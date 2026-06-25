Venezuela EN VIVO | Al menos 164 muertos y casi un millar de heridos por los terremotos desvastadores

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Continúan las tareas de rescate: buscan sobrevivientes entre los escombros

Organismos de seguridad y protección civil de Venezuela se encuentran desplegados para realizar tareas de rescate y atención a la población civil tras el doble sismo registrado este miércoles por la tarde.

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De manera preliminar, se reportan importantes daños materiales y fallas severas en viviendas e infraestructuras públicas.

Frente a esta grave situación edilicia que atraviesa el país, bomberos, funcionarios de protección civil, cuerpos policiales y brigadas de voluntarios se encuentras en las zonas afectadas para asistir a personas atrapadas por el colapso de edficios en la capital venezolana.

Los estados más afectados, revelaron las autoridades, son Carabobo, Aragua, Miranda, La Guaira, Yaracuy y Trujillo.