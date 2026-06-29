Amenazó a su expareja y a dos vecinos: ahora deberá abandonar la ciudad por los próximos tres años

El acusado, de San Patricio del Chañar, también deberá realizar tareas comunitarias y comenzar un tratamiento por consumos problemáticos.

El hombre deberá mudarse de San Patricio del Chañar y no regresar al menos por tres años

Un hombre acusado de amenazar con armas a su expareja y a dos vecinos de San Patricio del Chañar deberá abandonar la localidad y no podrá regresar durante los próximos tres años. La medida forma parte de un acuerdo judicial que incluye estrictas reglas de conducta .

La decisión fue adoptada el viernes pasado durante una audiencia realizada en la Ciudad Judicial de Neuquén. Allí, la fiscal del caso, Eugenia Titanti, presentó los términos de una suspensión de juicio a prueba, una salida alternativa que puede aplicarse cuando los delitos investigados contemplan penas inferiores a tres años de prisión y la persona acusada no tiene antecedentes penales .

Las tres víctimas involucradas en los hechos estuvieron de acuerdo con la propuesta. El imputado, identificado por sus iniciales A. G. C., fue advertido de que el incumplimiento de cualquiera de las condiciones podría dejar sin efecto el beneficio y derivar en la imposición de una pena de prisión efectiva.

Deberá mudarse y no podrá contactar a las víctimas

Entre las principales reglas fijadas por la Justicia se estableció que el acusado deberá mudarse a otra provincia y tendrá prohibido concurrir a San Patricio del Chañar durante los tres años que dure la suspensión del proceso.

Tampoco podrá comunicarse con las víctimas por ningún medio, ya sea de manera personal, telefónica, a través de mensajes o mediante redes sociales.

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Además, deberá completar 96 horas de tareas comunitarias, iniciar un tratamiento por consumos problemáticos y presentarse cada cuatro meses ante el organismo encargado de controlar a personas sometidas a procesos judiciales en la provincia donde establezca su nueva residencia.

La jueza de garantías Carina Álvarez, quien dirigió la audiencia, avaló los términos presentados por la fiscalía. Titanti estuvo acompañada por la asistente letrada Galia Borelli.

Las amenazas contra dos hombres

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público Fiscal y de la Policía provincial, el primero de los hechos ocurrió el 9 de abril de este año, cerca de las 21:30, en el sector conocido como La Costa, en San Patricio del Chañar.

Según la acusación, A. G. C. se acercó junto a otra persona, que no pudo ser identificada, a dos hombres que se encontraban frente a un comercio. Ambos comenzaron a increpar a las víctimas de manera verbal y física.

En medio de la situación, el acusado les exhibió un arma de fuego con la intención de amedrentarlos. Al advertir la llegada de personal policial, los dos sospechosos intentaron escapar, aunque A. G. C. fue alcanzado y detenido.

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La agresión a su expareja

El segundo episodio ocurrió el 20 de junio, alrededor de las 2:20 de la madrugada, y tuvo como víctima a una mujer que había sido pareja del imputado. El hecho fue investigado en un contexto de violencia de género.

La fiscalía sostuvo que el hombre ingresó al domicilio de la joven y le quitó un teléfono celular. Más tarde regresó y le exigió que le entregara otro aparato que tenía en su poder.

Ante la negativa de la mujer, el acusado la habría agredido físicamente. También le exhibió un cuchillo y la amenazó. Personal policial acudió a la vivienda y lo detuvo.

Ese mismo día, alrededor de las 14, el hombre fue notificado de una orden judicial que le prohibía realizar actos de perturbación, intimidación o violencia contra la víctima. También debía mantenerse a más de 200 metros de ella y no podía ingresar al domicilio.

Sin embargo, durante la madrugada del 23 de junio, el imputado volvió a presentarse en la casa de la mujer al menos dos veces. En una de esas oportunidades habría intentado ingresar, por lo que la víctima activó un botón antipánico y pidió asistencia policial.

Por estos episodios, A. G. C. fue imputado por dos hechos de amenazas agravadas por el uso de armas, en concurso real con desobediencia a una orden judicial. Ahora deberá cumplir todas las condiciones fijadas para evitar que el proceso avance hacia un juicio.