Los 5 signos del horóscopo chino que mejorarán su vida a partir de esta semana por el "close day"
La astrología marca un cambio a partir del “close day”, un momento para concluir procesos, cerrar ciclos y ordenar lo pendiente.
En la astrología oriental, cinco signos del zodiaco chino tendrán cierto alivio en sus vidas a partir de la semana del 6 de julio. Esto se debe a que a esa jornada se la considera un “close day”, un momento de finalización donde la energía invita a concluir procesos, cerrar ciclos y ordenar lo pendiente.
Este período es ideal para terminar tareas o saldar deudas, ordenar tu espacio, archivar documentos o hacer una limpieza. Además, es propicio para sesiones de sanación personal, meditación o simplemente "dejar ir" lo que ya no sirve. En cambio, no es un día para abrir un negocio, mudarse, empezar un nuevo trabajo o lanzar un producto.
Los cinco signos del Horóscopo Chino que verán cambios en sus vidas a partir de julio
Perro
Este signo deja de cargar con el estado de ánimo ajeno y recupera espacio personal. El año del Caballo de Fuego lo tenía acelerado, acomodando horarios y prioridades por otros. El "close day" permite soltar esa responsabilidad, probar que no todo se desarma sin su intervención y recuperar energía para lo propio.
Conejo
El beneficio es recuperar tiempo que otros monopolizaban. Semanas de esperar decisiones ajenas se terminan cuando alguien se define y devuelve horas robadas. Ese espacio permite decir sí a planes distintos, improvisar y celebrar que la agenda finalmente encaja con lo que a vos te importa, no con lo de otro.
Dragón
Hay una decisión que venías evitando porque las alternativas te exigían demasiado. El 6 de julio alguien toma la determinación por vos y el alivio es instantáneo: se corta la resaca mental de investigar, comparar y dudar. Por la noche tu cabeza está más tranquila y ese silencio interior te sienta mejor que cualquier conclusión propia.
Caballo
Un contratiempo chico que venía creciendo por tu tolerancia se solucionará de una vez, y la energía cambia. En el marco de los signos del zodiaco chino, los Close Days ejecutan cierres prácticos: arreglos, llamadas pendientes o arreglos domésticos que liberan tu tarde para actividades más placenteras y devuelven sonrisa y ligereza tras semanas de molestia acumulada.
Cerdo
La persona que complica respuestas y procesos por fin simplifica, y vos lo notas al instante. Un trámite que imaginabas enmarañado se reduce a pasos claros. En la lectura de los astros, estos movimientos benefician a los signos del zodiaco chino más necesitados de calma y ponen un freno a la sensación de prisa constante.
Cómo saber qué signo soy en el Zodiaco chino
Al igual que el horóscopo occidental, la astrología oriental se rige por doce signos o animales. Ellos son: Rata, Buey, Tigre, Conejo, Dragón, Serpiente, Caballo, Cabra, Mono, Gallo, Perro y Cerdo. A cada animal se le asigna un año entero, por lo cual el año de tu nacimiento corresponderá a uno en particular. Sin embargo, al basarse en el calendario lunar, algunas fechas pueden cambiar. Por ello, los nacidos entre enero y febrero deberán comprobar bien cuándo fue el Año Nuevo Chino para saber a qué signo corresponden.
Los signos del horóscopo chino según cada año
- Rata: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020
- Buey: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021
- Tigre: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022
- Conejo: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023
- Dragón: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024
- Serpiente: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025
- Caballo: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026
- Cabra: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027
- Mono: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028
- Gallo: 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029
- Perro: 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030
- Cerdo: 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031
Cómo saber qué elemento del horóscopo chino soy
Además del animal, el año de nacimiento también asigna un elemento. De la siguiente manera se puede saber cuál te corresponde:
- Metal si tu año de nacimiento termina en 0 o 1.
- Agua si tu año de nacimiento termina en 2 o 3.
- Madera si tu año de nacimiento termina en 4 o 5.
- Fuego si tu año de nacimiento termina en 6 o 7.
- Tierra si tu año de nacimiento termina en 8 o 9.
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