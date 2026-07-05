Neuquén inicia la semana con heladas: cómo seguirá el clima.

El lunes tendrá una mañana muy fría en Neuquén capital y el Alto Valle, aunque las temperaturas comenzarán a recuperarse durante la tarde.

La semana comenzará con heladas, temperaturas bajo cero y una tarde algo más agradable en la ciudad de Neuquén . Sin embargo, la estabilidad durará poco: desde el martes se espera un marcado cambio de las condiciones, con aumento del viento, lluvias en diferentes sectores y nevadas sobre la cordillera.

Según el pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), el lunes se presentará parcialmente nublado durante el día y más cubierto hacia la noche. La temperatura máxima llegará a los 13 grados, mientras que la mínima podría ubicarse cerca de un grado bajo cero. El viento será leve a moderado, con ráfagas que no superarían los 25 kilómetros por hora.

El martes será una jornada más templada en Neuquén capital. La mínima rondará los 9 grados y la máxima podría alcanzar los 17 o incluso los 20 grados, de acuerdo con los distintos modelos meteorológicos. No obstante, el aumento térmico estará acompañado por una mayor nubosidad y viento del oeste.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por viento para distintos sectores de la provincia. Se esperan velocidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora. En la capital neuquina, el período de mayor intensidad se concentraría durante la mañana del martes.

Ante este panorama, se recomienda asegurar macetas, chapas, carteles, toldos y otros elementos que puedan ser desplazados. También habrá que circular con precaución, principalmente en rutas abiertas, donde las ráfagas laterales pueden afectar la estabilidad de vehículos altos, camionetas, colectivos y camiones.

Sebastián Fariña Petersen

Zapala y la zona centro, con fuertes ráfagas

En Zapala, el lunes comenzará con una mínima cercana a los 0 grados y una máxima de aproximadamente 11 grados. La nubosidad aumentará durante la jornada, anticipando el ingreso del sistema frontal.

El martes será más templado, con una máxima cercana a los 15 grados, pero el viento será el principal protagonista. La alerta amarilla se extenderá durante gran parte de la jornada, con ráfagas que también podrían llegar a los 90 kilómetros por hora. Para el miércoles se anticipan lluvias y un nuevo descenso de la temperatura.

El norte neuquino tendrá temperaturas más altas

En Chos Malal y localidades cercanas, el comienzo de la semana será menos frío. Para el lunes se prevé una máxima de 15 grados y una mínima cercana a los 5, mientras que el martes el termómetro podría alcanzar los 19 grados.

A pesar de esas temperaturas, el norte provincial también estará afectado por fuertes vientos. La advertencia amarilla estará vigente durante la mañana y volverá a regir por la tarde y la noche. El miércoles podrían registrarse períodos de lluvias.

Sebastián Fariña Petersen

Lluvias y nieve en la cordillera neuquina

Las condiciones más complicadas se esperan en la cordillera. En San Martín de los Andes, el lunes tendrá nubosidad en aumento, una mínima cercana a los 2 grados y una máxima de alrededor de 8.

Desde el martes comenzarán las lluvias y las nevadas, principalmente en los sectores más elevados. El SMN emitió alertas amarillas por nieve, lluvias y viento, además de una alerta naranja por precipitaciones intensas para la tarde del martes y la mañana del miércoles.

Se esperan acumulaciones de nieve de entre 10 y 20 centímetros, aunque esos valores podrían ser superados en forma puntual. En las zonas más bajas, las precipitaciones podrían presentarse como lluvia, aguanieve o una mezcla de lluvia y nieve. También se pronostican lluvias acumuladas de entre 30 y 60 milímetros en los sectores alcanzados por la alerta naranja.

El panorama puede afectar a San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Junín de los Andes, Villa Traful y caminos cercanos a los pasos internacionales. También podrían presentarse complicaciones en Caviahue, Copahue, Villa Pehuenia, Moquehue y Pino Hachado.

Se espera más nieve a partir de este jueves para toda la cordillera neuquina. Federico Soto

Recomiendan revisar las rutas antes de viajar

Quienes tengan previsto trasladarse por el interior de Neuquén deberán consultar el estado actualizado de las rutas antes de iniciar el viaje. Las condiciones pueden modificarse en pocas horas debido a la presencia de hielo, nieve, viento blanco, lluvias, bancos de niebla o acumulación de agua sobre la calzada.

La recomendación es revisar los reportes oficiales de Vialidad Provincial y Vialidad Nacional, además de la información difundida por Defensa Civil y los municipios. En jornadas invernales, algunos tramos pueden permanecer habilitados únicamente con extrema precaución, portación obligatoria de cadenas o uso efectivo de cadenas.

También se aconseja evitar viajar de noche, llevar abrigo, agua, alimentos, una linterna, el teléfono cargado y combustible suficiente. Los automovilistas deberán respetar las indicaciones del personal vial y no avanzar cuando un tramo se encuentre cerrado.