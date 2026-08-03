Del 2 al 9 de agosto habrá hasta 12 cuotas sin interés y 10% de reintegro sin tope para compras en jugueterías, indumentaria, tecnología, librerías, bicicleterías y otros rubros vinculados al Día de la Niñez.

Más de 300 comercios se suman a la Semana de la Niñez de BPN.

Arrancó agosto y las familias neuquinas ya pueden empezar a planificar las compras del Día de la Niñez con beneficios especiales . BPN lanzó una nueva edición de Súper Días , con cuotas sin interés y reintegros en más de 300 comercios de toda la provincia.

La promoción estará vigente entre el 2 y el 9 de agosto e incluye financiación y reintegros en algunos de los rubros más buscados para esta fecha, como jugueterías, indumentaria, librerías, tecnología, bicicletas y artículos deportivos.

Durante este período, quienes realicen sus compras con Tarjeta Confiable podrán acceder a hasta 12 cuotas sin interés y un 10% de reintegro sin tope, una propuesta que permite distribuir los gastos en más tiempo y maximizar el beneficio en cada compra.

Por su parte, los clientes que utilicen tarjetas de crédito Visa y MasterCard emitidas por BPN contarán con la posibilidad de financiar sus consumos en hasta 6 cuotas sin interés.

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Opciones para todos los gustos

La campaña abarca una amplia variedad de comercios adheridos, entre ellos jugueterías, indumentaria, marroquinería, zapaterías, bicicleterías, electrónica y computación, telefonía, librerías y artículos deportivos.

De esta manera, las familias cuentan con más alternativas para elegir regalos y aprovechar promociones que permiten distribuir los gastos en cuotas sin interés y acceder a mejores condiciones de financiación en la previa de una de las fechas comerciales más importantes del año.

Además de impulsar las ventas vinculadas al Día de la Niñez, la iniciativa busca seguir fortaleciendo la actividad de los comercios locales en distintas localidades de la provincia, acompañando el consumo con herramientas financieras pensadas para las necesidades de los clientes.

Continúan los beneficios de invierno

La Semana de la Niñez se suma a las promociones que BPN mantiene vigentes durante la temporada invernal para fomentar el turismo y el consumo en la provincia. Actualmente, los clientes pueden acceder a cuotas sin interés en centros de esquí, alquiler de indumentaria y equipos para la nieve, además de beneficios en alojamientos turísticos ubicados en distintos destinos neuquinos.

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A esto se suman descuentos en combustible, gastronomía y movilidad, promociones que continúan vigentes para quienes recorren distintos destinos neuquinos durante la temporada invernal. De esta manera, BPN mantiene una amplia oferta de promociones destinadas a diferentes públicos y actividades, combinando financiación, ahorro y reintegros.

Compras anticipadas y más facilidades

Desde la entidad destacaron que la nueva edición de Súper Días busca brindar herramientas concretas para que las familias puedan anticipar sus compras, acceder a mejores condiciones de financiación y aprovechar promociones exclusivas en comercios adheridos.

Quienes quieran conocer el listado completo de comercios adheridos y las condiciones de la promoción pueden consultar www.bpn.com.ar o seguir las novedades y promociones vigentes a través de la cuenta oficial de Instagram @bancoprovincianeuquen.

Además, quienes todavía no cuentan con tarjetas de BPN pueden solicitarlas de manera online a través de la web de la entidad o acercarse a cualquiera de sus sucursales para acceder a las promociones disponibles durante todo el año.

Con esta nueva edición de Súper Días, BPN acompaña a las familias neuquinas con más opciones de financiación y ahorro para anticipar las compras del Día de la Niñez y aprovechar promociones en comercios de toda la provincia.