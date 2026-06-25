"No sé nada de mi familia": el desesperado pedido de un jugador argentino tras el terremoto en Venezuela

El defensor Lucas Trejo estaba concentrado con su club en Caracas cuando dos fuertes sismos sacudieron el país. Su edificio en Playa Grande se derrumbó y busca a sus hijos.

El pedido del argentino que juega en Venezuela y busca a su familia.

Al menos 164 muertos y más de 971 personas heridas se registraron como consecuencia de los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron este miércoles a Venezuela . Los datos fueron confirmados este jueves por la mañana por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez , quien además informó que continuaban las tareas de rescate en las zonas más afectadas.

Frente al drama que atraviesa el país caribeño, uno de los afectados es un futbolista argentino . Se trata de Lucas Trejo , quien se encuentra en la búsqueda de su esposa e hijos, cuyo paradero lo desconoce tras los fuertes sismos.

El cordobés, defensor del Club Sport Marítimo de la Guaira, denunció a través de sus redes sociales que su familia se encontraba en Playa Grande , una de las zonas más afectadas. El edificio donde vivían colapsó y, hasta el momento, no logró comunicarse con ellos.

A través de su cuenta de Instagram, Trejo compartió una foto con su esposa y sus dos hijos, y escribió: "Nuestro edificio en Playa Grande se derrumbó. No sé nada de mi familia. Por favor, oren por ellos y difundan este mensaje por si alguien los vio. Quiero creer que no estaban ahí. Oren por mi familia, por favor".

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El mensaje se viralizó rápidamente entre hinchas, futbolistas y usuarios que comenzaron a difundir la publicación.

Durante los terremotos, Trejo se encontraba en la capital venezolana junto a su equipo. El Club Sport Marítimo de La Guaira tenía previsto disputar este miércoles el primer partido de la copa local ante Deportivo Miranda en el Estadio Brígido Iriarte.

Los familiares que son buscados por el futbolista fueron identificados como Yanina Maranella, su esposa, y sus hijos Aarón y Ainhoa Trejo Maranella, ambos menores de edad.

Quién es Lucas Trejo, el futbolista que busca a su familia tras el terremoto en Venezuela

El futbolista nació el 29 de diciembre de 1987 en Córdoba. Se desempeña como defensor y actualmente juega en el Club Sport Marítimo de La Guaira.

Sus primeros pasos en el fútbol profesional los dio en España, donde integró el plantel del L’Escala FC. En 2007 dio el salto al fútbol griego tras ser contratado por el Atromitos FC, equipo con el que llegó a disputar partidos en la máxima categoría de ese país. Más tarde también pasó por el Ethnikos Asteras FC.

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Uno de los capítulos más destacados de su recorrido deportivo fue en Venezuela, donde se convirtió en una pieza importante del Monagas Sport Club.

En diálogo con un medio local, el cordobés había expresado su gratitud con el país caribeño, destacando el trato dirigencial y los logros deportivos alcanzados con el plantel de Monagas. "Soy muy feliz en Venezuela. Nunca en otro país fui tan feliz. Este país marcó mi vida", afirmó.

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Argentina ofreció asistencia humanitaria a Venezuela: "No hay ideología que nos separe"

El canciller Pablo Quirno, en diálogo con TN, confirmó que el gobierno de Argentina ofreció asistencia humanitaria a Venezuela por los terremotos: "Acá no hay ideología que nos separe, es una tragedia humanitaria".

En este sentido, dijo que analizan la modalidad de ayuda al país caribeño "para evaluar qué es lo que necesitan".

Al mismo tiempo, a través de la Oficina del Presidente publicaron un extenso comunicado confirmando esta medida. "El presidente Javier G. Milei extiende su mano en solidaridad al pueblo venezolano frente a una catástrofe natural que demanda una reacción de toda la comunidad internacional", señaló el texto oficial.