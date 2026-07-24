Pronostican intensas nevadas y temperaturas de frío extremo: hay alerta roja del SMN

La sensación térmica en algunas ciudades ya alcanzan los 13°C bajo cero. Cuáles serán las zonas más afectadas.

Las alertas rigen para varias provincias durante este viernes.

La semana termina con una marcada inestabilidad climática en gran parte del país, donde se esperan temperaturas bajo cero acompañadas de un temporal de nieve.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas rojas y amarillas por frío extremo y nevadas en diferentes regiones del país para este viernes.

Según precisó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, se esperan “ fenómenos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

Alerta roja por temperaturas extremas

El SMN indicó que rige una alerta roja por frío extremo. La mayor peligrosidad se concentra en la provincia de Santa Cruz.

Allí la temperatura mínima, en estos casos, podría llegar a 11 °C bajo cero.

En el caso de la provincia de Tierra del Fuego, el aviso por temperatura extrema es de nivel amarillo, lo que implica que podría haber efectos en la salud de los ciudadanos que viven en las zonas afectadas.

Alerta por temporal de nieve: qué zonas estarán afectadas

Asimismo rige una alerta amarilla por intensas nevadas. Se esperan valores de nieve acumulada de entre 20 y 50 centímetros en zonas cordilleranas, y de entre 10 y 30 centímetros en zonas bajas, pudiendo ser superados en forma puntual.

La nevada afectará a las provincias de Santa Cruz, San Juan, Mendoza, Río Negro, Chubut y Neuquén.

Ante esta situación, el organismo nacional brindó una serie de recomendaciones: