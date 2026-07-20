¿Hay paro de ATEN la semana que viene?: las explicaciones y qué pasa con la paritaria

Una convocatoria inquietante de una de las seccionales activó una aclaración que ya parece forclórica en el gremio docente. Qué dijo Fany Mansilla.

No habrá paro docente en Neuquén el próximo lunes 27 , pese a la convocatoria que circuló desde la Seccional Capital de ATEN . La secretaria general del gremio, Fany Mansilla , salió a aclarar que esa medida no tiene validez. Sostiene que la Capital no cuenta con la potestad para llamar a un paro por su cuenta, atribución que corresponde a la conducción provincial y a los mecanismos internos que tiene el sindicato.

En diálogo con LM Neuquén , Mansilla fue determinante y afirmó que no hay paro previsto para el lunes y la convocatoria de la seccional "es ilegal". Desde el gremio señalaron que las clases se dictarán con normalidad ese día. Vale señalar que ATEN no es parte, por ahora, de la mesa salarial de este segundo semestre. Es por eso que Mansilla aclaró: "Si otros gremios consiguen algo por encima del IPC, por supuesto enviaremos una nota formal al Gobierno para que nos convoque".

El episodio repite un folclore que ya se volvió habitual en el sindicato docente de Neuquén . Las seccionales distritales —en este caso Capital y las que no comulgan con la provincial— comunican medidas de fuerza que consideran puertas adentro, pero que la conducción provincial no reconoce ni les da cobertura institucional. Ya ocurrió meses atrás, cuando la conducción Multicolor convocó un paro que la Provincial y otras 17 seccionales desconocieron públicamente, acusando "maniobras antidemocráticas".

Fany Mansilla a finales del año pasado, cuando ATEN logró un acuerdo salarial anualizado que no habían obtenido ninguno de los otros gremios.

El trasfondo del conflicto tiene que ver con el descontento de un sector de la docencia neuquina con el esquema salarial vigente, que es anualizado y que el año pasado fue el único gremio estatal en conseguir la prórroga anual del IPC. Pero con el diario del lunes, los contextos y convenios pueden quedar viejos y sujetos a otras interpretaciones.

Paritaria en ATEN: el dilema interno

ATEN cerró en diciembre pasado un acuerdo anualizado con ajuste automático por IPC, algo que ningún otro gremio estatal logró negociar, y que llevó a que este segundo semestre el Gobierno provincial ni siquiera convocara al sindicato a la mesa salarial, a diferencia de ATE, UPCN y UnVaP. Ese acuerdo es precisamente uno de los puntos que cuestiona la conducción de la Seccional Capital, que reclama reabrir la discusión. Ahora la pregunta contrafáctica es inversa también. Si ATEN hubiera conseguido el año pasado un acuerdo semestral, ¿en qué posición estaría la seccional Capital?

Desde la conducción provincial insisten en que ese reclamo debe canalizarse a través de los mecanismos institucionales del gremio —asambleas y consulta a las 22 seccionales— y no por decisión unilateral de un distrito.

Diferencias desde hace tiempo

La disputa saca a la luz, una vez más, la interna entre el sector que actualmente responde a Mansilla (que es Trabajadores por la Educación Popular) y el espacio Multicolor, que viene señalando diferencias en la conducción de ATEN desde las últimas elecciones internas.

Por ahora, desde el Gobierno provincial no hubo pronunciamientos sobre la convocatoria, aunque en episodios similares el Ejecutivo evitó reconocer estas medidas como paros formales, a la espera de que el propio sindicato resuelva la controversia puertas adentro.