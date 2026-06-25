La presidenta interina de Venezuela declaró que se trata de una "verdadera tragedia" la situación en el estado costero. Hay más de 160 muertos hasta el momento.

Cómo es y dónde queda La Guaira, el estado declarado zona de desastre por los terremotos en Venezuela

Este miércoles por la tarde Venezuela vivió una verdadera tragedia luego de los dos terremotos consecutivos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el norte y los estados costeros del país. La Guaira , el estado costero del norte del país caribeño, resultó ser uno de los lugares que sufrió los daños más graves y fue declarada "zona de desastre" , según anunció la presidenta interina Delcy Rodríguez.

"Decenas de edificios se han derrumbado y actualmente estamos llevando a cabo arduas operaciones de rescate para salvar tantas vidas como Dios lo permita", agregó. Las imágenes y videos que circularon en las últimas horas son devastadoras: edificios derrumbados, decenas de personas durmiendo en la calle y las salas de Emergencias completas.

Este lugar ubicado a unos 40 minutos de Caracas sobre la costa del mar Caribe, es una de las zonas estratégicas más importantes, ya que es el principal punto de conexión inernacional por la ubicación del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.

El estado costero, además de albergar el principal aeropuerto del país, comparte junto a Puerto Cabello gran parte de la actividad portuaria venezolana. La economía local depende en gran medida del turismo.

La Guaira devastada lamentablemente

Durante años, la región aprovechó su ubicación frente al Caribe para atraer visitantes con playas, hoteles y edificios residenciales con vistas al mar. Muchos de esas estructuras quedaron seriamente dañadas o reducidas a escombros por los sismos.

Por otro lado, desde Telesur informaron que distintas parroquias de La Guaira registraron graves daños materiales. El servicio eléctrico presentó interrupciones en varios sectores, mientras que el suministro de agua y las telecomunicaciones continuaban operando con relativa normalidad.

Equipos de protección civil y rescatistas trabajan en tareas de búsqueda de sobrevivientes, asistencia a los afectados y evaluación de daños.

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El impactante derrumbe de un hotel de lujo donde habían familiares de beisbolistas

Por el momento, los reportes preliminares indicaron el derrumbe de al menos 15 edificios, además de importantes daños estructurales en distintas parroquias de la región.

La Guaira posee una extensa cadena de playas muy visitadas por su cercanía a Caracas, entre las que se incluyen Playa Grande, Macuto, Caraballeda, Naiguatá y Chuspa, además de opciones más naturales como Chichiriviche de la Costa. Entre ellas, las localidades Catia La Mar y Playa Grande fueron algunas de las más afectadas.

Uno de los edificios que se derrumbó y generó gran conmoción fue el hotel Eduard’s, uno de los establecimientos más conocidos de la costa venezolana.

Según trascendió, al momento del colapso del edificio, en su interior se encontraban familiares y allegados de integrantes de los equipos de béisbol Guerreros de Lara y Delfines de La Guaira. A través de redes sociales y por el relato de los propios jugadores, se conoció que familiares de los beisbolistas Gorkys Hernández y Eliézer Alfonzo entre otros, perdieron la vida.

El reconocido Hotel Edward de la Guaira se derrumbo por completo

El lugar contaba con piscina, restaurantes, gimnasio y otras instalaciones recreativas. En los días previos a la tragedia había promocionado actividades especiales para seguir los partidos del Mundial 2026.

Según su sitio oficial, el valor de una noche estándar en el hotel costaba 60 dólares (aproximadamente 88.000 pesos argentinos); una habitación doble, US$70 (103.000 pesos); y una suite, US$95 (180.000 pesos).

El antecedente de la tragedia de 1999

La Guaira, conocida hasta 2019 como estado Vargas, ya había sido escenario de una de las mayores catástrofes naturales de la historia venezolana. En diciembre de 1999, lluvias extremas provocaron inundaciones y aludes de gran magnitud que se cobraron la vida de miles de personas.

la guaira en 1999

Aquella tragedia dejó edificios destruidos, vehículos sepultados bajo el barro y miles de familias sin hogar. La magnitud de los daños fue tal que nunca se pudo establecer con precisión la cantidad de víctimas fatales. Las estimaciones difundidas señalaron que murieron entre 10.000 y 30.000 personas.