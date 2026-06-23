Paro de estatales y docentes este miércoles: por qué no habrá clases en las escuelas de Neuquén

Los gremios estatales convocan a un paro de 24 horas y movilización a la Legislatura. El dictado normal de clases se verá afectado en toda la provincia.

Los gremios estatales se congregaron en la Legislatura para plantear por el acuerdo del GNL en Neuquén.

Los gremios estatales ATE y ATEN confirmaron un paro de 24 horas para este miércoles 24 de junio, lo que afectará el normal funcionamiento de las escuelas en toda la provincia. La medida de fuerza, de carácter provincial, se da en el marco del rechazo gremial al proyecto del Gas Natural Licuado (GNL) que la Legislatura analizará este miércoles y que, según los sindicatos, implica una baja en las regalías que percibe Neuquén.

La huelga incluye una movilización al edificio legislativo, que comenzará entre las 9 y las 10 de la mañana con una concentración en el monumento a San Martín, para luego dirigirse hacia el edificio de la Ciudad Legislativa. Se sumarán gremios como Sejun (Judiciales) y Adunc la de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) . Salvo los gremios estatales, las cámaras empresarias y sindicatos de Vaca Muerta respaldaron la iniciativa.

El secretario general de ATE en Neuquén, Carlos Quintriqueo , explicó los motivos de la convocatoria en sus redes sociales: "Este miércoles 24 de junio, paramos y nos movilizamos en defensa de nuestra provincia, de nuestra soberanía fiscal y de la autonomía sobre nuestros recursos naturales".

ATE - ATEN - DEJUN -LEGISLATURA - GNL (4) Fany Mansilla, secretaria general de ATEN Provincial. Se adhiere al paro de 24 horas para este miércoles 24 de junio. Claudio Espinoza

El dirigente apuntó contra el sistema de regalías diferenciales que contempla el acuerdo entre la Provincia e YPF, y agregó: "Queremos que la riqueza de nuestro subsuelo garantice el futuro de nuestros hijos, hijas, nietos y nietas".

Paro docente y el proyecto en discusión

Por su parte, ATEN, el gremio docente, sumó su adhesión a la medida "en defensa de los recursos naturales" y en rechazo a lo que considera una entrega de la soberanía provincial. El sindicato precisó que el paro será provincial, durará 24 horas y se concretará el miércoles próximo, o bien el día en que efectivamente se trate la ley en el recinto.

La iniciativa que generó el rechazo gremial busca convertir en ley el acta acuerdo firmado entre la Provincia y YPF para la producción de gas con destino a exportación en cinco áreas no convencionales, ubicadas al norte de la Comarca Petrolera. El convenio establece una regalía diferencial para el gas metano, insumo clave que la petrolera estatal utilizará para producir gas natural licuado desde la costa rionegrina.

Según ese esquema, las alícuotas de regalías oscilarán entre el 7,5% y el 12%, en función de la evolución de los precios internacionales medidos a través del índice JKM (Japan Korea Marker), la referencia que se usa para el mercado asiático.

GNL en la Legislatura: los gremios fueron recibi¿dos por algunos diputados

Antes de confirmar la medida de fuerza, representantes de ambos gremios, junto a otras entidades sindicales de la provincia y universidades de la zona, se acercaron a la Legislatura para informarse sobre los detalles del proyecto y el estado del trámite parlamentario.

ATE - ATEN - DEJUN -LEGISLATURA - GNL (14) ATE, ATEN y Sejun en la Legislatura fueron recibidos por algunos diputados que tratarán el proyecto del GNL. Claudio Espinoza

Fueron recibidos por tres diputados y, al cierre del encuentro, emitieron un comunicado en el que cuestionaron la celeridad con la que se impulsó el tratamiento de la iniciativa.

El proyecto obtuvo despacho en un plenario de comisiones el martes pasado, y todo indica que podría votarse este miércoles, en la anteúltima sesión legislativa antes del receso invernal.