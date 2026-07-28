Créditos para comprar motos en 72 cuotas: cómo acceder con Banco Nación y Provincia en julio 2026

Dos de las entidades más importantes del país ofrecen financiamiento a una menor tasa de interés y amplios plazos de devolución.

Buscando acompañar las nuevas tendencias en movilidad , dos de los principales bancos públicos del país lanzaron créditos para la compra de motos con una tasa de financiamiento más baja de la habitual y planes de pago que se extienden hasta los 72 meses. Otra ventaja es que permiten elegir entre modelos tradicionales de distintas marcas.

Las ofertas en el financiamiento de motos van de la mano con la creciente adquisición de estos vehículos, especialmente después de la pandemia, cuando se volvieron una opción práctica y más accesible para evitar el transporte público, además de la comodidad de su uso y la posibilidad de disfrutar del aire libre.

El Banco Nación (BNA) cuenta con una de las opciones más tentadoras. La entidad pública más grande del país incorporó la adquisición de motos a través de su tienda digital BNA+ , permitiendo comprar un vehículo de forma 100% online a través de préstamos personales o tarjetas de crédito , sin necesidad de ir a una sucursal.

Solo habrá que dirigirse a la concesionaria una vez efectuada la operación para culminar el patentamiento y llevarse el vehículo.

El Banco Nación permite comprar motos a través de su tienda digital BNA+.

La compra funciona de la siguiente manera:

Ingresar a “Tienda BNA+”.

Seleccionar el vehículo deseado.

Elegir la opción de pago -préstamo personal o tarjeta de crédito- y cuotas de su conveniencia.

Aceptar Términos y Condiciones.

Coordinar la entrega directamente con el vendedor.

En cuanto al préstamo personal para compras en “Tienda BNA+”, la entidad ofrece financiación inmediata y digital, con un monto máximo de $40.000.000, a un plazo de hasta 72 meses. La tasa nominal anual (TNA) fija es del 40%. Si se elige pagar con tarjeta de crédito, permite sacar hasta 24 cuotas, con un Costo Financiero Total (CFT) del 51%.

A modo de ejemplo: si se elige una Zanella ZB 110 Z3 Full, que tiene un precio al contado de $2.630.100, con un préstamo personal se pagarían 72 cuotas fijas de $115.212,99, mientras que con tarjeta de crédito serían cuotas de $153.619,03 por 24 meses, quedando a un valor final de $3.686.856,4.

Banco Provincia: crédito hasta $10.000.000 y a 36 cuotas

El Banco Provincia (BaPro) es otra de las entidades que dispone de su propio plan pensado para facilitar el acceso a la movilidad, con un trámite online y gestión directa en las 180 concesionarias adheridas de Ciudad y Provincia de Buenos Aires. Su propuesta apunta a reducir tiempos, permitiendo que toda la operatoria se realice desde el punto de venta y se complete de forma digital.

El plan de Banco Provincia permite negociar la financiación en las concesionarias adheridas.

Su línea llamada “Acá - Motos” permite financiar vehículos de hasta $10.000.000 en 9, 12, 18, 24 o 36 cuotas fijas. La TNA es del 65% para quienes cobran el sueldo en el banco y del 67% TNA para los demás clientes. Las cuotas son mensuales y se debitan automáticamente de la cuenta del cliente, lo que garantiza previsibilidad y evita gestiones adicionales durante la vigencia del crédito.

El proceso de solicitud se inicia en una concesionaria o empresa adherida, donde la persona elige la moto y recibe una oferta de financiación personalizada a través del Banco Provincia. Una vez aceptada, la operación se confirma desde Cuenta DNI o mediante el Home Banking BIP, sin papeles ni trámites presenciales.

A través de esta línea, se pueden comprar los siguientes vehículos:

Motos de cualquier cilindrada.

Ciclomotores.

Motociclos.

Motonetas.

Scooters.

Triciclos motorizados

Cuatriciclos livianos.

El primer semestre, la venta de motos creció un 43,8% en relación al mismo período de 2025. Freepik

La venta de motos sigue en alza

En junio 2026, el mercado argentino de motovehículos registró 68.508 unidades patentadas, consolidando un crecimiento interanual del 41,8%. El top 5 de modelos más vendidos fue liderado por motos económicas de 110 cc:

Keller KN 110-8 : 7.336 unidades

: 7.336 unidades Honda Wave 110S: 7.113 unidades

7.113 unidades Gilera Smash: 5.913 unidades

5.913 unidades Motomel B110: 4.653 unidades

4.653 unidades Corven Energy 110: 3.797 unidades

A nivel marcas, Honda se mantuvo como líder indiscutido del mercado, seguida muy de cerca por Keller y Gilera en la disputa por el segundo puesto.