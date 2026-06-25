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en vivo Desvastador LA MAÑANA | NEUQUEN - 25 de junio de 2026 - 07:48

Venezuela EN VIVO | Al menos 164 muertos y casi un millar de heridos por los terremotos desvastadores

Dos fuertes sismos de magnitud 7,2 y 7,5 provocaron graves destrozos en Caracas y ciudades aledañas. Por estas horas se llevan adelante las tareas de rescate.

Venezuela EN VIVO | Al menos 164 muertos y casi un millar de heridos por los terremotos desvastadores

Venezuela EN VIVO | Al menos 164 muertos y casi un millar de heridos por los terremotos desvastadores

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Dos terremotos consecutivos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron Venezuela este miércoles por la tarde con apenas un segundo de diferencia, en lo que los sismólogos denominan un "doblete sísmico". Los sismos provocaron el derrumbe de edificios en Caracas y en ciudades costeras como La Guaira y Catia La Mar, dejaron al menos 164 muertos y casi un millar de heridos según los últimos datos oficiales, y desencadenaron una operación masiva de búsqueda y rescate que continúa activa. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró el estado de emergencia en las horas siguientes a los sismos.

Los dos movimientos telúricos se registraron a las 18:04 y 18:05 horas del miércoles, hora local, con epicentro en el centro del país. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) confirmó las magnitudes y el Centro Nacional de Alerta de Tsunamis emitió una alerta para Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses, que fue cancelada horas después al descartarse el riesgo de ola sísmica de gran escala.

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Continúan las tareas de rescate: buscan sobrevivientes entre los escombros

Organismos de seguridad y protección civil de Venezuela se encuentran desplegados para realizar tareas de rescate y atención a la población civil tras el doble sismo registrado este miércoles por la tarde.

tareas de rescate venezuela

De manera preliminar, se reportan importantes daños materiales y fallas severas en viviendas e infraestructuras públicas.

Frente a esta grave situación edilicia que atraviesa el país, bomberos, funcionarios de protección civil, cuerpos policiales y brigadas de voluntarios se encuentras en las zonas afectadas para asistir a personas atrapadas por el colapso de edficios en la capital venezolana.

Los estados más afectados, revelaron las autoridades, son Carabobo, Aragua, Miranda, La Guaira, Yaracuy y Trujillo.

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La Guaira, una de las zonas más afectadas por Venezuela

El estado costero del norte de Venezuela, La Guaira, resultó ser uno de los lugares que sufrió los daños más graves y fue declarada "zona de desastre", según anunció la presidenta interina Delcy Rodríguez.

"Podemos afirmar que la situación en La Guaira es una verdadera tragedia", dijo Rodríguez en un discurso durante la madrugada.

"Decenas de edificios se han derrumbado y actualmente estamos llevando a cabo arduas operaciones de rescate para salvar tantas vidas como Dios lo permita", agregó.

La Guaira devastada lamentablemente
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Argentina ofreció asistencia humanitaria: "No hay ideología que nos separe"

El canciller Pablo Quirno, en diálogo con TN, confirmó que el gobierno de Argentina ofreció asistencia humanitaria a Venezuela por los terremotos: "Acá no hay ideología que nos separe, es una tragedia humanitaria".

En este sentido, dijo que analizan la modalidad de ayuda al país caribeño "para evaluar qué es lo que necesitan".

Al mismo tiempo, a través de la Oficina del Presidente publicaron un extenso comunicado confirmando esta medida. "El presidente Javier G. Milei extiende su mano en solidaridad al pueblo venezolano frente a una catástrofe natural que demanda una reacción de toda la comunidad internacional", señaló el texto oficial.

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El mensaje de Nicolás Maduro tras el terremoto

El expresidente de Venezuela, quien se encuentra detenido en Nueva York desde enero, publicó un mensaje en sus redes sociales dirigido hacia el pueblo venezolano.

"Pueblo amado de Venezuela: ante el poderoso terremoto que ha golpeado a nuestra Patria, Cilia y yo elevamos nuestras oraciones por cada familia afectada, por los heridos, por quienes sufren y por todo nuestro pueblo. Hoy la palabra es una sola: máxima unión, máxima solidaridad y máxima acción", comenzó.

"Venezuela ha enfrentado grandes pruebas y de esta también vamos a salir fuertes, con fe, disciplina y solidaridad. Nuestro corazón y nuestras oraciones están con ustedes. ¡Que Dios bendiga y proteja a Venezuela!”, concluyó.

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Se registraron varias réplicas durante la madrugada

Desde la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) reportaron alrededor de diez réplicas, la mayoría localizadas en los estados La Guaira y Miranda.

Sin embargo, la cadena Telesur informó que, al contabilizar los eventos de baja intensidad, el número total de réplicas superó las 100. El registro de Funvisis se corresponde con los movimientos de mayor magnitud, mientras que los datos de Telesur incluyen también las sacudidas menos perceptibles.

Terremoto en venezuela

Varios edificios de Caracas se derrumbaron a raíz de los sismos. Decenas de rescatistas trabajaban entre los escombros para buscar posibles víctimas y sobrevivientes.

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Delcy Rodríguez anunció la creación de un fondo para reconstruir hospitales y viviendas

Luego de anunciar que aumentó la cifra de víctimas mortales tras el terremoto, la presidenta encargada de Venezuela anunció la creación de un fondo inicial de 200 millones de dólares, unos 176 millones de euros, con recursos provenientes del Fondo Monetario Internacional.

Según indicó, esto permitirá la reconstrucción de infraestructuras y hospitales, así como la construcción de viviendas para quienes perdieron sus casas por el doble seísmo.

Al mismo tiempo, informó sobre la emisión de créditos especiales de la banca pública y privada para emprendedores, y de otros para apoyar a personas que perdieron sus trabajos.

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Ayuda internacional para Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó minutos antes de la medianoche a través de su red social Truth Social con una de las declaraciones más directas de su gestión sobre el país caribeño: "Los dos grandes terremotos que acaban de azotar al gran pueblo de Venezuela son de enorme magnitud y han dejado un saldo devastador de muertos.

¡Estados Unidos está listo, dispuesto y capacitado para ayudar! He dado instrucciones a todas las agencias de nuestro gobierno para que se preparen a actuar con rapidez. Estaremos ahí para nuestros nuevos y grandes amigos".

La referencia a Venezuela como "nuevos y grandes amigos" no fue casual: desde la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en enero de 2026 —hoy detenido en un centro federal de Nueva York con proceso judicial abierto—, la administración Trump mantiene una coordinación estrecha con el gobierno de Delcy Rodríguez y trabaja activamente para reimpulsar la industria petrolera venezolana y comercializar su producción.

La solidaridad regional fue inmediata. El Salvador ofreció 300 rescatistas, paramédicos y 50 toneladas de equipos y medicamentos listos para partir hacia Caracas.

México anunció el envío de personal especializado en rescate. Colombia, España y los presidentes electos de la región expresaron su apoyo a través de las redes sociales.

La Argentina publicó mensajes de solidaridad a través de las cuentas oficiales de Cancillería y la Oficina del Presidente.

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