Ante la situación, se despacharon dos unidades de rescate hacia el lugar. Al llegar, los voluntarios constataron que los rodados habían sufrido una colisión frontal-lateral.

La comisario Silvina Huinuquir, de la División Tránsito, explicó a LM Neuquén, en esa oportunidad, que "la circunstancia del siniestro indica que el vehículo menor circulaba hacia el centro de la ciudad y el camión lo hacía desde San Martín de los Andes hacia el puente de la Ruta 62".

E indicó que el accidente ocurrió en una curva donde había presencia de hielo sobre la calzada. "En ese sector había hielo sobre la ruta. Por lo tanto, el conductor de la camioneta pierde el control en la curva e impacta contra la rueda trasera del camión que ascendía en sentido contrario", señaló Huinuquir.