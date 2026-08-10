44 apostadores ganaron los tres millones de dólares del Quini 6: cuánto se lleva cada uno

Se realizó el sorteo aniversario que tuvo un premio histórico con una suma multimillonaria. Cuáles fueron los números ganadores.

El pozo de 3 millones de dólares marcó un récord en la historia del Quini 6.

El Quini 6 cumplió un nuevo aniversario y lo hizo con una combinación inusual: pozos acumulados, una edición especial y una modalidad que garantizaba que haya un ganador si o si. En esta ocasión, lo celebró con un pozo extraordinario de millones de dólares en la modalidad Siempre Sale.

El tradicional juego administrado por la Lotería de Santa Fe cumple 38 años y esta edición aniversario conservó las modalidades conocidas por los apostadores, pero sumó una particularidad pensada especialmente para la celebración.

La principal diferencia de esta edición estuvo en el Siempre Sale . Esa modalidad dispuso de un premio extraordinario de US$3 millones, con las deducciones impositivas cubiertas.

Para sorpresa de todos, ningún apostador logró acertar los seis números, por lo que el premio se distribuyó entre quienes lograron la mayor cantidad de aciertos.

Fue por ello que fueron 45 ganadores los que se repartieron los importantes pozos millonarios y 44 jugadores se repartieron los 3 millones de dólares del Siempre Sale, y uno se llevó más de $4.500 millones en La Segunda.

Cómo se repartieron los 3 millones de dólares del Quini 6

El sorteo especial del Siempre Sale tuvo 44 ganadores con cinco aciertos, al no registrarse un sólo ganador con 6 aciertos. Los números sorteados fueron: 40, 30, 09, 18, 01 y 16.

En este caso, cada uno recibirá $103.636.062,24, de acuerdo con los resultados oficiales del sorteo. El premio será abonado en pesos argentinos y estará libre de impuestos.

Para determinar el monto definitivo se tomó como referencia el tipo de cambio vendedor del Banco Nación correspondiente al cierre del viernes 7 de agosto, último día hábil previo al sorteo.

El premio que había en esta oportunidad despertó el interés de mucha gente, lo que quedó reflejado en las más de 3,1 millones de apuestas que se hicieron en todo el país.

Todos los resultados del Quini 6

Por otra parte, en la modalidad La Segunda, hubo un solo ganador con los seis aciertos, que se llevó un impresionante premio de $4.350.196.620.

En el sorteo Tradicional salieron los números: 06-18-22-31-10-09. No hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo miércoles más de $7.064.000.000.

En tanto, el sorteo de la modalidad "Revancha" puso en juego un pozo de más de 2.919 millones de pesos en premios. Los números que salieron fueron: 18 - 23 - 31 -03 - 01 -24. En esta modalidad no hubo apostadores con seis aciertos y el pozo aumentará aún más para el próximo sorteo.

La modalidad Quini 6 Tradicional (Primer Sorteo y La Segunda del Quini) cuesta $ 1500, la modalidad “Revancha” es de $ 500 más, mientras que la modalidad “Siempre Sale” el valor de la apuesta queda en $ 500. Sumando un total de $2.500 por cada ticket.

El Quini 6 celebrará sus 38 años con un sorteo extraordinario y un pozo histórico.

La historia del Quini 6 comenzó el 7 de agosto de 1988 en Santa Fe. Con el correr de los años, el juego amplió su distribución mediante convenios con otras jurisdicciones y terminó convertido en una de las apuestas poceadas de mayor presencia en la Argentina.

Su funcionamiento conserva una idea sencilla: elegir seis números y esperar que coincidan con las bolillas sorteadas. Alrededor de esa mecánica surgieron diferentes alternativas, entre ellas Revancha y Siempre Sale, que ampliaron las posibilidades de obtener premios.