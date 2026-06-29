Desesperada búsqueda de Lucas, un nene argentino atrapado entre los escombros en Venezuela

El pequeño tiene 8 años y se encontraba en La Guaira al momento del doblete sísmico. El desgarrador relato de sus padres.

La madre de Lucas ha compartido varios videos en las redes sociales, donde cuenta los momentos desesperantes que atraviesan.

En medio de la conmoción por los dos terremotos que sacudieron Venezuela hace algunos días, una pareja vive horas de desesperación y angustia por la desaparición de su hijo Lucas Gámez.

El nene es argentino, tiene 8 años y según precisaron, estaba junto a sus tíos en La Guaira al momento del impactante sismo.

" Nosotros somos optimistas. Su mamá y yo estamos liberando escombros de la zona para utilizar una grúa y retirar grandes escombros. Nos da la esperanza que es un chico delgado y puede caber en espacios reducidos", reveló su papá Marcos Gámez en diálogo con TN.

"Ayer tuvimos una falsa alarma, fue muy decepcionante. Nos montaron en la ambulancia, nos dijeron que el chico venía y luego de una hora salieron los rescatistas suizos y nos dijeron que era una persona adulta", sumó.

nene argentino venezuela

Pese a ello, las tareas de rescate continúan y la familia no pierde la esperanza. "Estamos esperanzados de poder tener la mejor noticia", aseguró el padre de Lucas.

Por estas horas se conoció el testimonio de un vecino que vio al pequeño antes la tragedia, lo que suma la esperanza de creer que podría estar vivo. En estos momentos se concentran la mayoría de los rescatistas en la búsqueda de personas atrapadas en La Guaira, el lugar más afectado de Venezuela.

"Escuchamos quejidos de Lucas"

Previo al relato de su padre, la madre de Lucas ha compartido varios videos en las redes sociales, donde cuenta los momentos desesperantes que atraviesan y cómo continúa la búsqueda.

"Soy Blanca Martínez, la mamá de Lucas Gámez. Quería darles las gracias porque sé la difusión tan grande que tuvo el caso de Lucas. Sé que no es el único caso que hay. Es mi único hijo, tiene ocho años y cumpliría nueve", comenzó diciendo.

Buscan a un nene argentino de 8 años entre los escombros en Venezuela

Según detalló el padre de Lucas, los tíos del menor residían en el segundo piso de un edificio, pero él se encontraba en el tercero porque volvía de comprar un helado. Aquel día el ascensor correspondiente a los pisos pares estaba fuera de servicio, por lo que utilizaron el ascensor destinado a los pisos impares y fue en este viaje que un vecino logró verlo.

"Ya han destapado muchísimo. En el edificio no solamente está Lucas, también hay otros niños. Escuchamos sonidos, escuchamos quejidos de Lucas y también escuchamos los sonidos de un bebé de un año y medio que se llama Santiago."

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Previo a cerrar su mensaje, la mujer recordó que son muchas las familias que atraviesan la misma desesperación y pidió que continúen colaborando con las tareas de rescate.

"Les pedimos, por favor. Sé que hay mucha gente pendiente del caso de Lucas, pero repito: no es el único. Hay muchas mamás y papás esperando ver a sus hijos con vida y también a sus familiares. Les pedimos colaboración", lanzó.

La misión de Bart, el perro argentino que encontró a dos nenes vivos bajo los escombros

En las últimas horas, en medio del desolador panorama en el país caribeño, un perro argentino especializado en búsqueda y rescate se ganó el reconocimiento de rescatistas y autoridades.

Se trata de Bart, quien logró hallar con vida a dos menores atrapados bajo los escombros. El animal, que forma parte de la comitiva de la Armada Argentina, permitió que los equipos de rescate enfocaran sus esfuerzos en un punto exacto de una estructura colapsada.