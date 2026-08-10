Banco Nación presta dinero para pagar deudas: límites de agosto 2026 y quiénes acceden a este excelente préstamo

El Banco Nación lanzó un programa destinado a quienes tienen incumplimientos con bancos y billeteras virtuales. Cómo funcionan estos créditos .

Mientras la morosidad sigue creciendo y alcanza récords históricos, el Banco Nación (BNA) lanzó distintas líneas de préstamos destinadas a pagar deudas con tasas más bajas y más tiempo de refinanciación. Este salvataje financiero permite saldar la totalidad de créditos con demoras o tarjetas impagas.

El denominado “ Programa de Regularización de Clientes en Situación de Morosidad ” ofrece herramientas para reorganizar deudas atrasadas, facilitar la recuperación de la capacidad de pago y mantener el cumplimiento de las obligaciones a lo largo del tiempo. Según datos difundidos por la institución más grande del país, ya se alcanzaron más de 62.000 refinanciaciones en lo que va de 2026, por un monto superior a 310.000 millones de pesos.

Entre las posibilidades que lanzó la entidad, una de sus líneas cuenta con la posibilidad de englobar todas las deudas con bancos y billeteras virtuales en una sola cuota mensual, promoviendo una gestión más ordenada y previsible.

El BNA permite agrupar todas las deudas en una sola cuota mensual.

“Consolidación de deudas”, la línea del Banco Nación para refinanciar hasta $100 millones

Una de las herramientas que ofrece el BNA es la línea “Consolidación de deudas”, destinada a clientes que cobren sus ingresos (salarios, jubilaciones o pensiones) en la entidad y que estén en situación de mora tanto con el Banco Nación como con otros. Este préstamo funciona como un “aglutinador” de deuda, ya que unifica todas las obligaciones en un solo pago mensual.

Los interesados pueden solicitar hasta un máximo de $100 millones, con un plazo de devolución que va de 12 a 120 meses (10 años) y una tasa UVA+12% TNA para deudas desde 30 a 90 días de atraso y de UVA+14% TNA para deudas con más de 90 días de atraso en situación irregular. Las cuotas se liquidarán en forma mensual, por sistema francés y no pueden superar el 35% de los ingresos del solicitante.

El crédito no se otorga en efectivo, sino que el usuario debe autorizar al Banco Nación a transferir directamente los fondos a las entidades acreedoras para pagar la totalidad de las obligaciones atrasadas que se encuentren en situación regular o irregular no judicializada. Uno de los requisitos es que las deudas no pueden estar judicializadas. Además, no podrán incluirse deudas originadas por Préstamos Hipotecarios para la vivienda.

Los interesados pueden solicitar hasta $100 millones.

Los documentos necesarios para pedir el crédito

Al momento del trámite, además de la documentación habitual, se deberá presentar una nota o liquidación emitida por las entidades acreedoras donde se acredite fehacientemente las deudas que declara, la cual deberá contener:

Nombre, apellido y N° de documento o de CUIL/CUIT.

Importe de la deuda a cancelar.

Detalle completo de la cuenta de la entidad acreedora donde se debe transferir la suma adeudada para la cancelación (Banco, sucursal, N° de cuenta y titular).

Vigencia de la nota/liquidación (deberá verificarse que se cuente con una antelación mínima de 24 horas respecto de la fecha prevista para el desembolso de la operación).

La mayor morosidad se registra en las tarjetas de crédito.

Préstamos del Banco Nación refinanciar deuda con tarjetas de crédito

Dentro de su programa para regularizar obligaciones impagas, la entidad también cuenta con un programa destinado a quienes tengan entre uno y 85 días de atraso con las tarjetas de crédito emitidas por la entidad. Esta ayuda permite solicitar un máximo de $10.000.000 (Tarjeta Visa) o $30.000.000 (Tarjeta Mastercard), con plazos de devolución de 24, 36, 48 o 60 cuotas. La Tasa Nominal Anual (TNA) se ubica en 35%.

La modalidad prevé la continuidad de la tarjeta, el comienzo del pago en cuotas a partir del siguiente resumen y ajustes temporales en los límites de compra de hasta 85%. En casos de mora superior a 90 días, el Banco ofrece opciones de financiamiento para extender los pagos hasta 96 meses, sujetas a evaluación crediticia y a las condiciones establecidas.