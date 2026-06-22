Rolando Figueroa defendió el acuerdo con YPF por el GNL y destacó los beneficios para la comarca de Plaza Huincul y Cutral Co

Este miércoles se trata el proyecto en la Legislatura de Neuquén. El oficialismo cosechó nuevas adhesiones para apalancar la iniciativa.

A pocos días de su tratamiento en la Legislatura de Neuquén, el oficialismo provincial sigue cosechando muestras de apoyo al acuerdo entre la provincia e YPF para el desarrollo del GNL. Este lunes, el gobernador Rolando Figueroa aclaró que respeta las decisiones que se toman el Poder Legislativo, aunque insistió en las ventajas de un convenio que podría definir cómo será el futuro de los neuquinos.

"Nosotros estamos edificando eh la posibilidad de crecimiento de Neuquen más allá de los próximos 3, 5, 10 o 15 años", dijo Figueroa sobre el proyecto que contempla un esquema de regalías diferenciadas, un bono de infraestructura y estabilidad fiscal por 30 años para las inversiones vinculadas al desarrollo del Gas Natural Licuado.

La iniciativa obtuvo el respaldo de intendentes neuquinos, del gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, y de unas 35 empresas de la comarca petrolera de Cutral Co y Plaza Huincul , aunque cosechó el rechazo de los partidos de izquierda y de Unión por la Patria en el debate en comisiones. También mostraron una postura crítica los gremios de trabajadores estatales, que reclamaron por el avasallo a los recursos naturales de la región.

Figueroa comparó este acuerdo con el que se firmó con la petrolera hace más de una década para permitir el desarrollo de la explotación no convencional en Vaca Muerta, en un contexto de menor confianza en las posibilidades de la cuenca. "Yo recuerdo en el 2013 cuando se desarrollaron los no convencionales, también habían sectores de la sociedad que decían que era una decisión que no era acorde a lo que se necesitaba y los hechos demostraron que era una decisión correcta", afirmó.

Toma La Familia inauguracion de asfalto (9) Claudio Espinoza

Los fundamentos de Figueroa al acuerdo con YPF

El gobernador se pronunció a favor del proyecto en la inauguración de la obra de gas, cloacas y asfalto en el sector La Familia de Neuquén capital. Aclaró que la premisa de su gestión fue llegar con gas a todos los neuquinos para resolver viejas injusticias. "Después comenzamos a llenar los doctos, devolviendo la confianza en Chile para poder abastecerlos y estamos trabajando con Brasil para poder construir un ducto para abastecer también la la producción industrial de San Pablo", dijo.

Aclaró que, tras cumplir esos hitos, el próximo paso es exportar la producción neuquina al mundo, en un contexto de competencia global. "Tenemos que salir en barco y la única forma de salir en barco es si licuamos el gas. Y si licuamos el gas, la única forma de sacarlo es a buen precio. Todos los actores nos pusimos de acuerdo a ver cómo podemos ser competitivos porque los márgenes del GNL habitualmente son muy escasos", aclaró.

En ese sentido, destacó la decisión del gobierno nacional de autorizar la incorporación del upstreams y la construcción de caños hasta Río Negro en el RIGI. "Eso va a acelerar las inversiones porque da más seguridad a las empresas, las hace más competitivas en el mundo", afirmó.

Toma La Familia inauguracion de asfalto (10) Claudio Espinoza

"Nosotros queremos desarrollar específicamente el hub que corresponde a la comarca petrolera", dijo sobre la premisa de su gestión, tras haber avanzado en el desarrollo de Añelo y Rincón de los Sauces como enclaves de la producción no convencional.

"Justo recordábamos la pueblada y qué paradójico que 30 años después, justamente viene una planta que va a demandar una inversión de 7000 millones de dólares en la meseta Buena Esperanza, muy cerca de Cutal Co y de Plaza Huincul. Una planta que va a demandar para su construcción más de 4000 puestos de trabajo, que va a generar una inversión para producir el GNL de alrededor de 25,000 millones dólares con más actividad en toda la comarca", repasó.

"Sumado a todo esto, la posibilidad de generar con todo el derrame que va a existir en esa zona también mayor recaudación para las arcas provinciales, pero fundamentalmente más actividad en el lugar, con lo cual creemos que es una nueva gran oportunidad que va a tener la comarca de acá a 3 años", aseguró.

Jornada de tranajo- Herramientas financieras- Vaca Muerta (7) Maria Isabel Sanchez

"Para eso tenemos que trabajar y hacer las cosas bien. Estamos evaluando todas las posibilidades después de tener 8 meses de negociación muy dura con YPF, pero creo que fue muy fructífera a la hora de poder generar los recursos para desarrollar el sector y realizar obra pública", señaló.

Empresas de la comarca se sumaron a las adhesiones

En Plaza Huincul se realizó este Lunes una reunión informativa con empresas vinculadas a los servicios hidrocarburíferos de la comarca, cámaras de comercio, representantes gremiales y vecinos interesados en conocer los alcances del proyecto de Gas Natural Licuado (GNL) y del acuerdo suscripto entre YPF y la Provincia del Neuquén.

La convocatoria fue impulsada por la diputada provincial Yamila Hermosilla (Comunidad), el diputado Juan Sepúlveda (MPN) y el intendente de Plaza Huincul, Claudio Larraza. Participaron más de 35 empresas locales, junto a representantes de instituciones y actores de la comunidad interesados en el impacto que tendrá la iniciativa para el desarrollo regional y la generación de empleo.

Durante el encuentro, los legisladores brindaron detalles sobre el proyecto y respondieron consultas de los presentes. Posteriormente, las empresas firmaron un acta acuerdo mediante la cual expresaron su acompañamiento a la iniciativa y su compromiso con el desarrollo de oportunidades para la región.