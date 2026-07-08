Presentaron beneficios del BPN para disfrutar el invierno en Neuquén.

El Banco Provincia del Neuquén lanzó promociones y facilidades de pago para fomentar el turismo interno y fortalecer la actividad económica en los destinos turísticos de la provincia.

El Gobierno provincial presentó los beneficios que el Banco Provincia del Neuquén ( BPN ) ofrecerá durante la temporada de invierno 2026 , con el objetivo de facilitar el acceso a los servicios turísticos , incentivar el consumo en comercios locales y acompañar el movimiento económico que generan las vacaciones de invierno en los distintos destinos neuquinos. Además, se firmó un convenio del Programa Empresas Madrinas en Turismo con Responsabilidad Social Empresaria.

Los beneficios impulsados por el BPN incluyen facilidades de financiamiento en centros de esquí y alquiler de equipos, además de promociones especiales para alojamientos turísticos del sur provincial. También prevé descuentos en combustible y gastronomía, reintegros en estaciones de servicio y beneficios para el transporte mediante Cabify.

El gobernador Rolando Figueroa destacó que las promociones impulsadas para la temporada invernal forman parte de una estrategia mucho más amplia destinada a fortalecer la economía provincial a partir del desarrollo del turismo. “Trabajamos para que nuestra principal industria genere recursos y circulante, pero esos recursos hay que redistribuirlos. Y donde más nos queremos focalizar es a través del turismo”, afirmó.

El mandatario explicó que las promociones del BPN se complementan con un importante plan de infraestructura que busca consolidar a Neuquén como un destino turístico de referencia durante todo el año. “No va solo en promociones para el invierno; esta es una acción específica. Estamos desarrollando mil kilómetros de rutas con una mirada puesta en crear circuitos turísticos y generar externalidades positivas en cada una de las inversiones del Estado”, sostuvo. La mejora en la conectividad permitirá incrementar la llegada de visitantes y potenciar el desarrollo de nuevas inversiones vinculadas al sector.

Figueroa destacó la construcción del Camino de la Fe, la pavimentación de nuevos pasos internacionales hacia Chile, las inversiones en los centros de esquí y el financiamiento para incorporar cañones de nieve. “Considerábamos importante apuntalar esta temporada de invierno, pero no solo en los centros de esquí, sino también en la capital neuquina y en cada una de las localidades que forman parte de nuestros circuitos turísticos”, expresó, al destacar que el turismo de cercanía también es una prioridad para dinamizar las economías regionales.

Además, el gobernador resaltó el rol estratégico del BPN como herramienta para acompañar ese crecimiento y mantener los recursos al servicio del desarrollo provincial. “Es muy importante el trabajo que está desarrollando el banco y que sus recursos se reinviertan en la provincia del Neuquén”, afirmó. En esa línea, sostuvo que cada decisión vinculada a la monetización de los recursos de Vaca Muerta tiene como objetivo potenciar el turismo, la producción y el empleo, consolidando una economía más diversificada y con mayores oportunidades para todos los neuquinos.

La ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves, destacó el acompañamiento del BPN como una herramienta clave para fortalecer la actividad turística y dinamizar las economías regionales durante la temporada de invierno. “El banco no es solo una entidad financiera, sino que también está acompañando siempre todo el desarrollo productivo y económico que tiene la provincia”, destacó.

Asimismo, la funcionaria remarcó las promociones impulsadas por la entidad financiera para potenciar el turismo de cercanía y también atraer visitantes de otros puntos del país y del exterior. “Estamos trabajando mucho para que turistas de otras provincias, inclusive de otros países, nos visiten, y eso hoy se ve reflejado en los resultados que estamos teniendo”, señaló, al destacar el crecimiento de la conectividad aérea y la consolidación de Neuquén como uno de los principales destinos turísticos de la temporada invernal.

Por su parte, el titular del BPN, Gabriel Bosco manifestó que “las promociones apuntan a que los clientes del BPN conozcan la provincia. Invitamos a los comercios a sumarse a la campaña”. También subrayó “el convenio con el Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) para disfrutar de descuentos en los alojamientos y también se prevén ofertas en combustible, movilidad y en gastronomía en localidades turísticas”.

Programa Empresas Madrinas en Turismo

En la misma jornada también se firmó entre el Gobierno neuquino y la Fundación Tierras Patagónicas un convenio para dar inicio al Programa Empresas Madrinas en Turismo con Responsabilidad Social Empresaria. De este modo, se puso en marcha un proyecto piloto que permitirá desarrollar una propuesta de turismo de naturaleza de invierno en el lote 17 de la comunidad mapuche Atreuco, ubicado en cercanías al cerro Chapelco.

El convenio permitirá sumar infraestructura y equipamiento para diversas actividades con impacto económico y social. “Es el primero de un programa que comprende al sector público y privado y continuará en el verano para difundir senderos de la provincia”, indicó Esteves.

Participaron del acto el subsecretario de Turismo, Sergio Sciacchitano; el presidente de NeuquénTur, Gustavo Fernández Capiet; el de Gas y Petróleo del Neuquén (GyP), Guillermo Savasta y el de la Fundación Tierras Patagónicas, Maximiliano Knüll, entre otros.

Beneficios del BPN

Entre los beneficios anunciados se destacan las promociones para disfrutar de la nieve. En los cerros y centros de esquí de la provincia, así como en el alquiler de ropa y equipos de esquí, los usuarios podrán acceder todos los días a 12 cuotas sin interés con Tarjeta Confiable y a seis cuotas sin interés con Tarjeta VISA y Mastercard. Además, para alojamientos ubicados en localidades del sur de la provincia habrá seis cuotas sin interés, todos los días, con Tarjeta Confiable, VISA y Mastercard. Ese mismo beneficio estará vigente para los hoteles del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN), mientras que en las Hosterías del Neuquén se ofrecerán seis cuotas sin interés de jueves a domingo con Confiable, y tres sin interés (de jueves a domingos) con VISA y Mastercard.

La propuesta también incluye promociones para combustible, transporte y gastronomía. Los clientes del BPN podrán acceder a un ahorro de hasta el 25 por ciento en combustible, con un reintegro de hasta 12.000 pesos los martes, abonando con tarjetas VISA y Mastercard. A su vez, quienes carguen combustible en estaciones YPF obtendrán hasta un 10 por ciento de ahorro, con un tope de 20.000 pesos los miércoles y sábados, también con tarjetas VISA y Mastercard. En materia de movilidad, los nuevos usuarios de Cabify tendrán un 50 por ciento de descuento en sus próximos cinco viajes o envíos realizados en Argentina, todos los días, utilizando tarjetas de débito o crédito Mastercard BPN.

En el rubro gastronómico, las promociones contemplan un ahorro de hasta el 25 por ciento, con un reintegro máximo de 12.000 pesos todos los miércoles para pagos realizados con tarjetas VISA y Mastercard, una herramienta pensada para impulsar el consumo en restaurantes, confiterías y establecimientos gastronómicos de toda la provincia durante el receso invernal.