Qué espera el mercado en lo que resta del 2026 con el dólar y la inflación

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del BCRA dieron sus estimaciones para diciembre, en un escenario marcado por la desaceleración de precios y menor crecimiento económico.

El mercado estimó un escenario de desinflación gradual hacia fin de año, aunque todavía lejos de perforar el umbral del 1% mensual.

Los principales analistas del mercado prevén que la inflación cerrará este año en casi el 30% y que el dólar mayorista alcanzará superará los $1.650 en diciembre, en un escenario marcado por una desaceleración de precios y menor crecimiento económico.

En el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) difundido por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), el mercado estimó un escenario de desinflación gradual hacia fin de año, aunque todavía lejos de perforar el umbral del 1% mensual que el presidente Javier Milei había señalado como uno de los objetivos de su programa económico.

Los analistas proyectaron una inflación acumulada de 29,8% para diciembre 2026, dos décimas por debajo de la estimación previa, mientras que el grupo de consultoras con mejor desempeño histórico ubicó esa cifra en 29,7%. El informe fue publicado tras varios meses de desaceleración de los precios y después de que la inflación de junio se ubicara en 1,9%.

La trayectoria esperada para el segundo semestre muestra un sendero relativamente estable. Los participantes del REM estimaron que julio habría cerrado con un avance de precios de 2%, mientras que agosto y septiembre registrarían variaciones de 1,8%.

Para octubre prevén una nueva moderación hasta 1,7%, seguida por un 1,6% en noviembre y un leve rebote a 1,8% en diciembre. Aunque el ritmo de aumentos está muy por debajo de los registrados durante los primeros meses de gobierno, las previsiones reflejan que el mercado no espera aún una inflación mensual inferior al 1% este año.

Distintos informes privados, entre ellos los de BBVA Research, aseguraron que la estabilidad cambiaria seguirá siendo uno de los factores determinantes para sostener la desaceleración inflacionaria observada en el segundo trimestre.

Qué pasará con el dólar en el segundo semestre del 2026

Respecto al dólar, la mediana de los pronósticos del REM ubicó al dólar mayorista en $1.512 durante agosto, $1.546 en septiembre, $1.577 en octubre, $1.618 en noviembre y cerrando el año en diciembre en $1.652, una suba del 14,1% interanual. Entre las consultoras mejor ponderadas en el informe, la expectativa fue más optimista y ubicó al tipo de cambio en torno a los $1.605 para diciembre.

Por otra parte, el REM estimó que el PBI habría retrocedido 0,4% durante el segundo trimestre en términos desestacionalizados, aunque tendría una recuperación de 1% en el tercer y cuarto trimestre.

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó a través de las redes sociales, que la inflación de abril fue “la más baja en cinco meses”.

En el promedio anual, los economistas prevén una expansión de 2,7%, cuatro décimas menos a la del relevamiento anterior. La corrección coincide con una tendencia observada en los últimos meses, en los que varias consultoras redujeron sus estimaciones de crecimiento a medida que se desaceleraban el consumo y la actividad de varios sectores.

Las perspectivas de empleo acompañan ese escenario de crecimiento moderado. Los encuestados mantuvieron en 7,7% la tasa de desocupación para el segundo trimestre y esperan una reducción marginal de hasta 7,5% para diciembre.

Aunque esos niveles continúan debajo de los máximos de crisis anteriores, reflejan una recuperación laboral más lenta que la observada en algunos segmentos exportadores, especialmente aquellos vinculados a energía, minería y actividades asociadas a recursos naturales, que concentran buena parte de las inversiones recientes.