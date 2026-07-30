Jorge Tobares aseguró que la propuesta es la de "mayor protección hacia los trabajadores a nivel nacional"

Consiste en la actualización salarial por inflación durante un año, más un incremento salarial del 7% dividido en dos tramos, el pago de 890 mil pesos en bonos extraordinarios no remunerativos.

En la tercera reunión de paritaria , que tuvo lugar este jueves, entre el gobierno neuquino y los gremios ATE, UPCN y los Viales (Unavp), surgió una nueva propuesta que quedó a consideracion de las asambleas.

“La propuesta salarial que se les ha transmitido a los tres gremios, sin temor a equivocarnos, es la paritaria de mayor protección hacia los trabajadores a nivel nacional”, aseguró el ministro de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, Jorge Tobares.

Explicó que la oferta salarial está estructurada sobre la base de “garantizarle una previsibilidad al trabajador y a su familia, y fundamentalmente también sobre la previsibilidad financiera de la provincia”.

El ministro detalló que de la paritaria “participaron ATE, UPCN y el sindicato de los Viales, que era con quienes habíamos suscrito un convenio de una paritaria por el primer semestre de 2026. Hoy las tres entidades gremiales se llevaron una nueva propuesta”.

Luis Querci, secretario general de UPCN Neuquén junto a la comisión directiva, se reunieron en la segunda reunión paritaria.

El gobierno provincial está a la espera de la evaluación de los trabajadores de los sindicatos. Se aguarda con cierta expectativa la respuesta para poder la paritaria con proyección a julio de 2027, inclusive.

Los números de Neuquén

Tobares remarcó que “Neuquén sigue siendo una de las provincias que, en todo el territorio nacional, ha logrado sostener durante la paritaria 2025, 2026 y ahora lo proyectamos de cara a 2027, el IPC como criterio de actualización automático. Es una variable que no se aplica en el resto de las provincias”.

Afirmó que en Neuquén se “ha superado ampliamente” el porcentaje de aumentos que se dan a nivel país y sostuvo que se está “haciendo un esfuerzo muy significativo y proyectándolo de cara a 2027”.

Por su parte, la secretaria de Hacienda y Finanzas, Carola Pogliano detalló que “en octubre volvemos a pagar el IPC ponderado, que es la propuesta que estamos haciendo y que se aplicaría a todos los empleados estatales; en noviembre se tomarían los sueldos de octubre, con el IPC ajustado hasta esa fecha, se le aplicaría un 4% de incremento, y en enero, que es el próximo ajuste trimestral, se le aplicaría al sueldo de noviembre que tiene el IPC ponderado del trimestre anterior, más ese 4%, el IPC del trimestre octubre-diciembre, más un 3%”.

En qué consiste la propuesta a los gremios

La oferta prevé mantener el mecanismo de actualización de los salarios por Índice de Precios al Consumidor (IPC) desde julio de 2026 hasta junio de 2027. Establece que las actualizaciones se realizarán de manera trimestral, tomando como referencia un IPC ponderado entre el índice provincial y el nacional.

La oferta incorpora dos incrementos salariales: uno del 4 por ciento en los haberes de noviembre de 2026, y otro del 3 por ciento en enero de 2027.

Sebastián Fariña Petersen

También incluye el pago de dos sumas extraordinarias no remunerativas y no bonificables por un total de 890 mil pesos. A pagar 410 mil pesos durante la segunda quincena del mes de septiembre de 2026; y 480 mil pesos a abonarse durante la segunda quincena del mes de enero de 2027. Ambos bonos serán extensivos al sector pasivo en las proporciones previstas por la ley.

Respecto a las asignaciones familiares figura en el acta la propuesta de continuar actualizando por IPC ponderado los importes de las asignaciones familiares establecidas en el Decreto Nº 418/22, de acuerdo con la periodicidad, metodología y condiciones previstas en los acuerdos salariales vigentes.

Otros puntos de la oferta

La propuesta también contempla la continuidad del pago de la compensación por ropa de trabajo en dos cuotas durante el período comprendido entre julio de 2026 y junio de 2027, manteniendo el mecanismo de actualización por IPC ponderado.

