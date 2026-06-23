Multas de tránsito: qué cambia con el nuevo sistema 2026, cuáles son las más habituales y cuánto cuestan

La Agencia Nacional de Seguridad Vial oficializó un nuevo sistema con códigos unívocos para las infracciones que unifican criterios entre provincias y municipios.

Multas de tránsito: qué cambia con el nuevo sistema 2026

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) puso en marcha un nuevo código para clasificar las multas de tránsito , una modificación clave en el sistema de infracciones en Argentina y que son aplicables a la Licencia Nacional de Conducir. La medida entró en vigencia tras la publicación en el Boletín Oficial de la Disposición 167/2026.

Hasta este momento, coexistían distintas nomenclaturas y clasificaciones para una misma infracción según la provincia o municipio donde hubiera sido labrada el acta, generando dificultades para registrar antecedentes, aplicar sanciones equivalentes y consolidar el descuento de puntos en la Licencia Nacional de Conducir.

Con esta nueva medida, se unifican criterios entre provincias y municipios , mejora el funcionamiento del sistema de scoring y facilita el intercambio de información entre organismos de tránsito. Sin embargo, como en todas las cuestiones relacionadas al tránsito, para que sea efectiva a nivel nacional, es necesaria la adhesión de cada jurisdicción.

radares controles policia vial chubut (1) Exceso de velocidad, una de las infracciones más comunes.

Qué cambia con el nuevo sistema 2026

La principal novedad es la creación de un nomenclador único para todas las infracciones incluidas en el sistema nacional. Cada falta tendrá ahora un código específico y uniforme, que deberá ser utilizado por las jurisdicciones adheridas al Sistema Nacional de Licencias de Conducir y al esquema de scoring.

La ANSV sostiene que la aprobación de códigos unívocos para las infracciones operará como herramienta para facilitar la interoperabilidad entre las bases de datos y los sistemas de antecedentes de tránsito en las distintas jurisdicciones.

Cuál será el valor de las infracciones más comunes con el nuevo sistema nacional

La medida detalla 117 infracciones descriptas como causales de retiro de puntos en el scoring de la Licencia Nacional de Conducir. Cada infracción contemplada en el Sistema de Puntos tendrá un código único e idéntico en todo el país.

Cabe recordar que los valores de las multas se establecen según el importe de la Unidad Fija (UF), cuyo monto se determina según el precio promedio del litro de nafta premium informado por el Automóvil Club Argentino (ACA) en La Plata. Actualmente es de $ 2.215.

alcoholemia Conducir alcoholizado puede tener un cástigo superior a los 2 millones de pesos.

Así quedan las infracciones más comunes:

Con multas de entre $112.450 a $ 224.900 (50 y 100 UF)

Código 313: Obstruir paso de peatones u otros vehículos en bocacalle.

Código 406: No portar matafuegos y balizas reglamentarios.

Código 503: Circular sin portar comprobante de seguro vigente.

Código 507: Circular sin portar cédula de identificación del vehículo.

Código 707: Estacionar en garajes, estacionamientos.

Código 907: Conducir sin portar la licencia estando habilitado.

Código 1101: Circular sin patente.

Con multas de entre $224.900 a $674.900 (100 y 300 UF)

Código 405: No exhibir la documentación exigible ante el pedido de un control.

Código 412: No usar cinturón de seguridad.

Código 504: Circular sin cobertura de seguro vigente.

Código 505: Conducir con Licencia vencida.

Código 1204: No respetar los semáforos.

Código 1305: Circular sin revisión técnica obligatoria aprobada.

Con multas de $337.350 a $1.124.500 (150 a 500 UF)

Código 323: Usar dispositivos que distraen (auriculares, celular, etc.)

Código 329: No ceder paso a vehículo que sale de paso a nivel.

Código 407: Transportar más ocupantes de los permitidos o llevar niños adelante.

Código 410: Conducir sin casco conductor o acompañante en motos.

Código 1209: No ceder paso a vehículos de servicio público de urgencia.

Multas por no usar el cinturón de seguridad. El cinturón de seguridad, obligatorio para circular.

Con multas de $337.350 a $2.249.000 (150 a 1.000 UF)

Código 1404: Exceso de velocidad entre 10% y 30% del máximo permitido

Código 1405: Exceso de velocidad superior al 30% del máximo permitido

Código 1501: No respetar límites reglamentarios de velocidad

Con multas de $463.200 a $2.316.000 (200 a 1.000 UF)

Código 201: Conducir con más de 0,5 g/l de alcohol en sangre.

Código 203: Conducir con más de 0,2 g/l de alcohol en sangre (motos).

Código 204: Conducir con más de 0 g/l de alcohol en sangre (profesionales).

Código 205: Conducir bajo efectos de estupefacientes o medicamentos.

Con multas de $674.900 a $2.249.000 (300 a 1.000 UF)