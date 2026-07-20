Alerta por nevadas y bajas temperaturas en Neuquén: qué zonas serán afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas para este martes 21 y miércoles 22 de julio en gran parte del territorio.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por nevadas y advirtió por la continuidad de las bajas temperaturas que afectarán a gran parte de la provincia de Neuquén durante este martes 21 y miércoles 22 de julio.

Ante este escenario, Vialidad Nacional alertó sobre la posible presencia de hielo sobre la calzada en distintos tramos de las rutas nacionales y pidió extremar las precauciones al momento de viajar.

Además, el organismo recordó que es obligatoria la portación de cadenas físicas para circular por los corredores cordilleranos y recomendó consultar el estado actualizado de las rutas a través de los canales oficiales antes de emprender un viaje.

Alerta amarilla por nevadas en la cordillera de Neuquén

De acuerdo con el SMN, la alerta alcanza a las siguientes regiones de la provincia:

Cordillera de Aluminé

Cordillera de Chos Malal

Cordillera de Loncopué

Cordillera de Minas

Cordillera de Picunches

Cordillera de Ñorquín

Para estos sectores se esperan nevadas persistentes de variada intensidad, con una acumulación estimada de entre 10 y 30 centímetros de nieve, valores que podrían ser superados de manera puntual.

La misma advertencia rige para:

Cordillera de Huiliches

Cordillera de Lácar

Sur de Aluminé

En estas zonas también se prevén nevadas persistentes con acumulaciones de entre 10 y 30 centímetros.

Asimismo, el organismo nacional emitió una alerta para la región de Los Lagos, donde las condiciones meteorológicas serán similares y podrían generar complicaciones para la circulación.

La advertencia de Vialidad Nacional

Frente al ingreso de aire frío y las nevadas previstas, Vialidad Nacional advirtió que las bajas temperaturas favorecerán la formación de hielo sobre la calzada, incluso en sectores donde no se registren precipitaciones.

Por ese motivo, solicitó a los conductores reducir la velocidad, evitar maniobras bruscas y mantener una distancia prudente entre vehículos.

También recordó que es obligatorio llevar cadenas físicas al circular por los caminos de montaña, ya que su uso puede ser requerido según las condiciones del momento.

Antes de salir a la ruta, el organismo recomendó verificar el estado actualizado de los caminos mediante la página oficial de Vialidad Nacional o sus canales de comunicación, ya que las condiciones pueden modificarse rápidamente debido al pronóstico de nieve y las bajas temperaturas.

Con este panorama, las autoridades insistieron en que quienes deban viajar hacia la cordillera lo hagan únicamente si es necesario y respetando todas las recomendaciones de seguridad vial para evitar incidentes.