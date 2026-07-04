Violencia de género en Neuquén: más de 3.500 mujeres recibieron medidas cautelares durante 2025

Un informe reveló que 12.903 mujeres fueron asistidas. Además, se registraron cinco femicidios, un transfemicidio y siete intentos de femicidio.

Se presentaron las cifras vinculadas a la violencia de género en Neuquén durante 2025.

La violencia de género en Neuquén continúa siendo una problemática que afecta a miles de mujeres. Un informe presentado por el Observatorio de las Mujeres y las Diversidades reveló que en 2025 alrededor de 3.589 mujeres recibieron medidas cautelares dictadas por la Justicia para protegerlas de situaciones de violencia ejercidas por sus parejas o exparejas.

El documento, elaborado con información aportada por organismos provinciales, municipales y el Poder Judicial, también indica que 12.903 mujeres fueron asistidas en el marco de las leyes provinciales 2.785, de violencia familiar, y 2.786, de violencia contra las mujeres.

Del total de los casos relevados, el 99% correspondió a violencia familiar, lo que refleja la persistencia de este tipo de situaciones en el ámbito doméstico.

La presentación del informe se realizó en el SUM del Polo Integral de Mujeres y Diversidades y contó con la participación de autoridades provinciales y de los organismos que colaboran con la recolección y análisis de los datos.

Más de 12.900 mujeres asistidas por situaciones de violencia

Durante la presentación, el ministro de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, Jorge Tobares, sostuvo que los datos permiten evaluar el alcance de las políticas públicas y planificar nuevas estrategias de intervención.

"Los números son muy significativos. No solo nos interpelan para revisar las políticas públicas, sino que también nos permiten transparentar la información que tiene que brindar el Estado a la sociedad", afirmó.

El funcionario destacó que la problemática "tiene carácter generalizado" y atraviesa a toda la sociedad, aunque existen diferencias entre regiones y grupos etarios que requieren respuestas específicas.

En ese sentido, remarcó que durante 2025 el sistema provincial de protección logró asistir a 12.903 mujeres, mediante un trabajo articulado entre el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y distintos organismos estatales.

Por su parte, la secretaria de Mujeres y Diversidad, Lorena Barabini, señaló que la producción de información permite fortalecer las políticas públicas y proyectar estrategias de largo plazo.

"Seguir produciendo datos de calidad nos permitirá fortalecer las políticas públicas y avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria", expresó.

Las mujeres de entre 20 y 39 años son las más afectadas

El informe señala que 3.589 mujeres denunciaron a sus parejas y obtuvieron medidas cautelares de protección, una cifra equivalente al 1,27% de las mujeres mayores de 15 años de la provincia.

La edad promedio de las mujeres alcanzadas por estas medidas es de 35 años, con una mayor concentración entre quienes tienen entre 20 y 39 años.

Además, durante el año se registraron 138 adolescentes que también requirieron medidas cautelares. Las tasas más altas se observaron en las regiones del Limay, con 12 casos cada mil adolescentes, y de los Lagos del Sur, con ocho cada mil.

Uno de los datos que más llamó la atención fue la situación en la región de Vaca Muerta, que presentó la tasa más elevada de mujeres en situación de violencia por motivos de género: 21,94 casos cada mil mujeres, muy por encima del promedio provincial de 12,67.

La mayor incidencia se registró en el grupo de mujeres de 25 a 29 años, donde la tasa alcanzó los 38,81 casos cada mil.

La violencia psicológica fue la más frecuente

Entre las formas de violencia registradas, la violencia psicológica fue la más habitual, presente en el 90,4% de los casos analizados.

Le siguieron la violencia física, con el 60,88%; la violencia económica, con el 28,2%; y la violencia sexual, que representó el 5,07% de las situaciones relevadas.

El informe también advierte que más de la mitad de las mujeres sufrió múltiples formas de violencia de manera simultánea.

Otro dato preocupante es que en el 94% de los casos la violencia era recurrente, mientras que dos de cada diez mujeres atravesaron situaciones de violencia durante más de cinco años.

Asimismo, 76 mujeres presentaron al menos un indicador de riesgo asociado a formas graves o extremas de violencia, según la evaluación realizada por el Poder Judicial. Dentro de ese grupo, nueve mujeres requirieron más de diez intervenciones de distintos organismos estatales a lo largo del tiempo.

Cinco femicidios y un transfemicidio durante 2025

El informe también incorpora los hechos de mayor gravedad registrados durante el año. Según el Observatorio, en 2025 se contabilizaron cinco femicidios (Corina Mabel Mena, Jésica Scarione, Ángela Díaz, Mabel Rosana López Fernández, Mónica María Florencia Rodríguez), un transfemicidio (Azul Mía Natasha Semeñenko) y siete intentos de femicidio en la provincia.

Además, el documento recupera los datos correspondientes a 2024, cuando se registraron tres femicidios y once intentos de femicidio, e incluye una referencia a la desaparición de Luciana Muñoz, quien continúa siendo buscada.

Desde el Observatorio de las Mujeres y las Diversidades señalaron que la información presentada constituye una herramienta fundamental para diseñar políticas públicas basadas en evidencia, mejorar los mecanismos de prevención y fortalecer los sistemas de acompañamiento para las mujeres que atraviesan situaciones de violencia en la provincia de Neuquén.