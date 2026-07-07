Los 5 signos del horóscopo chino que mejorarán su vida a partir de esta semana por el "close day"

La astrología marca un cambio a partir del “close day” , un momento para concluir procesos, cerrar ciclos y ordenar lo pendiente.

En la astrología oriental, cinco signos del zodiaco chino tendrán cierto alivio en sus vidas a partir de la semana del 6 de julio. Esto se debe a que a esa jornada se la considera un “ close day”, un momento de finalización donde la energía invita a concluir procesos, cerrar ciclos y ordenar lo pendiente.

Este período es ideal para terminar tareas o saldar deuda s, ordenar tu espacio, archivar documentos o hacer una limpieza. Además, es propicio para sesiones de sanación personal , meditación o simplemente " dejar ir" lo que ya no sirve. En cambio, no es un día para abrir un negocio, mudarse, empezar un nuevo trabajo o lanzar un producto.

Este signo deja de cargar con el estado de ánimo ajeno y recupera espacio personal . El año del Caballo de Fuego lo tenía acelerado, acomodando horarios y prioridades por otros. El "close day" permite soltar esa responsabilidad , probar que no todo se desarma sin su intervención y recuperar energía para lo propio.

Conejo

El beneficio es recuperar tiempo que otros monopolizaban. Semanas de esperar decisiones ajenas se terminan cuando alguien se define y devuelve horas robadas. Ese espacio permite decir sí a planes distintos, improvisar y celebrar que la agenda finalmente encaja con lo que a vos te importa, no con lo de otro.

Dragón

Hay una decisión que venías evitando porque las alternativas te exigían demasiado. El 6 de julio alguien toma la determinación por vos y el alivio es instantáneo: se corta la resaca mental de investigar, comparar y dudar. Por la noche tu cabeza está más tranquila y ese silencio interior te sienta mejor que cualquier conclusión propia.

Caballo

Un contratiempo chico que venía creciendo por tu tolerancia se solucionará de una vez, y la energía cambia. En el marco de los signos del zodiaco chino, los Close Days ejecutan cierres prácticos: arreglos, llamadas pendientes o arreglos domésticos que liberan tu tarde para actividades más placenteras y devuelven sonrisa y ligereza tras semanas de molestia acumulada.

Cerdo

La persona que complica respuestas y procesos por fin simplifica, y vos lo notas al instante. Un trámite que imaginabas enmarañado se reduce a pasos claros. En la lectura de los astros, estos movimientos benefician a los signos del zodiaco chino más necesitados de calma y ponen un freno a la sensación de prisa constante.

Cómo saber qué signo soy en el Zodiaco chino

Al igual que el horóscopo occidental, la astrología oriental se rige por doce signos o animales. Ellos son: Rata, Buey, Tigre, Conejo, Dragón, Serpiente, Caballo, Cabra, Mono, Gallo, Perro y Cerdo. A cada animal se le asigna un año entero, por lo cual el año de tu nacimiento corresponderá a uno en particular. Sin embargo, al basarse en el calendario lunar, algunas fechas pueden cambiar. Por ello, los nacidos entre enero y febrero deberán comprobar bien cuándo fue el Año Nuevo Chino para saber a qué signo corresponden.

Los signos del horóscopo chino según cada año

Rata : 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020 Buey : 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021 Tigre : 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022 Conejo : 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023 Dragón : 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024 Serpiente : 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025 Caballo : 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026 Cabra : 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027 Mono : 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028 Gallo : 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

: 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029 Perro : 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030

: 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030 Cerdo: 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031

En la astrología oriental, cada año está representado por un animal.

Cómo saber qué elemento del horóscopo chino soy

Además del animal, el año de nacimiento también asigna un elemento. De la siguiente manera se puede saber cuál te corresponde: