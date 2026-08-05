Increíble: en medio de la lluvia un auto cayó en un canal de riego

El siniestro vial ocurrió este miércoles en la capital neuquina. Una familia que viajaba en el vehículo fue asistida por la Policía.

La postal se registró durante este míercoles por la tarde.

Las intensas lluvias en Neuquén volvieron a generar complicaciones este miércoles y dejaron una impactante escena en el oeste de la ciudad. Un automóvil cayó al canal Richieri en el sector de Confluencia Rural , lo que movilizó a efectivos policiales y personal de emergencia para asistir a los ocupantes.

El hecho ocurrió sobre el camino entre Obrero y Los Álamos, donde, por causas que aún son investigadas, el conductor perdió el control del vehículo y terminó dentro del canal de riego.

Luego del accidente, personal de la Policía del Neuquén llegó rápidamente al lugar para brindar asistencia a las personas que viajaban en el automóvil y coordinar el operativo de emergencia.

De acuerdo con la información oficial, la familia logró salir del vehículo y no sufrió lesiones de gravedad. Todos los ocupantes fueron asistidos en el lugar y se confirmó que se encuentran en buen estado de salud.

La rápida intervención permitió controlar la situación y comenzar las tareas para retirar el vehículo del canal.

Desde el área de Medio Ambiente y Protección Ciudadana de la Municipalidad confirmaron que no fue necesaria la asistencia.

Investigan cómo ocurrió el despiste

Hasta el momento, las autoridades no informaron qué provocó el despiste que terminó con el automóvil dentro del canal Richieri.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Policía, que busca determinar si el siniestro estuvo relacionado con las condiciones de la calzada, afectada por la lluvia, o si existió algún otro factor.

Mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y remoción del vehículo, las autoridades recomendaron extremar las precauciones al circular, especialmente por calles cercanas a canales de riego y sectores donde las precipitaciones reducen la adherencia del pavimento.

Hallaron un auto volcado y abandonado dentro de la laguna de San Lorenzo

Hace más de un mes y medio, un inesperado suceso movilizó a los efectivos policiales y bomberos en el oeste de la ciudad de Neuquén, luego de que un automóvil fuera encontrado volcado y abandonado dentro de la laguna de San Lorenzo.

El hecho se registró alrededor de las 8:35 del sabado 13 de junio cuando el Centro de Operaciones Policiales alertó sobre un presunto vuelco en la zona de las calles Racedo y Domingo Matheu.

Hasta el lugar acudió una dotación del Cuartel N° 6 de Bomberos, que al arribar se encontró con una escena inusual: un automóvil se hallaba dentro del espejo de agua, completamente dado vuelta y con sus cuatro ruedas hacia arriba.

Según informó el subcomisario Eduardo Moreno, a cargo del cuerpo bomberil, debido a que el vehículo permanecía parcialmente sumergido, los rescatistas realizaron una apertura forzada del baúl utilizando herramientas hidráulicas para verificar si había personas atrapadas en el interior.

La intervención se llevó adelante como medida preventiva ante la posibilidad de que hubiera víctimas o heridos dentro del habitáculo. Sin embargo, tras inspeccionar el Fiat Punto, los bomberos constataron que no había ocupantes ni personas lesionadas.

Por el momento no se informó oficialmente quién conducía el automóvil al momento del hecho ni cuándo ocurrió el incidente.

Sin embargo, fuentes extraoficiales confirmaron a LM Neuquén que el vehículo sería utilizado por la pareja de la propietaria, una persona que residiría en inmediaciones del lugar donde fue hallado el rodado.