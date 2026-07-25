Emergencia por la nieve en San Martín de los Andes: solicitan circular en caso de necesidad extrema

El Municipio reforzó las recomendaciones ante la intensa nevada que afecta a la ciudad. Trabajan máquinas viales en distintos barrios.

El temporal de nieve complica la circulación en toda la región cordillerana.

La intensa nevada que cae desde la madrugada mantiene en alerta a la cordillera y en particular a la ciudad de San Martín de los Andes . El Municipio local advirtió por una emergencia climática y pidió a los vecinos evitar circular, salvo en casos de extrema necesidad.

A lo largo de la mañana, las autoridades advirtieron que las calles presentan condiciones muy complicadas por la acumulación de nieve y hielo.

Desde el Municipio solicitaron a los vecinos extremar las medidas de precaución y reducir al mínimo los desplazamientos.

"La circulación por el ejido urbano es muy complicada y por eso se recomienda salir solo en casos de necesidad extrema", indicaron.

Piden no salir si no es necesario

Las autoridades recomendaron que quienes deban conducir lo hagan a muy baja velocidad, sin realizar maniobras de sobrepaso y manteniendo una amplia distancia con otros vehículos.

También recordaron que la velocidad máxima aconsejada es de 30 kilómetros por hora, incluso para camionetas y vehículos 4x4, ya que las condiciones de adherencia son muy reducidas.

En el caso de utilizar cadenas, solicitaron colocarlas en lugares seguros para no obstaculizar la circulación y permitir el paso de ambulancias, bomberos y otros vehículos de emergencia.

Máquinas trabajan en distintos barrios

Mientras continúa la nevada, personal de Vialidad e Hidráulica del Municipio realiza tareas de despeje en distintos puntos de la ciudad.

Tres motoniveladoras trabajaron sobre Avenida Los Lagos, Cordones del Chapelco, Covisal y el barrio Intercultural. Por su parte, una cargadora desarrolló tareas en Kaleuche.

Además, maquinaria municipal realizaba tareas de despeje sobre la Ruta Nacional 40 hasta la zona de Chacra 30. Durante la mañana una retroexcavadora liberó el acceso al Hospital Ramón Carrillo por el Pasaje del Pueblo.

Pasado el mediodía, los trabajos continuaban en los ingresos a los barrios Ruca Hue y 85 Viviendas, entre otros sectores afectados.

Prioridad para el hospital, bomberos y el transporte urbano

Desde el Municipio recordaron que el protocolo de emergencia establece prioridades para el uso de la maquinaria pesada.

En primer lugar se busca garantizar la circulación del transporte urbano, que continúa funcionando con frecuencia reducida y algunas demoras debido al estado de las calles. Luego se prioriza mantener despejados los accesos al Hospital Ramón Carrillo, los cuarteles de bomberos y las vías utilizadas por los servicios de emergencia.

Un camión quedó atravesado y complicó el tránsito

Las complicaciones también se reflejaron en distintos puntos de la ciudad. Durante la mañana, un camión quedó atravesado sobre la calle Pío Protto, lo que generó inconvenientes para la circulación en ese sector.

Además, en la bajada de los Andes se observó una importante capa de nieve sobre la calzada, por lo que las autoridades reiteraron el pedido de circular únicamente si resulta imprescindible y respetar todas las recomendaciones para evitar nuevos incidentes.