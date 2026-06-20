La Federación de Cámaras del Sector Energético respaldó la Ley de GNL que se debate en la Legislatura

La entidad sostuvo que Argentina LNG permitirá ampliar inversiones, reducir la estacionalidad del negocio y generar empleo sostenido en la provincia.

La Federación de Cámaras del Sector Energético de la Provincia del Neuquén (FECENE) manifestó su firme respaldo al proyecto de ley de GNL presentado por el gobernador Rolando Figueroa , que busca ratificar el Acta Acuerdo vinculada al desarrollo de Argentina LNG, la iniciativa impulsada por YPF junto a socios internacionales para exportar gas natural licuado y potenciar el desarrollo de Vaca Muerta.

A través de un comunicado emitido este viernes, la entidad, que nuclea a más de 550 empresas proveedoras del sector energético, consideró que el proyecto representa una oportunidad histórica para transformar los recursos hidrocarburíferos de Neuquén en inversiones, empleo y crecimiento económico para toda la provincia.

FECENE destacó la visión del gobernador Rolando Figueroa para impulsar acciones que permitan consolidar a Neuquén como protagonista de uno de los proyectos energéticos más importantes del país.

Asimismo, valoró el liderazgo de YPF y el trabajo conjunto desarrollado para avanzar en una iniciativa de escala internacional que podría marcar un antes y un después en la historia productiva neuquina.

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Qué impacto tendrá el proyecto para Neuquén

Desde la federación remarcaron que la concreción de Argentina LNG permitirá ampliar la producción de gas, fortalecer la infraestructura energética y abrir una nueva etapa de crecimiento para las empresas proveedoras locales.

En ese sentido, señalaron que la participación activa de firmas neuquinas en la cadena de valor generará un efecto multiplicador sobre toda la economía provincial, impulsando inversiones, empleo, consumo y desarrollo en las distintas comunidades.

"La participación de empresas locales permite que una mayor parte de la renta generada por los recursos de Vaca Muerta permanezca en Neuquén", destacaron desde la entidad empresaria. "La participación de empresas locales permite que una mayor parte de la renta generada por los recursos de Vaca Muerta permanezca en Neuquén", destacaron desde la entidad empresaria.

FECENE también puso el foco en uno de los principales beneficios que podría traer el desarrollo del gas natural licuado: la reducción de la estacionalidad que históricamente caracteriza a la actividad gasífera.

Según explicaron, este tipo de proyectos requiere producción sostenida durante todo el año, lo que aporta previsibilidad para las inversiones, continuidad operativa para las empresas y estabilidad laboral para miles de trabajadores vinculados al sector.

DOCUMENTO

El proyecto suma apoyo en toda la provincia

El respaldo al proyecto no se limita al sector empresario. En los últimos días, distintos intendentes neuquinos también expresaron su acompañamiento a la iniciativa impulsada por el Gobierno provincial.

Entre ellos se encuentran el intendente de Neuquén, Mariano Gaido, y el jefe comunal de Zapala, Carlos Koopmann, quienes coincidieron en destacar el potencial del proyecto para generar empleo, atraer inversiones y consolidar el crecimiento económico de la provincia.

Los apoyos se suman a los pronunciamientos de cámaras empresarias, entidades vinculadas a la industria energética y distintos actores de la cadena de valor de Vaca Muerta, que consideran a Argentina LNG como una oportunidad estratégica para ampliar la capacidad exportadora del país.

Legislatura GNL

La próxima semana llegará al recinto de la Legislatura

Mientras continúan sumándose respaldos, el proyecto se encamina hacia una instancia decisiva. La próxima semana será tratado en el recinto de la Legislatura de Neuquén, luego de obtener despacho favorable en comisión.

La iniciativa avanzó este martes tras un plenario conjunto de las comisiones de Hidrocarburos, Energía y Comunicaciones; Asuntos Constitucionales y Justicia; y Hacienda y Presupuesto, donde recibió despacho por mayoría.

Durante el debate legislativo se analizaron aspectos relacionados con los beneficios económicos previstos para la provincia, el esquema de regalías, las condiciones de estabilidad fiscal y el impacto que podría tener sobre el desarrollo productivo neuquino.

El despacho favorable fue acompañado por los bloques Comunidad, MPN, Avanzar, PRO-NCN, Arriba Neuquén, Fuerza Libertaria, Neuquén Federal y Juntos, mientras que votaron en contra Unión por la Patria, Democracia Neuquén, JxC-UCR, PTS-FIT-U y FIT-U.