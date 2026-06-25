Venezuela EN VIVO | Al menos 164 muertos y casi un millar de heridos por los terremotos desvastadores

Dos terremotos consecutivos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron Venezuela este miércoles por la tarde con apenas un segundo de diferencia, en lo que los sismólogos denominan un "doblete sísmico". Los sismos provocaron el derrumbe de edificios en Caracas y en ciudades costeras como La Guaira y Catia La Mar, dejaron al menos 164 muertos y casi un millar de heridos según los últimos datos oficiales, y desencadenaron una operación masiva de búsqueda y rescate que continúa activa. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró el estado de emergencia en las horas siguientes a los sismos.
Continúan las tareas de rescate: buscan sobrevivientes entre los escombros
Organismos de seguridad y protección civil de Venezuela se encuentran desplegados para realizar tareas de rescate y atención a la población civil tras el doble sismo registrado este miércoles por la tarde.
De manera preliminar, se reportan importantes daños materiales y fallas severas en viviendas e infraestructuras públicas.
Frente a esta grave situación edilicia que atraviesa el país, bomberos, funcionarios de protección civil, cuerpos policiales y brigadas de voluntarios se encuentras en las zonas afectadas para asistir a personas atrapadas por el colapso de edficios en la capital venezolana.
Los estados más afectados, revelaron las autoridades, son Carabobo, Aragua, Miranda, La Guaira, Yaracuy y Trujillo.
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