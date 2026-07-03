ATEN no vuelve, por ahora, a la mesa salarial en Neuquén: cuáles son las razones

El gremio docente fue el único que cerró un acuerdo anualizado atado al IPC. Ahora la interna gremial se activó por la convocatoria a otros sindicatos.

ATEN es, por ahora, el único gremio estatal que no fue convocado por el Gobierno provincial para discutir salarios en este segundo semestre. Este último miércoles por la tarde se conoció que el ministro de Gobierno, Jorge Tobares , convocó a ATE luego de un clima donde Carlos Quintriqueo anticipó que hará un "pedido histórico". "Contribuimos dos años a la paz social; hoy es hora de cosechar", dijo a LM Neuquén.

La razón por la cual el gremio docente no es convocado a la paritaria del segundo semestre tiene que ver con el acuerdo de diciembre del año pasado, donde el sindicato docente cerró un acuerdo anualizado con ajuste automático por IPC , algo que ningún otro gremio logró negociar.

Parte de ese acuerdo establece una compensación no remunerativa y no bonificable de 350 mil pesos, que se paga en dos cuotas: la primera ya fue liquidada en la segunda quincena de enero, y la segunda está prevista para la segunda quincena de septiembre. El monto es una base que se ajusta según el incremento del IPC y varía por cargo, en proporción a las horas cátedra de cada docente.

El equipo paritario del gobierno provincial. Sebastián Fariña Petersen

Mientras tanto, el resto de los gremios estatales —ATE, UPCN y UnVaP, que agrupa a Vialidad— sí tienen que sentarse a discutir salarios durante este semestre. En el caso de ATE, la convocatoria formal ya está fijada para el 13 de julio en Casa de Gobierno.

ATE, una reunión que marcará el resto de las paritarias

Según fuentes consultadas por LM Neuquén, lo que consiga ATE en esa mesa de negociación será determinante para el resto de los gremios. No solo definirá el ritmo de las demás paritarias, sino que también podría reabrir la conversación con ATEN.

Si ATE logra un incremento por encima del IPC o un bono extraordinario, no se descarta que el Gobierno deba convocar nuevamente a los docentes para revisar la cuota pactada para septiembre.

La expectativa por una eventual nueva convocatoria ya generó movimientos puertas adentro del gremio docente. Desde ATEN Capital sostienen que la convocatoria a los otros sindicatos es, en parte, resultado de la presión ejercida a través de las asambleas impulsadas por esa lista. Sin embargo, eso no es cierto, es parte de los acuerdos previstos legalmente. Hasta el momento no hay ninguna confirmación oficial sobre un nuevo llamado a ATEN.

El escenario deja al gremio docente en una posición muy particular. Tienen un acuerdo ya cerrado y en ejecución, pero atenta a que el resultado de las negociaciones ajenas pueda modificar lo pactado antes de fin de año.

ATE y el costo de vida en Neuquén

En tanto, ATE va con otro tono a la paritaria del próximo 13 de julio. Entiende que los alquileres están al menos cinco puntos por encima de la media nacional. Además, el costo de los servicios como la electricidad, el gas y los gastos fijos supera ampliamente lo que paga una familia en cualquier otra provincia. "Cuando se suma todo eso, el salario, aunque actualizado por IPC, igual queda corto", dijo Quintriqueo.

Y el contexto provincial, dice ATE, ya no admite muchos argumentos. Las arcas del Estado crecieron, hubo desendeudamiento y encima se viene el proyecto de GNL que pone a Neuquén en el mapa de los grandes exportadores energéticos del mundo. "Creemos que plata hay, y entendemos que también hay voluntad de sentarse a discutir", indicó.