Asimismo, sobre el ítem de la compensación por ropa de trabajo se detalló: dar continuidad al pago de la compensación por ropa de trabajo en dos cuotas para el período en tratamiento (de julio de 2026 a junio de 2027), manteniendo el mecanismo de actualización por la variación del IPC ponderado, considerando para el primer pago del año 2027 la recomposición del 7 por ciento propuesta en el punto anterior.

Los trabajadores contemplados en el presente concepto serán aquellos encuadrados en las leyes números 3475 (Obras Públicas), 3546 (Registro Civil), 3077, 3215, 3326 (Optic), 3373, 3548 (Trib. Ctas.), 3549 (IPVU-ADUS), 3487 (Aux. Servicio), 3476 (Salud), 3524 (Eproten), 3523 (RTN) y 3543 (Sub. Trabajo). Quedan excluidos de la presente compensación las trabajadoras y los trabajadores de Cippa, EPEN, EPAS e ISSN y aquellos que eventualmente pudieran haberla recibido.

El secretario general de ATE, Carlos Quintriqueo, junto con el ministro Jorge Tobares.

Para los trabajadores encuadrados en la Ley 3595 (Rentas), percibirán el monto correspondiente al 2026, quedando exceptuados de las percepciones del 2027.

Respecto de las trabajadoras y los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo aprobado por Ley N.º 3524 (Eproten), modalidad de temporada, la percepción de las cuotas correspondientes se efectuará conforme las condiciones de actividad y los períodos de prestación previstos para cada temporada.

La percepción se efectuará conforme la variación del IPC ponderado y/o la normativa que se dicte a tal efecto. Se deja de manifiesto que los puntos acordados hasta aquí serán extensivos a los municipios sin coparticipación y a las Comisiones de Fomento.

Sobre el salario líquido mínimo la propuesta plantea asegurar, a partir del mes de agosto de 2026, un salario líquido mínimo para los trabajadores encuadrados en las Leyes 3475 (Obras Públicas), 3546 (Registro Civil), 3077, 3215, 3519 (EPAS), 3547 (EPEN), 3326 (Optic), 3548 (Tribunal de Cuentas), 3549 (IPVU-ADUS), 3487 (Aux. Servicio), 3476 (Salud), 3395 (Rentas), 3524 (Eproten), 3523 (RTN), 3543 (Trabajo) y 3373 (excluidos los Anexos II y III de dicha Ley), que revistan una carga horaria mínima de treinta y cinco (35) horas semanales, de $1.560.000 de bolsillo, luego de practicadas las deducciones de ley correspondientes a aportes jubilatorios, asistenciales y seguro de vida obligatorio, calculado sobre los conceptos normales y habituales, sin considerar la actividad extraordinaria.

Sebastián Fariña Petersen

A los fines de determinar la diferencia necesaria para alcanzar dicho importe, se considerarán las remuneraciones vigentes al momento de su efectiva implementación, incluidas las modificaciones salariales de carácter general o sectorial que hubieren sido acordadas o aprobadas hasta esa fecha.

La diferencia resultante será de naturaleza remunerativa y no bonificable, no será absorbida por futuros incrementos salariales ni será alcanzada por el mecanismo de actualización salarial por IPC propuesto en el punto 1 de la presente.

Además, el acta de la propuesta refiere en relación a los temas sectoriales enunciados en la reunión anterior, que se conformarán las Mesas Técnicas correspondientes a fin de dar resolución a los planteos efectuados.

Quiénes participan de las negociaciones

De los tres encuentros participaron, en representación del Poder Ejecutivo Provincial, el ministro Tobares; la secretaria Pogliano; el subsecretario de Recursos Humanos, Juan González López; el subsecretario de Gobierno, Juan Grandi; y la directora superior de Relaciones Laborales de la subsecretaría de Recursos Humanos, Natalia Puppio.

En la primera reunión, por ATE asistieron Carlos Quintriqueo, María José García Crespo, Andrea Gatica, Mario Sepúlveda y Juan Millapán.

Sebastián Fariña Petersen

En la segunda, estuvieron presentes por Unavp Carlos Roselli, Victoria Núñez y Claudia Quintero.

Mientras que en el tercer encuentro estuvieron, por UPCN, Edgardo Oñate, Fabricio Martínez, Héctor Riquelme, Carla Delgadillo, María Ester Gómez, Alejandra Sandoval, María Najul, José Luis Tapia, Karina Gómez, Néstor Bustamante y Juan Azua.