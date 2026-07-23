En Pino Hachado, otra vez, hay más de 100 camiones que esperan cruzar a Chile. Defensa Civil advirtió que las condiciones empeorarán en las próximas horas.

Alerta en Neuquén: se esperan fuertes nevadas y vientos de 75 km/h para el fin de semana

La provincia de Neuquén se encuentra bajo alerta meteorológica , con nevadas persistentes que afectan principalmente a la zona cordillerana. Carlos Cruz, director de Defensa Civil, informó que se están monitoreando de cerca las condiciones climáticas y la transitabilidad de las rutas ante un panorama que se intensificará en las próximas horas.

A pesar de que actualmente se registran una leve mejoría en el clima, Cruz fue tajante respecto a lo que se espera: “Por ahora estamos en mejoramientos temporarios en la provincia de Neuquén”, señaló, en contacto con LU5 , pero advirtió que “para el fin de semana esto se intensifica nuevamente. Estamos hablando del sábado hacia el domingo en donde aumenta la probabilidad de fuertes nevadas y fuertes lluvias”.

Además de las precipitaciones, el viento también estará presente. Según indicó, se prevén ráfagas de entre 70 a 75 km/h en las zonas de Confluencia y las áreas de Vaca Muerta durante la jornada de hoy y el fin de semana.

Estado de rutas y complicaciones en el tránsito

Cruz informó que la jornada del miércoles fue particularmente difícil para el transporte de carga. En la Ruta 22, específicamente en la cuesta de San Sebastián, dos camiones de gran porte quedaron cruzados, lo que obligó a realizar retenciones preventivas de vehículos pesados y de transporte de pasajeros.

“La conducción en el día de ayer muy complicada por formación de hielo, mucha neblina y bueno, persiste la neblina hoy”, explicó el funcionario.

Por otro lado, indicó que en la Ruta de los Siete Lagos hay presencia de lloviznas, neviscas y bancos importantes de niebla; en las Rutas 13 y 46 se advierten sectores con viento, neviscas débiles y nieve acumulada, especialmente en cercanías de Litrán; y en la Ruta 43, nubosidad y condiciones inestables hacia el norte provincial.

En tanto, uno de los puntos de mayor complicación es el paso fronterizo Pino Hachado. Tras haber habilitado ayer una ventana de cuatro horas que permitió el cruce de 108 camiones, la situación volvió a ser similar este jueves. Cruz señaló que actualmente hay entre 100 y 110 camiones aguardando en Las Lajas.

A su vez, mencionó que existe la posibilidad de recibir transporte pesado proveniente de Mendoza, debido a que los pasos en esa provincia enfrentan acumulaciones de nieve extremas de hasta 4 metros. “Creemos que hoy se va a poder habilitar el transcurso de la mañana para poder descomprimir los que tenemos en las Lajas”, estimó.

Vialidad Nacional

Recomendaciones y canales oficiales

Defensa Civil recomendó a los conductores informarse a través de canales oficiales antes de emprender cualquier viaje. Cruz destacó el uso de un código QR disponible en las redes sociales de la Secretaría de Emergencias para acceder a un mapa de situación en tiempo real.

Asimismo, sugirió priorizar los canales de WhatsApp de Vialidad Nacional y Provincial (DPV), ya que son más dinámicos. “Es mucho más factible utilizar los canales de WhatsApp de las vialidades. Se van actualizando con los flyers instantáneamente”, afirmó.

Ante la presencia de hielo y nieve, se recuerda que la portación de cadenas es obligatoria en las zonas afectadas y se insta a extremar las precauciones por la baja visibilidad causada por la neblina persistente.