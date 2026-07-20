La cooperativa CALF finalizó una obra estratégica de electrificación en el Parque Industrial de Neuquén

La iniciativa permitirá abastecer de energía a 25 empresas radicadas en ese sector y generar las condiciones necesarias para su crecimiento y desarrollo.

Autoridades, ingenieros y equipos técnicos de la Cooperativa CALF , del Consorcio de Administración del Parque Industrial Neuquén (CAPIN) y de la Subsecretaría de Industria y Modernización de la Provincia recorrieron las obras de electrificación recientemente finalizadas en el sector Z1 Norte del Parque Industrial Neuquén (PIN), una intervención que permitirá abastecer de energía a 25 empresas radicadas en ese sector y generar las condiciones necesarias para su crecimiento y desarrollo.

La obra comprendió la construcción de una nueva red de distribución eléctrica integrada por redes de Media y Baja Tensión, Alumbrado Público y ocho Subestaciones Transformadoras, infraestructura indispensable para garantizar un suministro eléctrico confiable y acompañar la expansión productiva del Parque Industrial.

El proyecto fue posible gracias a un esquema de trabajo conjunto entre el sector público, la Cooperativa y el sector privado. En este marco, CAPIN y las empresas beneficiarias ejecutaron la totalidad de la obra civil y aportaron los materiales; la Subsecretaría de Industria y Modernización brindó acompañamiento institucional y colaboró en la gestión de recursos; mientras que CALF tuvo a su cargo el desarrollo de la ingeniería, la inspección técnica, el montaje electromecánico, la provisión del equipamiento y la puesta en servicio de las instalaciones.

Una obra estratégica para el Parque Industrial

Este modelo de articulación permitió optimizar los recursos de cada una de las partes, incorporar nueva infraestructura a la red de distribución de la Cooperativa y brindar una respuesta concreta a las necesidades energéticas de un sector estratégico para el desarrollo económico de la provincia.

Participaron del recorrido, en representación de CALF, Florencia Quiroga Panelli, a cargo de la Gerencia de Finanzas y Energías Renovables; Juan Fuentes, gerente de Ingeniería y Planificación; y Alejandro Aostri, jefe del Departamento de Obras. También estuvieron presentes el subsecretario de Industria y Modernización de la Provincia, Juan Manuel Morales, y por CAPIN su presidente, Luis Neubaner, acompañado por Gastón Viñuela, consejero titular; Susana Altamore, síndica; Karina Alarcón, coordinadora general; y Santiago Goicochea, coordinador operativo.

Uno de los servicios que despertó mayor interés entre los representantes de las empresas fue CALF Renova, especialmente por las alternativas para la instalación de sistemas solares fotovoltaicos en establecimientos industriales y las posibilidades de financiamiento disponibles a través del Banco Provincia del Neuquén.

Apoyo para las empresas del Parque Industrial

Florencia Quiroga Panelli, en representación de CALF, señaló: "Las 25 empresas con las que trabajamos para desarrollar esta obra representan la base para que nuevas industrias puedan radicarse en este sector. Agradecemos la confianza depositada en la Cooperativa y esperamos seguir trabajando en conjunto a través de las nuevas unidades de servicios que hoy tiene CALF, poniendo toda nuestra capacidad técnica al servicio del desarrollo productivo de Neuquén."

En tanto, el subsecretario de Industria y Modernización, Juan Manuel Morales, destacó la importancia del trabajo conjunto y afirmó: "Celebramos la finalización de esta obra tan esperada. Venimos trabajando con CALF en distintos proyectos desde la Provincia y también desde CAPIN se está ejecutando la obra del PIN Oeste. Es sumamente importante acompañar estas inversiones en infraestructura que se desarrollan con mucho esfuerzo del sector privado."

Por su parte, el presidente de CAPIN, Luis Neubaner, expresó: "Quiero agradecer al Ministerio de Industria y a la gente de CALF por haber llevado adelante esta obra, como también las anteriores, y seguramente las que vendrán, gracias al esfuerzo de todos los consorcistas."