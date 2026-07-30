Tres familias afectadas por el temporal en Neuquén: el agua ingresó a sus casas

Las viviendas del sector Amanecer, en Villa Ceferino, se inundaron tras las intensas lluvias. La rotura de un pluvial aluvional habría agravado la situación.

El fuerte temporal que afectó a Neuquén durante los últimos nueve días dejó calles anegadas, complicaciones para transitar y viviendas inundadas en distintos puntos de la ciudad.

Uno de los sectores más afectados fue la zona conocida como Amanecer , en el barrio Villa Ceferino , donde al menos tres familias sufrieron el ingreso de agua en sus casas y denunciaron que el problema no se debe únicamente a la lluvia, sino también a la rotura de un pluvial aluvional.

El episodio ocurrió sobre la calle Cipolletti al 1300 , donde personal de Defensa Civil trabajó durante varias horas con bombas para extraer el agua acumulada en patios y viviendas.

Sin embargo, los vecinos aseguran que la asistencia permitió aliviar la situación solo de manera momentánea y que, mientras no se repare el conducto, el problema volverá a repetirse cada vez que llueva.

“Quedamos bajo el agua”

Jessica, una de las vecinas afectadas, contó que las inundaciones comenzaron el lunes y que desde entonces debieron retirar agua prácticamente de manera permanente.

"Desde el lunes estamos sacando agua. Defensa Civil vino, hizo un acta, nos asistió con las bombas y hasta nos acercó un contenedor para tirar todo lo que se dañó", explicó en diálogo con Canal 7.

Según relató, el agua no solo ingresó por la lluvia caída durante el temporal, sino que se filtró desde un caño del pluvial aluvional ubicado sobre la calle.

"Cada vez que ese caño se rompe o pasan vehículos, el agua se filtra hacia las casas que están más abajo. Primero entra al patio de un vecino, después al otro y termina desembocando acá. Quedamos bajo el agua", sostuvo.

Las consecuencias fueron importantes. La familia perdió colchones, camas, ropa y otros elementos del hogar.

"Es agua servida. Cuando Defensa Civil empezó a sacar el agua, aparecieron gusanos dentro de la casa. Todo lo que está adentro se va a percudir y lo tenemos que tirar. Perdimos ropa, camas, colchones, todo", lamentó.

Piden una obra definitiva

Jessica explicó que realizaron presentaciones ante Defensa Civil y Obras Públicas para pedir una solución estructural. Incluso, indicó que personal del EPAS inspeccionó el lugar, aunque le informó que el conducto no pertenece a ese organismo.

"Necesitamos una respuesta urgente. Hace seis años que no me inundaba y ahora necesitamos que solucionen lo del caño, que limpien el pluvial y revisen por qué se está filtrando tanta agua", reclamó.

La vecina aseguró que antes de la última lluvia colocó bolsas de arena para impedir el ingreso del agua, pero la medida no alcanzó.

"Puse bolsas de arena para que no entrara el agua, pero igual se volvió a filtrar y terminó otra vez dentro de la casa", contó.

Maria Isabel Sanchez

Una situación que afecta a varias familias

Además de Jessica, otros dos vecinos de Villa Ceferino sufrieron daños en sus viviendas. Uno de ellos debió abandonar temporalmente su hogar porque la planta baja quedó completamente anegada y solo puede permanecer en el piso superior.

"Somos personas que trabajamos y levantamos todo esto con esfuerzo. Que nos digan que recién en 15 días le van a dar importancia al problema es una falta de respeto", concluyó la mujer. "Somos personas que trabajamos y levantamos todo esto con esfuerzo. Que nos digan que recién en 15 días le van a dar importancia al problema es una falta de respeto", concluyó la mujer.