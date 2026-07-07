Alerta roja por lluvia en Neuquén: qué zonas afectará

El Servicio Meteorológico Nacional difundió el nivel más alto de alerta para algunos sectores de la provincia. La advertencia de la Provincia.

Luego del alerta naranja de este martes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció una alerta roja que afectará a la provincia de Neuquén. Según el sitio oficial del organismo dependiente del Ministerio de Defensa fuertes lluvias golpearán a la zona cordillerana.

Desde el gobierno de la provincia difundieron también el alerta del SMN en las redes sociales oficiales de la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgo. El alerta rige para las zonas de Los Lagos; la cordillera de Huiliches; cordillera de Lácar y el sur de Aluminé.

Por otro lado, se espera un alerta naranja en los siguientes sectores: Catán Lil; Collón Curá; Zapala; Zona baja de Aluminé; Zona baja de Huiliches; Zona baja de Lácar; Cordillera de Aluminé; Cordillera de Chos Malal; Cordillera de Loncopué; Cordillera de Minas; Cordillera de Picunches; Cordillera de Ñorquín

Cuándo llega la alerta roja

Según el SMN, la alerta roja llegará durante la mañana de este miércoles y significará "valores de precipitación acumulada entre 60 y 100 mm, pudiendo alcanzar los 150 mm de manera localizada. No se descarta que en las zonas más elevadas la precipitación sea en forma de nieve o lluvia y nieve mezclada".

Hacia el mediodía, el nivel de alerta descenderá a naranja, que anticipa "entre 30 y 60 mm pudiendo ser superados de forma puntual".

Por la tarde el alerta baja a amarilla y hacia la noche se no hay ningún alerta hasta ahora.

Las recomendaciones del SMN para la alerta roja

El SMN difunde una serie de recomendaciones para cada nivel de alerta:

Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.

Desconectá y alejate de artefactos eléctricos .

. Evitá circular por calles inundadas o calles afectadas.

o calles afectadas. Conocé los lugares de evacuación y sitios elevados.

y sitios elevados. En caso de que vos o alguién más se vea afectado por este fenómeno, comunicate con los organismos de emergencias locales.

locales. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Rige una alerta para toda la jornada en varias provincias del país.

Qué impacto tienen los niveles de alerta del SMN

El Servicio Meteorológico Nacional posee un Sistema de Alerta Temprana que informa a la población sobre la posible ocurrencia de fenómenos meteorológicos que podrían poner en riesgo el ambiente, la vida o bienes materiales.

Dentro de ese sistema, existe una escala de colores con 4 tipos de alertas meteorológicas para identificar la intensidad del fenómeno. La alerta verde indica la ausencia de riesgos, mientras que la amarilla señala que pueden ocurrir “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas”, según informa el sitio web del SMN.

Por su parte, la alerta naranja indica que se esperan “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el ambiente”.

La alerta roja es la más extrema: invita a seguir las instrucciones oficiales ante posibles “fenómenos excepcionales con potencial de provocar emergencias o desastres”.

Un área puede tener más de una alerta en vigencia al mismo tiempo. Es decir, pueden coexistir una alerta de nivel amarillo por vientos y una naranja por lluvia.

Para establecer el nivel de alerta, el SMN tiene en cuenta algunos criterios técnicos que basados en 3 aspectos: la intensidad del fenómeno, los factores adversos -una situación no necesariamente meteorológica que puede aumentar el impacto del fenómeno meteorológico- y la probabilidad de ocurrencia de un evento meteorológico que representa una amenaza. Cada uno de estos factores se tiene en cuenta para determinar el nivel de alerta.

Las alertas y las advertencias se actualizan todos los días a las 6 y a las 18 horas, explica el SMN, pero, si la situación meteorológica lo requiere, se realizan actualizaciones adicionales fuera de esos horarios.

Además, como complemento también existen los avisos meteorológicos a muy corto plazo (ACP), pronósticos inmediatos que tienen validez de 3 horas y sólo se emiten por tormentas fuertes o severas, lluvias intensas en cortos períodos de tiempo y ráfagas fuertes y/o caída de granizo que puedan ser detectados a través de radares meteorológicos.|