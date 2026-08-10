Su Iphone explotó y el incendio consumió su departamento: cuál es la sospecha

El fuego se extendió por la vivienda en pocos minutos. La joven logró salir y salvar a su mascota.

El iPhone permanecía sobre la cama cuando comenzó el incendio que destruyó gran parte del departamento.

Una estudiante denunció que un iPhone apoyado sobre su cama explotó y provocó un incendio que arrasó gran parte del departamento donde vivía. La joven logró salir antes de que las llamas ocuparan las distintas habitaciones.

Abril, la damnificada, se encontraba en el baño cuando comenzó a escuchar una serie de ruidos que no pudo identificar desde el lugar donde estaba.

En un primer momento pensó que alguien ingresaba al departamento. Cuando abrió la puerta para comprobar qué sucedía, encontró la cama en llamas y advirtió que el fuego ya avanzaba sobre otros objetos cercanos. El episodio pasó en una vivienda situada en la zona de las calles 7 y 55.

La estudiante consiguió rescatar a su gato y salir a tiempo. Mientras los bomberos se dirigían al edificio, varios vecinos intentaron contener el incendio y evitar que alcanzara otras unidades.

El ruido que alertó a la joven antes del incendio

Abril relató que el teléfono permanecía sobre la cama cuando comenzó el fuego. Se trataba de un iPhone 14 Pro comprado en marzo del año anterior y, según explicó, no estaba conectado a ningún cargador en ese momento. El dispositivo tampoco mostraba fallas evidentes durante los días previos.

La dueña del iPhone aseguró que el dispositivo no estaba cargándose ni mostraba problemas de temperatura.

La joven dijo que no contaba con episodios de temperatura excesiva ni cambios llamativos en su funcionamiento, por lo que la situación la tomó completamente por sorpresa.

Al salir del baño encontró el colchón envuelto en llamas. El fuego se propagó con rapidez debido a la presencia de telas, muebles y otros elementos combustibles dentro de la habitación, lo que redujo el margen para intentar controlar el foco inicial.

Ante ese panorama, Abril priorizó sacar a su gato y abandonar la vivienda. Ya en el exterior recibió ayuda de otros residentes del edificio, quienes arrojaron agua hacia el departamento hasta que llegaron los equipos de emergencia.

Pese al esfuerzo de los vecinos, las llamas afectaron prácticamente toda la propiedad. Muebles, ropa, objetos personales y diferentes sectores del departamento quedaron destruidos o con daños que impiden volver a utilizar el lugar. La joven, que estudia Derecho, debió abandonar la vivienda y buscar alojamiento de manera provisoria. Actualmente está ubicada en la casa de su jefa.

El celular quedó entre los elementos que deberán ser examinados. Su estado después del incendio y la zona exacta donde comenzó la combustión formarán parte del trabajo destinado a establecer la secuencia.

Qué deberán determinar las pericias sobre el iPhone

La estudiante afirmó que el equipo conservaba su batería original, nunca pasó por un reemplazo y mostraba un nivel de condición del 83%.

También remarcó que el teléfono no estaba cargándose cuando ocurrió el episodio. Sin embargo, todavía no existe una confirmación oficial que vincule la batería con el origen del incendio.

Las baterías de iones de litio pueden sufrir eventos térmicos cuando presentan daños, fallas internas o reparaciones defectuosas. Apple recomienda que cualquier reemplazo sea realizado por personal capacitado, debido al riesgo de sobrecalentamiento, lesiones o fuego asociado con una intervención incorrecta.

En este caso, Abril sostiene que el teléfono no recibió modificaciones. Con el departamento prácticamente destruido, la joven evalúa iniciar una acción legal contra el fabricante, aunque cualquier reclamo dependerá del resultado de las pericias y de la identificación precisa del origen del incendio.